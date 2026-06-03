Bakan Kacır: Milletin emanetine hıyanet edenleri görüyoruz - Son Dakika
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Bakan Kacır: Milletin emanetine hıyanet edenleri görüyoruz

Bakan Kacır: Milletin emanetine hıyanet edenleri görüyoruz
03.06.2026 17:01  Güncelleme: 17:04
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'te 2 bin konutluk projenin 2. etap temel atma töreninde, milletin emanetine hıyanet edenlere yönelik eleştirilerde bulundu ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışını vurguladı.

Gaziantep'te hayata geçirilen 2 bin konutluk projesinin 2'nci etap temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Birilerinin milletin emanetine nasıl hıyanet ettiklerini ve el uzatmaya kalktıklarını hep birlikte görüyoruz" dedi.

Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Bakan Kacır, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Konut AŞ (Gazikonut) tarafından Kuzeyşehir'de hayata geçirilen konut projesinin 2'nci etap temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Kacır, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibini, Kuzeyşehir Uydu Kenti'nde hayata geçirilen altyapı ve üstyapı yatırımları dolayısıyla tebrik etti.

"Birilerinin milletin emanetine nasıl hıyanet ettiklerini ve el uzatmaya kalktıklarını hep birlikte görüyoruz"

Kacır, hizmet anlayışlarının "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesi olduğunu belirtti. Bakan Kacır, "Bizler taşıdığımız mesuliyeti, sorumluluğu, milletimizin emanetini iliklerine kadar hissediyoruz. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 7 gün 24 saat tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte dur durak bilmeksizin taş üstüne taş koymaya bu milleti tarihin en şerefli milleti olan Türk Milleti'ni yeniden tarih tarihte hak ettiği konuma taşıyabilmek adına ve hak ettiği en güzel hizmetleri asil Türk Milleti'nin evlatlarına, fertlerine sunabilmek adına canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bizim anlayışımız siyasetten anladığımız, devlet idaresinden anladığımız, belediyecilikten anladığımız bu. Birilerinin belediyecilikten ne anladığını takip ediyorsunuz, maalesef görüyorsunuz. Milletin emanetine nasıl hıyanet ettiklerini ve el uzatmaya kalktıklarını hep birlikte görüyoruz maalesef. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz istikametimizden şaşmaksızın Allah'ın izniyle bu muhteşem eserleri ve projeleri milletimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

"Fatma Şahin'i ve bütün ekibini yürekten tebrik ediyorum"

Gaziantep'in belediyecilik hizmetleri açısından oldukça şanslı bir şehir olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, "Hem büyükşehir belediye başkanımız, hem ilçe belediye başkanlarımız hem de tüm ilgili kurumlarımız hem çok tecrübeli hem de çok başarılı. Burada gördüğünüz bu konutlar sadece şu anda üst yapıda gördüğümüz binalardan ibaret değil. Bütün bu alan daha birkaç sene öncesinde bomboş bir alan iken bütün altyapısıyla aslında üzerinde en modern şehir yapısının geleneklerimizin de dikkate alındığı bir anlayışla kurulmasını sağlayacak şekilde düzenlendi, hazırlandı, tanzim edildi. Gelirken gördük. Türkiye'nin en güzel okul binaları bu alanda Gaziantep'in çocukları için inşa edildi. Büyükşehir belediye başkanımız Fatma Şahin Hanımefendi'yi ve bütün ekibini yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"1 milyon 757 bin konut inşa ettik, sadece deprem sonrası 455 bin konut inşa ettik"

