Bakan Gürlek Adana'da açıkladı, 13. Yargı Paketi ekimde Meclis'e geliyor - Son Dakika
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Bakan Gürlek Adana'da açıkladı, 13. Yargı Paketi ekimde Meclis'e geliyor

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Bakan Gürlek Adana\'da açıkladı, 13. Yargı Paketi ekimde Meclis\'e geliyor
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13'üncü Yargı Paketi'nin ekim ayında Meclis'e sunulacağını söyledi. Gürlek, paketle yargılamaların kısa sürede sonuçlandırılmasının ve vatandaşın adalete öngörülebilir şekilde erişmesinin hedeflendiğini belirtti.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "13'üncü Yargı Paketi inşallah ekim ayında Meclis'e gelecek. Özellikle burada yargının hızlanması anlamında bir kısım düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin, öngörülebilir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlandırılacak" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında sabah saatlerinde Adana'ya geldi. İlk olarak Adana Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Gürlek, şeref defterini imzaladı. Buradan AK Parti Adana İl Başkanlığı'na geçen Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye ve sokak çeteleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'ADANA HER ANLAMDA HUZURLU'

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na 'Terörsüz Türkiye' sürecinin anlatılması noktasında büyük önem verdiklerini söyleyen Bakan Gürlek, "Biz terörsüz Türkiye sürecinde Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yapım aşamasında görev aldık. Meclis'te 467 milletvekilimizin çoğunluğu ile kabul edildi. Şu an ikinci aşama başlayacak. Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesinden sonra bu yasa yürürlüğe girecek. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde bunun vatandaşlarımıza anlatılması, sahada karşılık bulması anlamında tüm bakanlarımız, teşkilat buluşmasına önem veriyor. Biz de bu kapsamda Adana'ya geldik. Adana'da zaten yıllardan beri farklı coğrafyalardan gelen insanlarımız kardeşçe, huzur içinde beraber yaşıyor. Birbirlerinin düğünlerine, cenazelerine katılıyorlar. Adana her anlamda huzurlu" diye konuştu.

'SOKAK ÇETELERİ SORUNU ORTADAN KALDIRILDI'

Vatandaşların huzur ve güveni için sokak çetelerine yönelik operasyonlar yürütüldüğünü söyleyen Gürlek, "Son zamanlarda Adana Başsavcılığımız ve Adana Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde sokak çetelerine operasyon yaptık. Vatandaşlarımızın özellikle bazı sokak çetelerinden dolayı huzur ve güven anlamında endişeleri vardı. Şu an büyük ölçüde sokak çeteleri sorunu ortadan kaldırıldı. Başsavcılarımıza sokak çeteleri, terör, uyuşturucu ve sanal bahisle mücadele konusunda genelge gönderdik. Başsavcılarımız bu genelde riyasetinde operasyonlar yapıyor" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİYLE BİRLİKTE İSTİKRAR GELECEK'

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamayla ilgili konuşan Bakan Gürlek, "Sürekli olarak gittiğimiz illerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yapıyoruz. Bu sürecin nasıl gittiği konusunda gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Bugün Adana'da da bir buluşma yapacağız. Iğdır ziyaretimizde bir amcamız Ağrı Dağı'na önceden sadece bakabildiklerini, gece güvenlik nedeniyle etrafından geçemediklerini ancak Terörsüz Türkiye sürecinde artık bu noktada piknik yapabildiklerini anlattı. Bu beni çok etkiledi. Tunceli, Diyarbakır, Adana'mız bizim, Türkiye'mizin şehirleri. Buralarda Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm gelecek. Biz bu şehirlere çok önem veriyoruz" diye konuştu.

'HAKİM VE SAVCI ARKADAŞLARIMIZI DİNLİYORUZ'

Gürlek, adliyeyi de ziyaret edeceklerini belirterek, "Bu ziyaretlerde hakim ve savcı arkadaşlarımızın sorularını dinliyoruz. 13'üncü Yargı Paketi inşallah ekim ayında Meclis'e gelecek. Özellikle burada yargının hızlanması anlamında bir kısım düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin, öngörülebilir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlandırılacak. Bu konunun da bilinmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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