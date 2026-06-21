Bakan Işıkhan: AK Parti milletle her an beraber

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Seçimden seçime değil, attığı her adımda her an aziz milletimizle bir arada olan tek parti, AK Parti'dir. AK Parti'nin kaderini Türkiye'nin kaderiyle birleştiren, bizi bu ülkeye hizmetkar kılan, işte bu siyasi ahlaktır" dedi.

Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi'nde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Babalar Günü'nü kutladı. Işıkhan, "'Baba başta çınar gibidir, meyvesi olmasa da gölgesi yeter' diyerek, evladını bu vatan uğruna toprağa veren şehit babalarımız başta olmak üzere, burada bulunan babaların, babamın, ülkemizde ve dünyadaki tüm çınarlarımızın Babalar Günü'nü en kalbi duygularla kutluyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemize liderlik eden, milletimizin olduğu kadar gençlerimizin ve ailelerimizin de her daim yanında duran Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü bu vesileyle de kutluyor; kendilerine sağlık ve afiyet dolu uzun ömürler diliyorum. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.

'İL DANIŞMA MECLİSLERİMİZİ ÇOK KIYMETLİ BULUYORUM'

AK Parti'nin Türkiye'nin, kuruluşundan bugüne, tüm illerde; halkla birer bir teması olan, yarın seçim varmışçasına çalışmalarına aralıksız devam eden, millete hizmet için durmaksızın koşturan, daima teyakkuzda, daima zinde ve göreve hazır tek siyasi hareket olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "Seçimden seçime değil, attığı her adımda her an aziz milletimizle bir arada olan tek parti, AK Parti'dir. AK Parti'nin kaderini Türkiye'nin kaderiyle birleştiren, bizi bu ülkeye hizmetkar kılan, işte bu siyasi ahlaktır. Bu anlamda bir bakan olarak sadece bir parti programı değil, aynı zamanda devletimizle milletimiz arasındaki rabıtayı güçlendiren istişare fırsatları olarak gördüğüm il danışma meclislerimizi çok kıymetli buluyor, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik hukukumuzu perçinlediğine inanıyorum. Bu vesileyle, bir taraftan sahadaki gözümüz kulağımız olan teşkilatlarımızla bir araya gelirken diğer taraftan da şehirlerimizin, özellikle çalışma hayatına dair güncel durumunu yerinde tespit ediyor, vatandaşlarımızla bizzat temas kuruyor, sokakların nabzını tutuyoruz. Ömrünü ve tüm mesaisini ülkemizin ve milletimizin geleceğine vakfetmiş bir liderin izinden giden yol ve dava arkadaşları olarak, durmadan, duraksamadan çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'TRA2 BÖLGESİNDE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 8'

