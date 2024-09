Bakan Işıkhan: Düzce Örnek Bir Belediyecilik Hizmeti Sunuyor

Politika

Bakan Işıkhan'dan Düzce'ye övgü

"Düzce'de Türkiye'ye örnek olacak bir belediyecilik hizmeti yürütülüyor"

"Düzce yıllardır milli duruşundan, liderinin gösterdiği hedeften hiç şaşmamış feraset sahibi bir ilimizdir"

DÜZCE - Düzce'de Türkiye'ye örnek olacak belediyecilik hizmeti yürütüldüğünü söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Düzce yıllardır milli duruşundan, liderinin gösterdiği hedeften hiç şaşmamış feraset sahibi bir ilimizdir. Ülkesinin her bir sokağını, caddesini yatırımlarla, icraatlarla bezeyen belediyecilikle, temel atmama törenleri yaparak vatandaşına her türlü çileyi reva gören belediyeciliğin farkını çok iyi bilir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Düzce İl Başkanlığında partililer ile bir araya geldi. Bakan Vedat Işıkhan, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde millete hizmet yolunda partililer ile birlikte yol yürümeyi büyük bir bahtiyarlık olarak gördüğünü ifade ederek, "AK Parti, referanslarını kadim tarihimizden, kültür ve medeniyetimizden alan bir partidir. AK Parti, kökü mazide, dalları atide olan bir çınar gibi 23 yıldır aziz milletimize ve ülkemize hizmet etmeye devam ediyor hamdolsun. 2001'den günümüze bu hayali, bu ideali her zaman diri tutarak, yenilenerek, milletimizin umudu oldu, olmaya da devam ediyor. Hiç şüphesiz teşkilatımız bu gücü; kadınlarımızdan, gençlerimizden, büyüklerimizin hayır dualarından, üye sayısı 12 milyona yaklaşan büyük AK Parti ailesinden alıyor. Girdiği her seçimden zaferle çıkmasının arkasında bu güç var" dedi.

"Düzce'de Türkiye'ye örnek olacak bir belediyecilik hizmeti yürütülüyor"

AK Parti'nin hizmete sevdalı kadroları bulunduğunu belirten Bakan Vedat Işıkhan, "O nedenle ilklerin ve ilkelerin partisi olarak milletimizin gönlünde taht kurdunuz. 31 Mart yerel seçimleri siyasi tarihimiz açısından da en önemli seçimlerden biriydi. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu seçimler sıradan bir belediye seçimi değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı şehirlerinin Gerçek belediyecilikle buluşacağı önemli bir eşikti. Hamdolsun Düzce halkı bu ruhla, bu farkındalıkla AK Parti ve Cumhur İttifakı ile zafer hanesine bir yenisini daha ekledi. Faruk Özlü, 'Gerçek belediyecilikle durmak yok, yola devam' dedi. Başkanımızla Düzce'de Türkiye'ye örnek olacak bir belediyecilik hizmeti yürütülüyor. Düzce, halka hizmet edenle halkın geleceğine kastedenlere hizmet edenlerin farkını çok iyi biliyor" diye konuştu.

"Düzce, liderinin gösterdiği hedeften hiç şaşmamış feraset sahibi bir ilimizdir"

Bakan Vedat Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düzce yıllardır milli duruşundan, liderinin gösterdiği hedeften hiç şaşmamış feraset sahibi bir ilimizdir. Ülkesinin her bir sokağını, caddesini yatırımlarla, icraatlarla bezeyen belediyecilikle, temel atmama törenleri yaparak vatandaşına her türlü çileyi reva gören belediyeciliğin farkını çok iyi bilir. İşte her şey ortada. İşte Türkiye'nin 21 yılda geldiği nokta ortada.

Düzce'nin geldiği nokta ortada. Diyoruz ki, 'Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak'. Millete hizmet; aşk işidir, gönül işidir. Aşkı olmayanın davası da olmaz. Memleket sevdası da olmaz. Hamdolsun bizler ülkesine ve milletine aşkla hizmet eden büyük bir davanın neferleriyiz. Bu dava için ortaya koyduğunuz özverinin bizzat şahidi olarak, şehrimizi yeniden AK Parti belediyeciliğiyle buluşturdunuz. Bu başarıda en büyük pay sahipleri şüphesiz AK kadrolarımızdır"

Bakan Işıkhan açıklamalarının ardından partililerle sohbet edip Düzce'den ayrıldı.