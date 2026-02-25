Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gürlek açıklamasında, "Terörsüz Türkiye sürecinde nihai rapor sunuldu, takdir yüce Meclis'te. Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok." dedi.

"KANUNLARIN YAPIM SÜRECİ İÇİN EKİP OLUŞTURDUK"

Gürlek, "Terörsüz Türkiye sürecinde nihai rapor sunuldu, takdir yüce Meclis'te. Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım sürecinde ekip oluşturduk, Meclis ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman çalışmaya hazır. Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok." dedi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Sosyal medyaya ilişkin yapılması planlanan düzenlemenin iki aşamadan oluştuğunu belirten Gürlek, "15 yaşından küçük çocuklar için Aile Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor, biz de Adalet Bakanlığı olarak 15 yaşını doldurmuş kişilerin sosyal medyaya girişleri, burada anonim hesaplarla itibar suikastının önüne geçilmesi için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Gürlek suça sürüklenen çocuklarla ilgili de "Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Çocuklar maalesef şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor, bu konuda çalışıyoruz." dedi.

ALİCAN ULUDAĞ SORUSUNA YANIT

Gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanması da sorulan Gürlek, "TCK'da 217/A var, bilgiyi yalan olarak alenen yayma... İstanbul'daki soruşturmaya ilişkin yalan yaymaya yani, yetki bakımından sıkıntı yok. Hâkimlerin takdiri... Yaşadığı yer (Ankara) değil, suç şehri önemli... O tarihte suç şehri İstanbul olduğu için... Bu süreç tamamen bağımsız yargının kontrolünde" yanıtını verdi.