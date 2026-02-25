Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok - Son Dakika
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok

Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
25.02.2026 12:01  Güncelleme: 13:05
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye komisyon raporunda Abdullah Öcalan'la ilgili özel bir düzenlemenin bulunmadığını belirterek, "Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gürlek açıklamasında, "Terörsüz Türkiye sürecinde nihai rapor sunuldu, takdir yüce Meclis'te. Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok." dedi.

"KANUNLARIN YAPIM SÜRECİ İÇİN EKİP OLUŞTURDUK"

Gürlek, "Terörsüz Türkiye sürecinde nihai rapor sunuldu, takdir yüce Meclis'te. Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım sürecinde ekip oluşturduk, Meclis ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman çalışmaya hazır. Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok." dedi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Sosyal medyaya ilişkin yapılması planlanan düzenlemenin iki aşamadan oluştuğunu belirten Gürlek, "15 yaşından küçük çocuklar için Aile Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor, biz de Adalet Bakanlığı olarak 15 yaşını doldurmuş kişilerin sosyal medyaya girişleri, burada anonim hesaplarla itibar suikastının önüne geçilmesi için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Gürlek suça sürüklenen çocuklarla ilgili de "Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Çocuklar maalesef şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor, bu konuda çalışıyoruz." dedi.

ALİCAN ULUDAĞ SORUSUNA YANIT

Gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanması da sorulan Gürlek, "TCK'da 217/A var, bilgiyi yalan olarak alenen yayma... İstanbul'daki soruşturmaya ilişkin yalan yaymaya yani, yetki bakımından sıkıntı yok. Hâkimlerin takdiri... Yaşadığı yer (Ankara) değil, suç şehri önemli... O tarihte suç şehri İstanbul olduğu için... Bu süreç tamamen bağımsız yargının kontrolünde" yanıtını verdi.

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    ne diyosa yalandır 36 14 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    KRAL KRAL CHP NİN DEFTERİNİ DÜREN ADAM GİBİ ADAM 19 32
    Uğur Bozkurt Uğur Bozkurt:
    Katılıyorum, kuklayı oynatan yalancı bi kere... 24 5
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    uğur Bozkurt. Muhteşem tespit Oynatan frıldak Eko oynayan Özgür iyi aklına gelmiş tebrikler :) 11 16
    Şehmus Enes Şehmus Enes:
    sen ikilik çakaran fikirlerini kendine sakla bence en azından mübarek ayın hürmetine 11 13
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    mikrofona yetişebildin mi akın altına yastık koyalardı :)) 15 10 Yanıtla
  • 1234 1234:
    sayin bakan şu telefon dolandiricilarina en ağir ceza kanunu lütfen 18 1 Yanıtla
  • Uğur Bozkurt Uğur Bozkurt:
    118 milyonluk evi açıkla bekliyoz, 1 haftan kaldı bak 11 4 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ekrumun dosyası o kadar kabarık ki hangi birini açıklasın Adam ahtpot gibi her yeri sarmış 2 5
  • Uğur Bozkurt Uğur Bozkurt:
    Benim yorumu yayınlamamışsınız ??? Madalya takarlar size 4 2 Yanıtla
