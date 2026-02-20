Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması - Son Dakika
20.02.2026 21:26
CHP'li vekillerin Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile görüştürülmediği yönündeki iddialara yanıt veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, herhangi bir engelleme durumunun söz konusu olmadığını belirtti. Bakanlık değişimi ve idari süreçler nedeniyle geçici bir bekleme yaşandığını kaydeden Bakan Gürlek, önümüzdeki haftadan itibaren CHP'li vekillere izin verileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'li milletvekillerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile görüştürülmediği iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ENGELLEME YOK, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN İTİBAREN İZİN VERİLECEK"

Gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığına göre Bakan Gürlek, İmamoğlu ile yapılacak görüşmelerin engellendiğine dair iddiaları reddetti. Burhan, Gürlek'in bakanlık değişimi ve idari süreçler nedeniyle geçici bir bekleme yaşandığını ifade ettiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından Bakan Gürlek ile konuya ilişkin yaptığı görüşmeyi aktaran Burhan, şu ifadeleri kullandı: "Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile görüştüm. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için izin verilmediği yönündeki tartışma ve iddiaları sordum. Gürlek, 'Ekrem İmamoğlu ile yapılacak görüşmeleri engellemek gibi bir durum olmadığını, bakan değişimi ve idari değişimler nedeniyle bir bekleme durumu olduğunu belirterek önümüzdeki haftadan itibaren CHP'li vekillere izin verileceğini' söyledi."

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir "tecrit" süreci başlatıldığını iddia etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından, İmamoğlu'nun 5 gündür hiçbir milletvekiliyle görüştürülmediğini öne süren Günaydın, "Siz tecrit ederek Ekrem Başkanı halktan kopartabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu zalimlikler elinizde patlar" ifadelerini kullanmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bu şahsın diyer mahkumlardan ne farkı isteyen istediği gibi giriyor çıkıyor diğer mahkumlara uygulanan prosedür neyse bunun içinde uygulansın 40 33 Yanıtla
    4433875Bolu 4433875Bolu:
    ülkenin bu kadar sorunu varken sen buna mi takıldın Ak-koyun 36 29
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bu ülkenin tek ve en büyük sorunu chp dir 28 30
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    selami kardesim davar olduğunu her yerde belli etme. öğretmenin sana ogretmedimi toplumun içinde nasıl konuşacağını bil diye 21 23
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    sen yeterki iste ak kara farketmez herşekilde koyulur 15 16
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    selami sen oruç tutma kardeş. aç kalınca beynine oksijen gitmiyor saçmalıyorsun 3 1
  • Demir Demir Demir Demir:
    Motorcuk 2 1 Yanıtla
  • Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    sayın bakanım hazmedemeyen seni çekemeyen yemin etmene mani olanlar CHP'liler değil miydi verme izini! kimden izin alıyorlarsa alsınlar. 1 1 Yanıtla
  • 161559P- 161559P-:
    Hırsızı görüp ne yapacaksınız, 1 1 Yanıtla
  • Ankara null Ankara null:
    bakanim firmalar tuketici mahkemesinin kararini saymiyor..lutfen bu işe bi el atin..magdur olanlar parasini kaptirdigiyla kaliyor 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
