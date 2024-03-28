2023 Yılında Türkiye Ekonomisi AB Ülkeleri Arasında En Çok Büyüyen Ülke Oldu - Son Dakika
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Politika

2023 Yılında Türkiye Ekonomisi AB Ülkeleri Arasında En Çok Büyüyen Ülke Oldu

2023 Yılında Türkiye Ekonomisi AB Ülkeleri Arasında En Çok Büyüyen Ülke Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tokat'ta yaptığı açıklamada 2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu belirtti. Ayrıca, işsizlik oranının düştüğü, istihdam oranının yükseldiği ve milli gelirin 1 trilyon doları aştığı bilgilerini paylaştı. Bakan Işıkhan ayrıca, SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyenin 5'inin de CHP belediyesi olduğunu ifade etti.

28.03.2024 13:46  Güncelleme: 13:57
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tokat'ta yaptığı açıklamada 2023 yılında Türkiye ekonomisin yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu söyledi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Tokat'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Belediye Nikah Salonu Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları" toplantısına katıldı.

"Son 5 yılda yaşadığımız afete rağmen vatandaşımızın yanındayız"

Burada konuşan Bakan Işıkhan, "Biliyorsunuz bu hafta 2023 yılı işgücü verileri açıklandı. 2023 yılında işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine geriledi. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi. İşsiz sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldı. Hem kadın hem genç hem de toplam istihdam oranı ve iş gücüne katılım oranı son 21 yılın en yüksek düzeyine yükseldi. Ayrıca; 2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir de, 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü. Bu veriler gösteriyor ki; pandemiye rağmen, bölgemizdeki savaşlara rağmen, geçtiğimiz yıl yaşadığımız asrın felaketine rağmen, doğru yoldayız. Son 5 yılda yaşadığımız bunca afete ve felakete rağmen, vatandaşlarımızı asla mağdur etmeden hizmetlerimize kesintisiz devam edebiliyoruz. Artık bu güçte bir devletiz. Dolayısıyla; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşallah sizlerin desteğiyle başaracağız. Bu yüzyılı; emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız. Şurası çok önemli; ülkemizin gücü büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor. Kalkınma yerelden başlar hakikatine istinaden yerelde ne kadar güçlü olursak genel icra atlarımızın de o derece güçlü olacağına inanıyoruz. Çünkü şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki; gelişim, ilerleme ve kalkınma yerelden başlar" dedi.

"SGK'ya en çok borçlu 5 belediyenin 5'i de CHP belediyesi"

SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyenin 5'inin de CHP Belediyesi olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, "Her geçen gün CHP'li belediyelerin borçları giderek artıyor. Hatta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borç durumu o kadar vahim hale geldi ki, toplam borcu son 5 yılda 20 katına çıkmış. Ankara büyükşehir iflasa sürükleniyor. Biz bu gerçeği ortaya koyunca, 30 büyükşehir belediyesinin borcunu açıklamamız yönünde bir talep geldi. Ben de şimdi, büyükşehir borçları ile ilgili bilgileri vermek istiyorum. Aziz milletimiz, görsün, takdir etsin. Ankara, İzmir, İstanbul, Adana Büyükşehir Belediyelerinin borcu tüm büyükşehirleri aşmış. Türkiye'de 30 Büyükşehir Belediyesi var. Bu 30 belediyenin toplam borcu 20 milyar lira. 30 Büyükşehir'den 11'i CHP'li ve bu 11 CHP'li belediyenin toplam borcu 15 Milyar lira. Yani; 30 Büyükşehir'den yalnızca 11'i CHP'li olmasına rağmen, 30 Büyükşehir Belediyesinin toplam borcunun yüzde 75'i tek başına CHP'ye ait. Ankara için durum daha da vahim. 30 Büyükşehir'in toplam borcunun yüzde 25'i tek başına Ankara Büyükşehir Belediyesine ait. Sadece Ankara Büyükşehir Belediyesinin borcu 4,5 milyar lira ve CHP'li olmayan 19 büyükşehir belediyesinin tamamının borcu toplamına eşit düzeyde. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yaşayan vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Ortada borcunu 20 kata kadar artıran bu belediyelerin yaptıkları elle tutulur bir hizmet de yok, yatırım da yok. Peki bu kadar parayı nereye harcıyorlar? Bu çok haklı ve yerinde bir soru. Bu kritik sorunun cevabını da ben aziz milletimizin takdirine bırakıyorum" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 2023 Yılında Türkiye Ekonomisi AB Ülkeleri Arasında En Çok Büyüyen Ülke Oldu - Son Dakika

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