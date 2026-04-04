Bakan Işıkhan: Türkiye'yi karşılaşabileceği muhtemel tüm risklere karşı koruyacak her türlü tedbiri alıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret için Denizli'ye geldi. İlk olarak Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden Bakan Işıkhan, daha sonra AK Parti Denizli İl Başkanlığı'na geçip, partililerle bir araya geldi. Bakan Işıkhan'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da eşlik etti.

İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Bakan Işıkhan, Denizli'nin son dönemde yerelde belediyecilik hizmetlerinden mahrum kaldığını ancak hükümet olarak tüm ilçe ve Denizli'nin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımlar ve icraatlar ile Denizli'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmaları sürdüreceklerini ve vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını aktaran Bakan Işıkhan, "Bir taraftan şehirlerimizin kalkınma sürecini desteklerken bir taraftan da ülkemizin kalkınma mücadelesine destek vermeye devam ediyoruz. Bölge coğrafyamızda başlayan, ülkemize ve tüm dünyaya yayılmak istenen çatışma iklimine rağmen, devlet olarak, Türkiye'yi ekonomi ve dış ticaret başta olmak üzere her alanda, karşılaşabileceği muhtemel tüm risklere karşı koruyacak her türlü tedbiri alıyoruz. Ülkemizi; her geçen gün daha da büyüyen husumet ortamından, fitne ateşinden ve çatışmadan korumak için Türkiye'yi küresel bir güç yapmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çabasını, dışarıda ve içeride ilmek ilmek ördüğü politikaları görüyorsunuz. Türkiye olarak, insanlık adına evrensel bir davası olan kadrolar olarak, bugün her zamankinden daha güçlü olmak zorundayız. İçimizdeki bazı ideolojik komplekslerinden kurtulamamış zihniyetler kabul etmese de Türkiye artık amatör ligden; şampiyonlar ligine yükselmiş, bölgemizde de dünyada da konjektürel gidişata yön veren bir konuma ulaşmıştır. Özellikle yaşanan son gelişmeler bunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu sebeple, sorumluluklarımıza daha fazla sarılmak, görevlerimizi daha büyük bir ciddiyetle yerine getirmek durumundayız" diye konuştu.

'OLUMLU SONUÇLAR ALMAYA DEVAM EDECEĞİMİZE İNANIYORUM'

Bakan Işıkhan ve beraberindekiler daha sonra Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları' toplantısına katıldı. Burada iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Işıkhan, Türkiye'nin geleceği söz konusu olduğunda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen iş dünyasının milli dayanışma ruhunu takdirle izlediklerini belirterek, "Özellikle yerel kalkınma sürecine büyük destek veren yatırımcımız, üreticimiz, işverenlerimiz, esnaflarımız, ticaret erbabımız geleceğin her bakımdan güçlü, tam bağımsız, kalkınmış Türkiye'sine giden yolda bizim en değerli yol arkadaşlarımızdır. Sizlerin azmi ve kararlılığı hem şehrimizin, hem de ülkemizin çalışma hayatını daha güçlü kılıyor. Sizler ürettikçe, kalkınmamız ivme kazanıyor. Türkiye olarak; bölgemizde ve dünyada gittikçe büyüyen ve yayılan çatışma ortamına rağmen bugün ulaştığımız nokta hem gücümüzün sınırlarına, hem de gelecekte başarabileceklerimize dair önemli göstergedir. Ülkemizi güçlendirme hedefimiz istikametindeki kararlılığımızı, azmimizi koruduğumuz sürece her alanda olumlu sonuçlar almaya devam edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'CAN SİMİDİ OLMAYA DEVAM ETMEKTEDİR'

