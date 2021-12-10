Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Güçlüysen haklı değilsin, haklıysan güçlüsün ve dünya buna layıktır. Bunu da biz gerçekleştireceğiz. Bugün dünyada yaşanan zulümlerde mazlumların elinden tutan, İslam coğrafyasında, Batı coğrafyasında, Afrika'da, nerede bir mazlum varsa o mazlumun elini tutan Türkiye'dir. dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde "Daha Adil Bir Dünya" temalı program düzenlendi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "Dünya beşten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" vurgusu yaptığını hatırlatarak Türkiye'de ve dünyada insan haklarının ve daha adil bir dünyanın teminatının AK Parti teşkilatları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Gül, şöyle konuştu:

"Bugün bizlere 'insan hakları' diye konuşanların Akdeniz'in soğuk sularında Aylan Kurdi bebeğin bedenini, canını nasıl soğuk sulara terk ettiğini, göçmenlerin, mültecilerin botlarını nasıl imha ederek batırmaya çalıştıklarını bütün dünya çok iyi görmektedir. Dünya, bu anlamda insan haklarının tanımını sadece kağıt üzerinde çok süslü cümlelerle yapan ama gerçek anlamda insan hakları ihlallerine karşı kör sağır duran bir anlayışa sahip. Terör örgütlerini bile 'bana yakın', 'bana uzak' diye seçerek bu anlamda bir çifte standart gösteren dünyada, Türkiye'nin daha adil bir dünyayı mümkün kılacak çok önemli adımları ve katkıları vardır."

İnsan haklarının Batı'dan öğrenilecek bir kavram olmadığını ifade eden Gül, Hazreti Muhammed'in Veda Hutbesi'ndeki "Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a üstünlüğü yoktur." mesajını anımsattı.

Gül, insanı ve haklarını konuşan bir dinin ve o dinin peygamberinin bütün dünyaya insan hakkının ne olduğunu öğrettiğini belirterek, "Bu topraklarda da adaleti görmek isteyen, asırlardır 'ben Bizans'ın kardinal külahını görmektense Osmanlı sarığı görmeyi arzu ederim' denilen anlayışın temelinde, medeniyetimizin adalet ve insan haklarına sahip çıkması çok anlamlı bir şekilde bu işin asıl sebebidir." diye konuştu.

"Darbe girişimlerine karşı dimdik ayakta durduk"

Gül, 3 Kasım 2002'den beri Türkiye'de insan hakları ve demokratikleşme anlamında çok önemli reformalar yapıldığını ifade ederek AK Parti'nin iktidara geldikten 12 gün sonra OHAL uygulamasını kaldırdığını hatırlattı.

AK Parti iktidarlarının "Türkiye eski Türkiye olmayacak, vesayetçilere, statükoculara asla teslim olmayacağız" diyerek 19 yıllık başarı ve demokrasi hikayesini ortaya koyduğunu anlatan Gül, Gezi eylemleri, Kobani eylemleri, 17-25 Aralık ve e-muhtıra gibi darbe girişimlerine karşı dimdik ayakta durduklarını ve bunlara milletle karşı çıktıklarını söyledi.

Gül, 28 Şubat uygulamalarını, 12 Eylül yargılamalarını ve 27 Mayıs'ın tüm mağdurlarının mağduriyetlerini giderdiklerini ve onlara yargı yolunu açtıklarını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat sürecinde mağdur olanların elinden tutarak önemli destekler verdiğini ifade etti.

28 Şubat döneminde yaşanmış tüm haksızlıklara karşı hangi kanuni düzenlemenin yapılabileceğiyle ilgili çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Gül, bu konuda yapılması gerekenleri yapmaya, atılması gereken adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Gül, "Elbette siyaset, sorunları çözme gücüdür. Bundan sonra da yeni adımlar olacaktır ama 2023'e kadar gerek yargı reformu anlamında gerek insan hakları alanında neler yapacağımızı bütün milletimize taahhüt ettik ve bunu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'mız da yakından takip etmektedir." dedi.

"Adil bir dünyayı hep beraber kuracağız"

Dünyada güçlünün haklı olduğu bir diploması ve uluslararası hukuk anlayışı olduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:

"Biz de diyoruz ki, bu sokak çıkmaz sokaktır. Güçlüysen haklı değilsin, haklıysan güçlüsün ve dünya buna layıktır. Bunu da biz gerçekleştireceğiz. Bugün dünyada, Suriye'de yaşanan zulümlerde mazlumların elinden tutan, Irak'ta, İslam coğrafyasında, Batı coğrafyasında, Afrika'da nerede bir mazlum varsa o mazlumun elini tutan Türkiye'dir. O mazlumun uğramış olduğu zulmü bütün dünyaya haykıran tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır ve AK Parti'dir. Bu gücü sağlayan teşkilatlarımızdır, milletimizin aziz ve o mukaddes gücü ve desteğidir. Biz milletimize sırtımızı dayayarak 2023 ve sonraki yıllarda ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sadece Türkiye'deki 84 milyon değil, bütün dünyadaki mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Daha adil bir dünya sizlerin gece gündüz yaptığı çalışmayla mümkün. 2023'te Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar Cumhurbaşkanı seçtirerek adil bir dünyayı hep beraber kuracağız. "