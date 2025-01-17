Bakan Kacır, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Bakan Kacır, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Bakan Kacır, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti'nin enerjiden eğitime, sağlıktan sanayi ve teknolojiye, Türkiye'yi dünyayla yarışan bir ülke haline getirdiğini söyledi.

17.01.2025 23:48
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti'nin enerjiden eğitime, sağlıktan sanayi ve teknolojiye, Türkiye'yi dünyayla yarışan bir ülke haline getirdiğini söyledi.

Kacır, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde, İzmir'de gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti'nin 22 yılda Türkiye'ye baştan başa eserler, hizmetler kazandıran, asırlık eserlerle Türkiye'nin, Türk milletinin tarihine, kaderine damgasını vuran iktidar partisi olduğunu belirten Kacır, "Enerjiden eğitime, sağlıktan sanayi ve teknolojiye, Türkiye'yi dünyayla yarışan bir ülke haline getiren AK Parti'dir." dedi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin geçmişte uçak, helikopter üretmesine engel olunduğunu, Devrim otomobilinin yollarda bırakıldığını ancak şimdi devrin otomobilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yollara çıktığını ifade etti.

"Gabar'da günde 71 bin varil petrol üretiyoruz"

Türk milletinin artık gökyüzüne imzasını attığını söyleyen Kacır, şöyle konuştu:

"Demek ki Türk milletinin evlatlarının başkalarından geri kalır bir yanı yokmuş. Türkiye'yi hayalleriyle buluşturan parti Allah'a hamdolsun biziz. 'Türkiye'de petrol vardı da biz mi içtik' diyorlardı değil mi? Gabar'daki teröristleri temizledik. Şimdi günde 71 bin varil petrol üretiyoruz. Hep merak ediyorduk. ya bütün çevremizdeki ülkelerde ya petrol var, ya doğal gaz. 'Niçin bizde yok diyorduk?' İşte Karadeniz'de gazı bulan, çıkaran yine Allah'a hamdolsun biziz. 1950'lerde nükleer santral projesi çizilmeye başlandı ülkede ama çivi bile çakılamadı AK Parti iktidara gelene kadar. Bakın dünyada 400'den fazla nükleer santral var. 1 tane bile yapılmadı bizden önce Türkiye'de. Şimdi Türkiye'yi nükleer enerji santraline eriştiren yine Allah'a hamdolsun biziz. Kimse bizim elimize su bile dökemez. Biz eser, hizmet, proje siyasetinin partisiyiz."

Kacır, Türkiye'de daha yapacak çok işleri olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Diğer konuşmacılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da AK Parti'nin genç siyasetçileri yetiştirdiğini ve onlara sorumluluk verdiğini söyledi.

Partisinin genç siyasetçilerine her türlü görevi verdiğini, sonra da bu görevi en iyi şekilde icra edenlerin önünü sonuna kadar açtığını dile getiren Dağ, "Hep birileri AK Parti'ye ömür biçme derdinde oldu. Son yerel seçimde bu ömür biçmeler artmaya başladı ama AK Parti'nin yetiştirdiği kadrolardan yola çıkarak herkes bilsin ki sadece 2028'de değil, 2033'te, 2038'de AK kadrolar iktidar olarak bu ülkeyi yönetecektir." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da gençliğinin en güzel zamanlarını teşkilatta geçirdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesine adadığını ifade etti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını eleştiren İnan, şunları kaydetti:

"Bir de tutturmuşlar, diyorlar ki bunlar, 'İzmir'i cezalandırıyor.' Değerli hemşehrilerim, İzmir'i cezalandıranlar yok, İzmir'i istismar edenler var. İzmir'e Konak Tüneli, havalimanı, stat, kültür merkezini yapana 'İzmir'i cezalandırıyor' diyeceksin. Öte yandan lağım çukuruyla, kötü kokularla İzmirlilerin balkona çıkmasını engelleyen CHP yönetimi de 'İzmir'i seviyor' olacak. Sizin bu istismarınıza kadrolarımızla koskoca bir şekilde 'dur' diyerek durduracağız."

Kongreye, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve İl Başkanı Bilal Saygılı ile partililer katıldı.

Tek listeyle gidilen kongrede, Mehmet Emin İçelli, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Kacır, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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