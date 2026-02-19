Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız

Bakan Gürlek\'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
19.02.2026 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadele konusunda "sıfır tolerans" vurgusu yaptı. "Sistemi çözdük" ifadelerini kullanan Bakan Gürlek, özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarının 81 ilde kararlılıkla süreceğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeni Şafak gazetesine yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadeleden FETÖ yapılanmasına karşı yürütülen soruşturmalara, ALO Adalet hattından yargı teşkilatının işleyişine kadar pek çok başlıkta önemli mesajlar verdi.

"OPERASYONLAR 81 İLDE KARARLILIKLA SÜRECEK"

Suçla mücadelenin tavizsiz ve kesintisiz süreceğini vurgulayan Gürlek, özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarının 81 ilde kararlılıkla süreceğini söyledi.

"YASA DIŞI BAHİS SİSTEMİNİ ÇÖZDÜK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yasa dışı bahisle "sonuna kadar" mücadele ettiğini ifade eden Gürlek, "Bu konuda çok büyük operasyonlarımız oldu. Yasa dışı bahis sitemini çözdük. Bu bahis şirketleri sürekli olarak dolandırıcılıkta olduğu gibi yöntem değiştiriyorlar. Yasa dışı bahiste de aynı yöntem takip ediliyor. Ancak bu konuda kararlıyız" dedi.

"12. YARGI PAKETİ'NE BİR EKLEME YAPACAĞIZ"

Son dönemde kamuoyunu meşgul eden 'suça sürüklenen çocuk' kavramına ilişkin 12. Yargı Paketi'nin ele alınacağını vurgulayan Gürlek, "Suça sürüklenen çocuk ile ilgili 12. Yargı Paketi'ne bir ekleme çalışması yapacağız. Bu konuyu Aile Bakanlığımız ile birlikte istişare halinde olarak yürüteceğiz" diye konuştu. Çalışmaların takvimine ilişkin de bilgi veren Gürlek, "Özellikle bu konuda hızlanarak yaza kadar bunu yüce meclisimize getirmeyi planlıyoruz. Suça sürüklenen çocuk tanımını da değiştirmek istiyoruz. Avrupa'da özellikle suça sürüklenen çocuk tanımında bulunan kişilerin yaşları 10. Bu konularda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"SOKAK ÇETELERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Suç örgütleri ve sokak çetelerinin kanunu boşluklardan yararlanıp istismar ettiğini vurgulayan Gürlek, "11'inci Yargı Paketi'nde bu alanda bazı düzenlemeler yapıldı. 12'nci Yargı Paketi hazırlıkları ise devam ediyor" diye konuştu. Atlas ve Minguzzi cinayetleri sonrasında acılı aileleri aradığını anlatan Gürlek, çocuk kavramının yaş aralığına ilişkin değerlendirmesinde, "Çocuk kavramını ele almamız gerekiyor. Ceza hukukumuz bakımından 12-18 yaş aralığındaki çocukların cezai sorumlulukları var. İşte bizim ceza kanunumuzda 12-15 yaş grubu var. Bir de 15-18 yaş grubu var. Bunlarla ilgili çalışacağız. Biz kesinlikle sokak çetelerine göz açtırmayacağız" dedi.

"BTK DEVREYE GİRECEK"

Sosyal medya alanında yürütüldüğü belirtilen düzenleme çalışmalarına da değinen Gürlek, "Sosyal medyayla ilgili bildiğim kadarıyla bir yasa çalışması var. Aile Bakanlığımız ile bu konuda da yakın temas içerisindeyiz ve birlikte bu çalışmamızı yöneteceğiz." diye konuştu. Yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) devreye gireceğini belirten Gürlek, doğrulanmayan hesaplara süre tanınabileceğini anlatarak, "Yasanın meclisten geçmesinin ardından devreye BTK girecektir. Söz konusu hesaplara bir süre verilecektir. O süre içerisinde doğrulamalar yapılabilir" dedi.

"KİMLİK DOĞRULAMA ESAS OLACAK"

Kimlik doğrulamanın esas olacağını vurgulayan Gürlek, "Yani sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir fake hesapla bunu yapmayacak." değerlendirmesinde bulundu. Cezai sorumluluk vurgusu yapan Gürlek sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer sosyal medyada şahıs bir açıklama yapıyorsa bir hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak. Bu konuda sosyal medyayla ilgili yasa çalışmasına önem veriyorum."

"FETÖ İLE MÜCADELEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuşmasında terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü: "FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu konuda herhangi bir gevşeme asla söz konusu olamaz."

Akın Gürlek, Güvenlik, Politika, Türkiye, Gürlek, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Akkas Ahmet Akkas:
    Süleyman soylu da öyle diyordu 18 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    milli piyangodaki sanal oyunlarida kaldirtin sayin abkanim yasadisi yasakta yasal olunca suç degilmi 15 0 Yanıtla
  • İSM KLT İSM KLT:
    bahis siteleri yasal olsun olmasın hepsi bir nevi kumar sayılır. yasa dışı veya yasal diye ayırım yapmadan hepsini yasaklamak, önlemek gerekir. insanları bataklığa sürüklüyorlar 0 0 Yanıtla
  • 205622 205622:
    tüpçü yasal yani suyu tupcuye doğru çevirin o kazansın ne Kefaret vericek acaba bunun karşılığında neye anlaşıldı 0 0 Yanıtla
  • Ayhan Karakuş Ayhan Karakuş:
    gerçekten şu an Türkiye’nin en büyük sorunları bunlardır eğer bunu çözerseniz bütün anne babaların duasını alırsınız 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Erdoğan’dan valilere peş peşe talimatlar “Gerekirse kapı kapı gezerek...“ Erdoğan'dan valilere peş peşe talimatlar! "Gerekirse kapı kapı gezerek..."
Film sahnesi değil gerçek Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada
Çin’de havai fişek dükkanındaki patlamada 12 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek dükkanındaki patlamada 12 kişi hayatını kaybetti
Nişanla nikah arasını kısa tuttular Nişanla nikah arasını kısa tuttular

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:57
Herkes onu konuşuyor İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Herkes onu konuşuyor! İlk yarıda yaptıklarıyla Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:38
Trump’tan skandal Türkiye hamlesi Suudi Arabistan’a baskı üstüne baskı yapmış
Trump'tan skandal Türkiye hamlesi! Suudi Arabistan'a baskı üstüne baskı yapmış
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
10:04
Başrolde yine kaymakam var Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
09:57
Türk televizyon tarihine geçecek sahne Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli’ye mesaj gönderdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:24:34. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.