Bakan Kacır, Balıkesir'de Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yaptı - Son Dakika
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Politika

Bakan Kacır, Balıkesir'de Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yaptı

Bakan Kacır, Balıkesir\'de Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir'de şehit aileleri ve gazilerle birlikte iftar yaptı. İftar sonrası yaptığı konuşmada Bakan Kacır, Türkiye'nin tam bağımsızlık ve milli teknoloji hamlesi için çalıştığını vurguladı ve ay yıldızlı bayrağın gölgesinde cumhuriyeti kurduklarını belirtti.

18.03.2024 21:45  Güncelleme: 22:26
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir'de şehit aileleri ve gazilerle birlikte iftar yaptı. İftar sonrası kısa bir konuşma yapan Bakan Kacır, "Biz, bol yıldızlı bayrakların değil, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde cumhuriyeti kurduk" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir'de şehit aileleri ile iftar sofrasına oturdu. İftara Bakan Kacır'ın yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Milletvekili İsmail Ok, CHP Milletvekili Serkan Sarı da katıldı. Vali Ustaoğlu, konuşmasında şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman farklı bir yeri olduğunu ifade etti.

Programda konuşan Bakan Kacır, "Bugün de yine aynı inanmışlıkla bu milletin evlatları tam bağımsız Türkiye ülküsünü, iddiasını sürdürüyorlar. Bugün tam bağımsız Türkiye için milli teknoloji hamlesini gerçekleştiriyoruz. Evlatlarımız şehit düşmesinler, bu ülkenin çocukları, bu ülkenin evlatları huzur içinde yaşasınlar, güven içerisinde yaşasınlar diye silahlı kuvvetlerimizin, emniyet güçlerimizin neye ihtiyacı varsa onu milli olarak geliştirmek ve üretmek için gayret gösteriyoruz. Bugün Türk mühendisler, Türk bilim insanları, milli teknoloji hamlesini gerçekleştirirken, gökyüzünde Bayraktarları, Ankaları, Akıncıları, Aksungurları, Atakları, Gökbeyleri, Hürkuşları, Hürjetleri, Kızıl Elmaları, Kaanları uçururken yine Çanakkale ruhunu taşıyor, yine tam bağımsız Türkiye iddiasıyla gayret ediyorlar. Allah'a hamdolsun artık ele güne muhtaç olmayan, kendi imkanlarını kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle karşılayabilen bir Türkiye var. Allah'a hamdolsun havada, karada, denizde, uzayda artık kendi teknolojisini üreten bir Türkiye var. İnşallah bu yolculukta büyük bir azimle, gayretle ve kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürümeye devam edeceğiz. Bizler devlette sorumluluk taşıyanlar olarak onların yanlarında durduğumuzda neler başarabileceklerini savunma sanayiinde ispat ettiler. İşte savunma sanayiinde aldığımız ürünlerin sadece yüzde 20'si yerli ürünlerden oluşuyorken, 22 yıl sonra şimdi yüzde 80'den fazlasını yerli sistemlerle, yerli ürünlerle ihtiyaçlarımızı tedarik edebilir noktaya geldik. Piyade tüfeğini dahi ithal etmek durumunda olan, yurt dışından almak durumunda olan bir ülke iken Allah'a hamdolsun içinde en kritik savunma sanayii sistemlerini yerli ve milli olarak geliştirebilen ve üretebilen bir ülke olduk. İnşallah bu anlayışla yolumuza devam ederken, huzurlu, güveni hakim kılmaya gayret edeceğiz. İşte 40 yıla yakın zamandır bu ülkenin canını yakan terör belasını topraklarımızdan kazıyıp attık. Ama her alanda olduğu gibi bu alanda da sadece bugünü değil, burada 50 yıl, 100 yıl sonrasını düşünüp ona göre hareket etmek zorundayız. Bu anlayışla sadece topraklarımızdaki terör belasından kurtulmakla yetinmiyoruz. Sınırlarımızın ötesinde kurulmaya çalışılan terörist, arkalarında kim olursa olsun sırtlarını kime yaslıyor olurlarsa olsunlar, hangi ağa babalarına güveniyor olurlarsa olsunlar yırtıp atıyoruz. Tam 70 kilometreye kadar sınırlarımızı terörden temizliyoruz. Biz bol yıldızlı bayrakların değil, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde cumhuriyeti kurduk. ve Türkiye yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti'ni bu anlayışla yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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