Türkiye'yi güçlü kılacak her mecrada duraksama, tereddüt etme lükslerinin olmadığını ifade eden Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Şunu unutmamalıyız ki tam bağımsız güçlü bir ekonomi ve kendi kendine yetebilen bir Türkiye demek; aynı zamanda daha adil, daha huzurlu bir dünya demektir. Çünkü bugün Türkiye, küresel güvensizlik ortamında üstlendiği uluslararası sorumluluklar, tarihi ve kültürel misyonu ile sadece bölgesinin değil, dünyanın da can simidi olmaya devam etmektedir. Bölgesel tehditlerin kapımıza kadar ulaşmış olması bize, büyüme yolunda atmamız gereken kararlı adımları bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu sebeple, başta çalışma hayatı olmak üzere, Türkiye'yi içeride ve dışarıda daha güçlü kılacak her mecrada; durma, duraksama, adımlarımızda tereddüt etme, kabuğumuza çekilme lüksümüzün olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. Herkes, faaliyet gösterdiği alanda en iyisi olmak için daha çok çalışmalı ve daha fazla katma değer üretmelidir. Bu anlamda Denizli'nin üretim gücüne, potansiyeline inanıyoruz."

'YENİ BİR ADIM ATTIK'

Konuşmasının devamında gençlere de seslenen Bakan Işıkhan, şunları söyledi;

"Gençlerin enerjisi, bu şehrin dinamizmi; gençlerin hayalleri, Türkiye'nin hedefleridir. Günümüz dünyasında gençlerimizin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, eğitimden iş hayatına geçiş sürecidir. Birçok gencimiz, okuldan mezun olduktan sonra iş bulma sürecinde zorluklar yaşamakta, tecrübe eksikliği nedeniyle geri planda kalmaktadır. Bu durumun toplumsal olarak da çözmemiz gereken önemli bir mesele olduğunu biliyoruz. İşte tam da bu noktada, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle gençlerimizi üretim sürecine daha erken dahil etmek, onları hayatın içine daha güçlü şekilde katmak amacıyla yeni bir adım attık. İŞKUR öncülüğünde başlattığımız 'Gençliğin Üretim Çağı - GÜÇ Programı', gençlerimizin çalışma hayatına daha erken, daha donanımlı ve daha güçlü bir şekilde katılmasını hedeflemektedir. Bu programla; gençlerimize staj imkanları sunuyor, meslek sahibi olmalarını teşvik ediyor, gençlerimizi çalışma hayatına kazandırıyor, ilk iş deneyimlerini edinmelerine destek oluyoruz."

'TECRÜBE KATMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Staj Desteği Programı'yla 3 yılda 800 bin gencin staj yapmasını sağlayacaklarını dile getiren Bakan Işıkhan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

" 'Geleceğim Meslekte Programı' ile meslek okulu mezunlarını kendi mesleklerinde çalışmaya teşvik edeceğiz. NEET İşgücü Uyum Programı ile ne eğitimde, ne istihdamda olan 450 bin genci kamu kurumları ile iş birliği içinde çalışma hayatına dahil edeceğiz. İşe İlk Adım Programı ile 3 yılda 750 bin gencin 6 ay boyunca ücretinin tamamını veya 18 ay boyunca ücretinin yarısını ödeyeceğiz. Böylece tecrübe eksikliği nedeniyle ilk iş deneyimlerinde zorluk yaşayan gençlere deneyim de kazandıracağız. Özellikle işe alımda tecrübe şartı arayan işverenlerimizi de tecrübesiz gençleri istihdam etmesi ve tecrübe kazandırması noktasında teşvik edeceğiz. Geçen sene başlattığımız İŞKUR GENÇLİK Programı ile de bildiğiniz gibi üniversite öğrencilerimizi yarı zamanlı modelle çalışma hayatına alıştırmaya, tecrübe katmaya devam ediyoruz. Gençlerimiz, Türkiye'nin geleceği. Gençlerimizin eğitim sonrası çalışma hayatından uzak kaldıkları her gün, Türkiye'nin kaybıdır. Bu nedenle gençlerimiz bizim en büyük önceliğimizdir. Bu vesileyle ülkemizin ve şehirlerimizin kalkınması için her daim sahada olan iş dünyamızın temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, gençlerimiz ve kamu kurumlarımızla birlikte istişarelerle ihtiyaç ve talepleri almaya, sorunları çözmeye devam edeceğiz."