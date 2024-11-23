Bakan Kacır: Son 22 yılda sayısız projeyi, tesisi, hizmeti ve yatırımı Türkiye'ye kazandırdık (2) - Son Dakika
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Politika

Bakan Kacır: Son 22 yılda sayısız projeyi, tesisi, hizmeti ve yatırımı Türkiye'ye kazandırdık (2)

Bakan Kacır: Son 22 yılda sayısız projeyi, tesisi, hizmeti ve yatırımı Türkiye\'ye kazandırdık (2)

SİVEREK'TE AK PARTİ KONGRESİNE KATILDISanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti 8'inci Olağan Kongresine katıldı.

23.11.2024 18:28  Güncelleme: 18:32
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SİVEREK'TE AK PARTİ KONGRESİNE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti 8'inci Olağan Kongresine katıldı. Kacır, Türkiye'nin, savunma sanayiinde attığı adımlar ile önemli bir yol aldığını söyledi. Geçmişten bugüne bu üretimlerin engellenmeye çalışıldığını ancak bugünlerde üretilen uçaklar ile gökyüzüne imza atıldığını aktaran Kacır, "Bundan 60 yıl önce, 80 yıl önce bu topraklarda uçak üretiyorlardı. Fakat her birinin önü kesildi, adeta toprağa gömüldü. Geliştirdikleri uçaklar bundan 85 yıl önce Ankara'da bir uçak fabrikası kurulmuştu, 1941'den 1949'a bu uçak fabrikası çalıştı, 950 kişi çalışıyordu bu uçak fabrikasında. 1949'da kapatıldı bu uçak fabrikası. Talimat veriyor dediler ki sen Türkiye'sin uçak falan üretemezsin bir tane de rekabet edemezsin ve sen ancak basit tarım makinelerini üretebilecek bir ülkesin. 950 kişinin çalıştığı Etimesgut uçak fabrikası değerli dostlar, 1949 Devrim Otomobili bu ülkede bu anlayışla maalesef yolda bırakıldı ama artık Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye kendi kararlarını kendi veriyor. Bol yıldızlı bayrakların değil, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde yaşayan bu millet kendi kaderini kendi çiziyor, İşte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kendi öz evlatlarımızın alın terine güvendik onların önündeki engelleri bir bir, tek tek ortadan kaldırdık. Nihayetinde Bayraktar'la, Anka ile Aksungur'la, Akıncı'yla, Hürkuş, Hürjet, Atak, Kaan ve Kızılelma ile Türk milletinin evlatları gökyüzüne imzasını attı. İnşallah Gökkubeyi adeta çelikten bir kubbe ile öreceğiz kendi hava savunma sistemlerimizi kendi füze sistemlerimizi hiç kimsenin bu ülkeye zarar vermesini mümkün kılmayacak şekilde adeta bir ağ gibi gökyüzünde öreceğiz. Füzelerimizin menzillerini uzatacağız, hızlarını yükselteceğiz ta ki hiçbir kem göz Türkiye'ye yan bakamayacak. Ta ki hiç kimse bu milletin kılına bile zarar vermeyi aklının ucundan dahi Allah'ın izniyle geçiremeyecek" diye konuştu.

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Kacır: Son 22 yılda sayısız projeyi, tesisi, hizmeti ve yatırımı Türkiye'ye kazandırdık (2) - Son Dakika

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