Bakan Kacır, AK Parti iktidarında Türkiye'de önemli konut atılımları yapıldığını da sözlerine ekleyerek, "Türkiye'yi, Anadolu'nun dört bir yanında 81 şehrimizin tümünde nitelikli konutlarla buluşturacak dev adımları AK Parti iktidarları döneminde attık. TOKİ eliyle 1 milyon 757 bin konut inşa ettik. Sadece 6 Şubat depremleri sonrasında, deprem bölgesinde deprem şehirlerinde yaraları sarmak için yeniden insanımızı güvenli konutlarla buluşturmak üzere dur durak bilmeksizin çalışma yürüttük. Bakanımız Murat Kurum ve ekibinin muazzam gayretli ile 455 bin konutu dünyada eşi benzeri olmayan bir hızla milletimize sunduk. İşte bu Recep Tayyip Erdoğan farkıdır. Gaziantep'te ise 28 bin 600'den fazla sosyal konut TOKİ eliyle tamamlandı" ifadelerine yer verdi.

"Burası Türkiye'de üretimin kalbinin attığı yer"

Konut yatırımlarının ekonomik kalkınma ve sanayi üretimi açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bakan Kacır, "Hem insanımızın hak ettiği konutlara, yaşam alanlarına kavuşması hem de iktisadi kalkınmanın sanayinin üretim gücümüzün ihracatın, rekabet gücümüzün yükselmesi için çok öncelikli olduğu anlayışıyla hareket ediyoruz. Burası Türkiye'de üretimin kalbinin attığı yer. İstiyoruz ki hemen organize sanayi bölgemizin yanı başında kurulu olan bu Kuzeyşehir ve önümüzdeki dönemde yine Gaziantep'in tüm Türkiye'de öncülük edeceği organize sanayi bölgesi lojman projesi, atacağımız tüm bu adımlarla çalışanlarımızın çok daha nitelikli bir yaşam alanı imkanına kavuşması aynı zamanda iş yerlerine yakın yerlerde ikamet etme fırsatı bulmaları, böylelikle gün içerisinde zaman kaybı yaşamamaları, ayrıca kira maliyetlerinin altında kalmamaları, uygun koşullarda ev sahibi ya da lojman kullanıcısı olabilmeleri gibi fırsattan oluşturacak" dedi.

"Yuva, en karanlıkta ışığın yandığı yerdir"

Gaziantep Valiliği öncülüğünde tüm kurumların iş birliğiyle "Gaziantep Modeli"nin oluşturulduğunu vurgulayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Yuva çok önemli. Yuva, en karanlıkta ışığın yandığı yerdir. Güvendiğin limandır, sıcaklıktır, emanettir, muhabbettir, sevdadır, sevgidir, saygıdır. Buranın bir hikayesi var. Belediye Başkan adayı oldum. Şehirde çok ciddi konut ihtiyacı var. Burası beş buçuk milyon metrekare alan hazine arazisi. Bugün yaptığımızı daha biz yetmişli yıllarda başarsaydık her yaptığımız fabrikanın yanına bir yaşam alanı koysaydık ne bu kadar trafik olurdu ne de işverenin servis maliyeti olurdu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri butona basarak 2 bin konutun temelini attı. Daha sonra örnek daireleri dolaşarak, projeye ilişkin incelemelerde bulundu.

Kentteki konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Kuzeyşehir ve Güneyşehir uydu kentlerinde toplam 14 bin konutluk dev projeyi sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kuzeyşehir'de inşa edilecek 2 bin konutun temelini düzenlenen törenle attı. Gerçekleştirilen törende, Gazikonut aracılığıyla hayata geçirilen ve vatandaşlara kaliteli, güvenli, erişilebilir ve uygun fiyatlı konut imkanı sunan projelerin yeni etabı başlatıldı. 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinden oluşan projeler, planlı kentleşmeyi desteklerken vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasına katkı sağlayacak. Gazikonut, Güneyşehir'de 8 bin, Kuzeyşehir'de ise 6 bin olmak üzere toplam 14 bin konut üretmeyi hedefliyor. Proje kapsamında her altı ayda bir bin konutun teslim edilmesi planlanıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kacır: Milletin emanetine hıyanet edenleri görüyoruz - Son Dakika

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