Bakan Işıkhan, Zonguldak\'ta 122 milyonluk SGK binasının açılışını yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ta 122 milyon liraya yapılan, 9 bin metrekare kapalı alana sahip SGK İl Müdürlüğü hizmet binasının açılışını yaptı. Işıkhan, "Bugün tüm vatandaşlarımız, herhangi bir engele takılmaksızın sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanabilmekte, bu anlamda gittiği hiçbir devlet kapısından geri çevrilmemektedir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Zonguldak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Işıkhan, sosyal güvenlik hizmetlerinden madencilerin çalışma şartlarına, iş sağlığı ve güvenliğinden SGK'daki dijital dönüşüme kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Yeni hizmet binasının bir süredir kullanıldığını ancak resmi açılışının gerçekleştirilemediğini belirten Işıkhan, "Bugün burada, Zonguldak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzün yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirmek ve bu anlamlı eseri Zonguldaklı hemşerilerimizin hizmetine sunmak üzere bir arada bulunuyoruz. Ülkemiz için bir gurur kaynağı olarak gördüğümüz kurumlarımızdan birisi olan Sosyal Güvenlik Kurumumuza yeni bir yuva kazandırmış olmanın heyecanı içerisindeyiz" diye konuştu.

Işıkhan, "Zonguldak'ta gözümüz kulağımız olan İl Müdürlüğümüz için yapılan yeni hizmet binamız, bir süredir milletimize hizmet vermekteydi ancak ziyaret etmek ve açılış törenini gerçekleştirmek nasip olmamıştı. Bugün inşallah hep birlikte açılışını yapmış olacağız hem de şehrimize dair çalışmalarımızı bakanlık olarak yerinde inceleme fırsatı bulmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"122 milyon lira maliyetle, 9 bin metrekare kapalı alana sahip"

Yeni binanın yatırım bedeli ve büyüklüğünü açıklayan Işıkhan, "Son derece modern imkanlara ve her türlü donanıma sahip olan, 122 milyon lira maliyetle, 9 bin metrekare kapalı alana sahip bu yeni binamızın, başta Zonguldaklı vatandaşlarımız olmak üzere ülkemize ve tüm sosyal güvenlik camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim buralarda hayırlı işler yapmayı nasip eylesin" dedi.

Sosyal güvenliğin insan hayatının farklı dönemlerinde devletin temel hizmet alanlarından biri olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sosyal güvenlik; insan hayatının her döneminde kritik önem taşıyan, toplumsal huzur ve refahın anahtarı olan bir hizmet alanıdır. Vatandaşlarımızın hayatını; doğumdan ölüme, çalışma hayatından emekliliğe, hastalıktan iş kazasına uzanan her evresinde kendini güvende hissetmesi, bu hususta devletine itimat etmesi, güçlü bir sosyal devlet anlayışının en önemli tezahürlerinden biridir. Çünkü sosyal güvenlik, vatandaşımızın yalnızca bugününü değil, yarınını geleceğini ilgilendiren önemli bir konudur. Hamdolsun, Türkiye olarak, biz bunu son çeyrek asırda büyük oranda başarmış bir ülkeyiz."

Işıkhan, vatandaşların sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerine erişimine ilişkin de, "Bugün tüm vatandaşlarımız, herhangi bir engele takılmaksızın sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanabilmekte, bu anlamda gittiği hiçbir devlet kapısından geri çevrilmemektedir" ifadelerini kullandı.

Yeni SGK binasının Zonguldak'taki hizmetlere sağlayacağı imkanlara değinen Işıkhan, "Modern ve vatandaş odaklı bir hizmet anlayışıyla inşa edilen bu bina, Zonguldaklı hemşerilerimizin sosyal güvenlik hizmetlerine daha hızlı ve daha kolay ulaşmasına imkan sağlayacaktır" dedi.

SGK çalışanlarına da teşekkür eden Işıkhan, "Hangi mekanda ve hangi şartlar altında olursa olsun, büyük bir özveriyle işini yapan, devletimizin şefkat elini en iyi şekilde temsil eden Sosyal Güvenlik Kurumumuz çatısı altında çalışan tüm Zonguldaklı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Zonguldak alın terinin ve emeğin şehridir"

Konuşmasında Zonguldak'ın çalışma hayatındaki yeri ile madencilere geniş yer ayıran Bakan Işıkhan, "İster kamuda olsun ister yerin metrelerce altında olsun, Zonguldak'ın çalışkan halkına inanıyoruz, güveniyoruz. Zonguldak, ülkemizin sanayi ve emek tarihinde çok özel bir yere sahip olan, alın terinin ve emeğin şehridir" dedi.

Madencilerin yer altında yürüttüğü çalışmaya işaret eden Işıkhan, "Zonguldak; yerin yüzlerce metre altında, karanlığın içinde ülkemizin aydınlık yarınları için alın teri döken madencilerimizin şehridir. Burada her bir kömür parçasının ardında büyük bir emek, büyük bir fedakarlık ve büyük bir hayat mücadelesi vardır. Bu nedenle Zonguldak'ta Sosyal Güvenlik Kurumu olarak üstlendiğimiz sorumluluğun da farkındayız" ifadelerini kullandı.

Madencilerin çalışma şartları, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik haklarına ilişkin çalışmalar hakkında da konuşan Işıkhan, "Bizler de her bir çalışanımızın olduğu gibi madencilerimizin çalışma şantlarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi ve sosyal güvenlik haklarının korunması hususunda da hassasiyetle hareket etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Sadece fiziki şartları değil, dijital imkanları da geliştiriyoruz"

Sosyal güvenlik hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Bakan Işıkhan, vatandaşların bazı işlemleri kurumlara gitmeden yapabilmesini hedeflediklerini belirtti.

Işıkhan, "Sosyal güvenlik alanında da teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlanarak vatandaşımızın kurumlara gitmeden, hızlı ve güvenilir şekilde hizmet alabilmesi için dijital dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece fiziki şartları değil, eş zamanlı olarak dijital imkanları da geliştirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sosyal güvenlik sistemine ilişkin hedeflerini de anlatan Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, sosyal güvenlik sistemimizi daha güçlü, daha erişilebilir ve daha sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Çalışma hayatına ilişkin hedeflerini çalışan, emekli ve işverenler üzerinden anlatan Bakan Işıkhan, "Vatandaşımızın işini kolaylaştıran, çalışanımızın emeğini koruyan, emeklimizin huzurunu temin eden ve işverenimizin üretimine katkı sağlayan müreffeh bir çalışma hayatı hedefimizi inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni SGK İl Müdürlüğü binasının da bu hedefler doğrultusunda hizmet vereceğini söyleyen Işıkhan, "Burada Zonguldak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü hizmet binamızın da bu hedef doğrultusunda önemli bir hizmet noktası olacağına inanıyorum" dedi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da konuşmasında hizmete açılan binanın fiziki bir kamu yatırımının ötesinde vatandaşın hayatının her döneminde ihtiyaç duyduğu sosyal güvenlik hizmetlerinin daha nitelikli ve daha erişilebilir şekilde sunulmasına imkan sağlayacağına vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan ve protokol üyeleri dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesti. Bakan Işıkhan, açılışın ardından yeni hizmet binasını gezdi.