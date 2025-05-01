Bakan Kacır, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Bakan Kacır, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü

Bakan Kacır, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü

Bakan Kacır, TEKNOFEST KKTC 2025 için KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi, destek vurguladı.

01.05.2025 23:08
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST KKTC 2025 için bulunduğu KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST KKTC 2025 için bulunduğu KKTC'de temaslarına devam ediyor. Kacır, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, TEKNOFEST'in kendileri için tarihi bir anlam taşıdığını vurguladı. Gerçekleşen bu organizasyonun KKTC'nin tanıtımına da önemli katkı sağladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, katkı koyan herkesi yürekten tebrik etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak KKTC'ye sağlanan desteklerin yadsınamaz olduğunu ifade ederek, katkılardan dolayı herkese teşekkür etti. Türkiye'nin birçok alanda başarılı projelere imza attığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin gücü ve milli savunma sanayisinin başarıları sayesinde, Kıbrıs'taki milli egemenliklerini güçlü bir şekilde savunduklarını kaydetti.

Türkiye ile KKTC arasındaki derin bağların sarsılmaz olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, işbirliği içerisinde çalışmanın Kıbrıs Türk halkına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

"KKTC'nin tanınması ve haklarının teslim edilmesi Türkiye'nin öncelikli hedeflerinden biri"

Bakan Kacır ise TEKNOFEST'e ev sahipliği yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür etti. Yeni yerleşkenin, KKTC'nin tam bağımsızlık ve ambargoların kaldırılması mücadelesine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Kacır, Türkiye'nin her daim Kıbrıs Türkü'nün yanında olmayı sürdüreceğini söyledi. Kacır, Kıbrıs davasının milli bir dava olduğunu ve 85 milyonun bu davaya inandığını kaydetti.

Kacır, TEKNOFEST'in 8'incisini KKTC'de düzenlemenin Türkiye halkı için bir iftihar kaynağı olduğuna işaret ederek, festivalin Kıbrıs Türk gençlerinin teknolojiye olan ilgisini arttırmasını umut ettiğini belirtti.

KKTC'yi bilişim adası yapma çalışmalarının hız kazanacağına inandığını ifade etti. Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargolara da değinen Kacır, bu engellerin aşılması adına gereken mücadeleyi verdiklerini belirtti.

Kardeş topraklarda TEKNOFEST'i düzenleyebilmenin önemini yineleyen Kacır, KKTC'nin de bu heyecanı yaşaması ve yaşatmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı. Savunma sanayilerindeki başarıyı büyük ölçüde Barış Harekatı'na borçlu olduklarını belirten Kacır, adadaki halkı koruma mücadelesine destek amaçlı gerçekleştirilen Barış Harekatı'nda Türkiye'ye uygulanan ambargoların kendilerini geliştirip bugünlere getirdiğini ve bu kapsamda bir çok başarıya imza attıklarını ifade etti.

İki devletli çözümün önemine de değinen Kacır, KKTC'nin güçlenerek kalkınmaya devam edeceğine duyduğu inancı ifade ederek, bu konuda gereken desteğin verileceğini vurguladı.

"Hiçbir kardeşimizin elini bırakmayacağız" diyen Kacır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve haklarının teslim edilmesinin Türkiye'nin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu söyledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Fatih Kacır, Teknofest, Teknoloji, Politika, Etkinlik, Savunma, Türkiye, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kacır, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • megan goldberg:
    I can't wait to feel the electricity between us turn into something more. Let's rewrite the script tonight, with our bodies telling the story. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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