Başta Ardahan olmak üzere şehirlerin sosyal güvenlik, istihdam, nitelikli iş gücü ve üretim kapasitelerini geliştirmeye; kalkınma süreçlerini hızlandırmaya, refahını ve beşeri standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini kaydeden Işıkhan, "Bugün Ardahan'ın da içinde yer aldığı TRA2 Bölgesi'nde istihdam oranı yüzde 47,2 seviyesindedir. İşsizlik oranı yüzde 8, iş gücüne katılım oranı ise yüzde 51,3'tür. Ardahan'ın ekonomisinde tarım önemli bir yer tutmaktadır. Bölgemizde istihdamın yaklaşık yüzde 46'sı tarımda, yüzde 14'ü sanayide, yüzde 40'ı ise hizmetler sektöründe gerçekleşmektedir. İŞKUR aracılığıyla 2002 yılında Ardahan'da sadece 43 vatandaşımız işe yerleştirilebilmişken, 2025 yılında bu sayı 477'ye ulaşmıştır. 2002'den bugüne kadar; toplam 13 bin 201 vatandaşımızın işe kavuşmasına vesile olduk. Sadece iş bulmakla yetinmiyor, vatandaşlarımızın meslek sahibi olmasını da sağlıyoruz. Bugüne kadar Ardahan'da 7 bin 930 vatandaşımız mesleki eğitim kurslarından, işbaşı eğitim programlarından ve girişimcilik eğitimlerinden yararlandı. Bunların içerisinde 3 bin 499 vatandaşımız mesleki eğitim kurslarına katıldı. 3 bin 289 vatandaşımız ise işbaşı eğitim programlarıyla çalışma hayatına hazırlanma imkanı buldu. İş Kulübü faaliyetlerimiz kapsamında kadınların, gençlerimizin, engelli vatandaşlarımızın ve iş arayan kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu hizmetten şimdiye kadar bin 524 vatandaşımız yararlandı. Toplum Yararına Programlar kapsamında ise 2009 yılından bugüne kadar 21 bin 767 vatandaşımıza geçici istihdam ve gelir desteği sağladık. Sosyal koruma mekanizmalarımızla da çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olduk. İşsizlik ödeneği kapsamında bugüne kadar 6 bin 985 vatandaşımıza yaklaşık 94 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Kısa çalışma ödeneği kapsamında 652 vatandaşımıza 6 milyon 450 bin lira destek verdik. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla da Ardahan'daki işletmelerimizi desteklemeyi sürdürüyoruz. Bugün ilimizde 1,379 iş yeri faaliyet göstermektedir. 2002'den bugüne kadar 4 bin 334 iş yerimiz teşviklerden yararlanmış, sağlanan teşvik tutarı ise 355 milyon lirayı aşmıştır" dedi.

'YEREL UNSURLARI GÜÇLENDİRDİK'

Kalkınmanın, gelişmenin ve büyümenin yerelden başladığı gerçeğinden hareketle öncelikle yereldeki unsurları güçlendirdiklerini belirten Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda Ardahan'ı sahip olduğu tüm değerlerle birlikte hak ettiği noktaya birlikte ulaştıracağız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Allahuekber Dağları'nın gölgesinde uzanan, Çıldır ve Kura'nın suyuyla bereketlenen Ardahan'ımızı, millete hizmeti kendisine görev sayan anlayışla şekillendireceğiz. Ülkemizin en güzel meraları, yaylaları, tarım arazilerinin bulunduğu, Türkiye'nin en kaliteli büyükbaşı, en kaliteli süt ve gıda ürünlerinin yetiştirildiği şehrimizin sahip olduğu potansiyelin hakkını el birliğiyle vereceğiz. Posof'un elma bahçelerinden, Çıldır'ın kış turizmine uzanan karakteristik özellikleriyle, dünyanın en iyi peynirini, balını üreten; kazını ve arısını yetiştiren çiftlikleriyle Ardahan, hem bölgemiz hem de ülkemiz için büyük bir zenginliktir. Bu sebeple geçmişten günümüze medeniyetleri buluşturan, ticaret yollarını birbirine bağlayan bu coğrafya için, atılacak her adım, yapılacak her yatırım, aynı zamanda geleceğimize yapılan bir yatırım olacaktır. Ülkemizin başında; güçlü bir lider ve güçlü bir kadro var, hamdolsun. Allah'ın izniyle de var olmaya, bu millete hizmet yolunda yeni atılımlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ EMİN ELLERE EMANET'

Bakan Işıkhan, "Ülkemiz emin ellere, cesur ve kararlı yüreklere emanettir. Tabii bu noktada sizlerin desteği çok mühim. Yereli en iyi tanıyanlar sizlersiniz. İnanıyorum ki bugüne kadar göstermiş olduğunuz gayretler bundan sonra daha büyüyecektir. Çünkü artık hedeflerimiz daha büyük, yolumuz daha uzun. İnşallah Türkiye Yüzyılı hedefimizi, başta Ardahan olmak üzere tüm şehirlerimizdeki AK teşkilatlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.