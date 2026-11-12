Bakan Işıkhan: "İUP kapsamında 54 bin 200 kişilik yeni kontenjanı 81 ilimiz için tahsis ettik"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşgücü Uyum Programımız (İUP) kapsamında 54 bin 200 kişilik yeni kontenjanı 81 ilimiz için tahsis ettik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından düzenlenen 'Toplu Sözleşme Süreçlerinde Gelecek Perspektifi, Yeşil Dönüşüm ve Çalışma Hayatının Geleceği' programına katıldı. Programda toplu sözleşme süreçleri, çalışma hayatının geleceği ve yeşil dönüşümün çalışma hayatına etkileri ele alındı. Programda konuşan Bakan Işıkhan, iklim değişikliği ile yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin üretim süreçleri, ticaret ilişkileri, meslekleri ve çalışma şartlarını değiştirdiğinin altını çizdi.

"Hedefimiz, dönüşümün sunduğu fırsatları büyütürken, çalışanlarımızın iş ve gelir kaybı risklerini azaltmak"

Bakan Işıkhan, yeşil dönüşümle birlikte işletmelerin üretim süreçlerinde daha az enerji ve kaynak kullanmaya yöneldiğini, bu değişimin çalışanların görevlerini, beceri ve eğitim ihtiyaçlarını da doğrudan etkilediğini belirterek, "Her çalışanın ve her işletmenin bu değişime, aynı imkanlarla hazırlanamadığının da farkındayız. Uzun yıllar aynı işi yapmış bir çalışanımızın yeni bir teknolojiye uyum sağlaması, belirli bir üretim alanında uzmanlaşmış bir işletmemizin faaliyetlerini dönüştürmesi veya ekonomisi tek bir sektöre dayanan bir bölgemizin yeni yatırımlara yönelmesi zaman ve destek gerektirmektedir. Bizim sorumluluğumuz, bu ihtiyaçları önceden görmek ve gerekli hazırlıkları sosyal taraflarımızla birlikte yapmaktır. Hedefimiz, dönüşümün sunduğu fırsatları büyütürken çalışanlarımızın iş ve gelir kaybı risklerini azaltmak, işletmelerimizin uyum kapasitesini geliştirmek ve yeni istihdam fırsatlarına erişimi güçlendirmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak hazırladıkları Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve 2027-2029 Eylem Planı ile yeşil dönüşümün istihdam üzerindeki etkileri, çalışanların yeni beceriler kazanması, sosyal korumanın güçlendirilmesi ve yeni iş fırsatlarının geliştirilmesine yönelik bütüncül bir politika çerçevesi oluşturduklarını kaydeden Işıkhan, bu sürecin uygulanmasında sendikaların sahadaki tecrübesini ve çözüm üretme kapasitesini son derece kıymetli gördüklerini aktardı.

"Mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenme imkanlarının toplu sözleşme gündeminde daha güçlü yer bulmasını değerli görüyoruz"

Bakan Işıkhan, toplu sözleşmelerin çalışanların ücret ve sosyal haklarını korurken değişime uyumlarını destekleyen ve yeşil dönüşüme hazırlıkta önemli rol üstlenen bir araç olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle iş yerlerinde planlanan teknolojik değişiklikler ve bunların çalışanlara muhtemel etkileri hakkında zamanında bilgi paylaşılması büyük önem taşımaktadır. Bir üretim hattının yenilenmesi veya yeni bir üretim yöntemine geçilmesi planlanıyorsa çalışanların hangi becerilere ihtiyaç duyacağı da aynı aşamada değerlendirilmelidir. İkinci olarak, mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenme imkanlarının toplu sözleşme gündeminde daha güçlü yer bulmasını değerli görüyoruz. Hangi çalışanların hangi eğitime ihtiyaç duyduğu, eğitimlerin ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceği, kazanılan becerilerin iş yerinde nasıl değerlendirileceği gibi konular, tarafların birlikte ele alabileceği somut konulardır. İŞKUR'un mesleki eğitim ve işbaşı eğitim imkanları da bu ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlayabilecek en önemli araçlar arasındadır."

"54 bin 200 kişilik yeni kontenjanı 81 ilimiz için tahsis ettik"

İşgücü Uyum Programı (İUP) ile kadınlar, engelliler ve gençler başta olmak üzere iş arayan vatandaşların istihdama katılımlarını kolaylaştırdıklarını da vurgulayan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu kapsamda İUP sayesinde kadınlar, engelli vatandaşlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere iş arayan vatandaşlarımızın istihdama katılımlarını kolaylaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın beceri ve deneyim kazanmalarını sağlıyor, katılım sağladıkları günleri kapsayacak şekilde belirli bir ödeme yapıyoruz. Günlük bin 375 lira, aylık 14 gün katılım halinde 19 bin 250 lira ödeme gerçekleştiriyoruz. Program kapsamında 54 bin 200 kişilik yeni kontenjanı 81 ilimiz için tahsis ettik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Işıkhan, yeşil dönüşüm sürecinde istihdamın korunması, çalışanların yeni görevlere hazırlanması ve becerilerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, iklim değişikliği ve yeni teknolojilerin iş sağlığı ve güvenliği alanında ortaya çıkardığı risklere karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

"Geleceğe hazırlanırken kadınların, gençlerin, engelli vatandaşlarımızın ve fırsatlara erişimini gözetmeliyiz"

Çevresel iyileştirme ve kaynak verimliliği çalışmalarında çalışanların tecrübelerinden yararlanılmasının işletmelerin verimliliğini ve çalışan refahını artıracağını da söyleyen Işıkhan, uygulamaların sektörlerin ve iş yerlerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Işıkhan, "Sektörlerin yapısı, işletmelerin imkanları ve çalışanların ihtiyaçları farklıdır. Toplu pazarlığın gücü, tam da bu farklılıklara uygun çözümlerin taraflarca geliştirilebilmesinde yatmaktadır. Geleceğe hazırlanırken kadınların, gençlerin, engelli vatandaşlarımızın ve dönüşüme uyum konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyan çalışanlarımızın fırsatlara erişimini de gözetmeliyiz. Aynı şekilde küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin dönüşüme hazırlanması da, istihdamın korunması bakımından önem taşımaktadır. İşletmelerimizin rekabet gücünü geliştiren, çalışanlarımızın haklarını ve refahını güçlendiren çözümleri birlikte üretmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Yeşil dönüşümün ülkemiz için güçlü bir kalkınma ve istihdam fırsatına dönüşmesini istiyoruz"

Bakan Işıkhan, yeşil dönüşümün Türkiye için kalkınma ve istihdam fırsatına dönüştürülmesini hedeflediklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemin başarısını çalışanlarımızın yeni beceriler kazanmasıyla, işletmelerimizin sürdürülebilir üretim kapasitesinin artmasıyla ve gençlerimizin nitelikli işlere erişmesiyle değerlendireceğiz. Yeşil dönüşümün ülkemiz için güçlü bir kalkınma ve istihdam fırsatına dönüşmesini istiyoruz. Bunu, emeği koruyarak, üretimi güçlendirerek ve sosyal diyaloğu derinleştirerek başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Program, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle devam etti. Bakan Işıkhan'ın yanı sıra programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve TÜHİS Genel Sekreteri Mehmet Baş'ın katılım sağladı.