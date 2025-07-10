Bakan Kacır ve Bak, Siirt\'te \'Çalışan ve Üreten Gençler Programı\'na katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Siirt'te 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' kapsamında düzenlenen imza törenine katıldı.

Siirt'te genç istihdamını artırmaya yönelik projelerin desteklenmesini amaçlayan program kapsamında düzenlenen törende, genç girişimciliğin teşvik edilmesi ve yerel kalkınmanın güçlendirilmesi adına önemli adımlar atıldı. Program çerçevesinde kurulacak yeni işletmeler ve gençlere sunulacak destekler kamuoyuyla paylaşıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 23 yılda gerçekleştirdiği ekonomik atılımlara ve yerel kalkınma hedeflerine dikkat çekerek, " Tillo'nun irfanını, Botan Vadisi'nin huzurunu barındıran bu bereketli coğrafyada sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" başladığı konuşmasında, Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ve Siirt'te hayata geçirilen yatırımları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Kacır, Türkiye'nin planlı ve uzun vadeli hedeflerle büyük bir dönüşüm yaşadığını belirtti. Son 23 yılda milli gelirin 236 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara ulaştığını vurgulayan Kacır, ihracatın ise 36 milyar dolardan 267 milyar dolara çıktığını söyledi. Kişi başı milli gelirde 15 bin dolar seviyesine ulaşıldığını belirten Bakan Kacır, Türkiye'nin artık kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini ve uydularını tasarlayıp üreten bir ülke olduğunu ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gençlerin istihdamına büyük önem verdiklerini belirten Kacır, "2022 ve 2023 yıllarında kalkınma ajanslarımızın odak teması genç istihdamı oldu" dedi.

5,2 milyar lira destekle 25 binden fazla gence iş imkanı sağlandığını belirten Bakan Kacır, gençlerin doğdukları topraklarda iş bulmalarını hedefleyen programın ilk etabında 109 proje desteklenirken, 11 binden fazla ilave istihdam oluşturulduğu bilgisini verdi.

Siirt'te hayata geçirilen yatırımlardan da bahseden Bakan Kacır, şu anda faaliyette olan 5 fabrikanın bölgenin en üretken tesisleri haline geldiğini söyledi, yeni yatırım dalgası kapsamında Siirt'te 100 yeni fabrikanın inşaatına başlandığını duyurdu. Ayrıca Kacır, Siirt Merkez Organize Sanayi Bölgesi'ne 254 milyon lira kaynak aktararak 2 bin 300 kişilik istihdam oluşturduklarını söyledi. Bakan Kacır, son 23 yılda Siirt'te KOSGEB desteklerinden yararlanan işletme sayısının 2 bin 817'ye ulaştığını, bu işletmelere toplamda 715 milyon lira destek sağlandığını ifade etti. Bakan Kacır, il genelinde 281 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini ve 49,5 milyar liralık sabit yatırımın önü açılarak 15 binden fazla istihdam oluşturulduğunu kaydetti.

29 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi hakkında da bilgi veren Bakan Kacır, Siirt'te OSB'de yapılacak yatırımlar için 14 yıl, OSB dışında ise 12 yıl boyunca SGK işveren payının devlet tarafından karşılanacağını, çalışanlara da 10 yıl süreyle sigorta primi desteği verileceğini kaydetti. Bakan Kacır, imalat sanayi yatırımları için 24 milyon liraya kadar kredi desteği ile yüzde 30'a varan vergi indirimi sağlanacağını aktardı. Yeni uygulama tebliğleriyle Siirt için dört öncelikli yatırım alanı belirlendiğini söyleyen Kacır, bunların dondurma üretimi, dört yıldız ve üzeri konaklama tesisi, meyan kökü işleme ve medikal serum seti üretim tesisi olduğunu açıkladı. Kacır, bu alanlarda 240 milyon liraya kadar finansman desteği verileceğini söyledi.

Bakanlık olarak Siirt'teki projelere verdikleri desteklerden de söz eden Bakan Kacır, Dicle Kalkınma Ajansı aracılığıyla 152 projeye 525 milyon lira, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile de 90 projeye 442 milyon lira destek sağlandığını ifade etti. Bakan Kacır, Siirt'in "öncelikli dönüşüm ili" ilan edildiğini ve Antep fıstığı lisanslı depoculuğunun da bu kapsamda destekleneceğini vurguladı. Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakan Kacır, "Birliğimiz, dirliğimiz sürdükçe şehrimiz daha da büyüyecek, kalkınacak. Terörsüz Türkiye ile bu kadim topraklar daha da bereketlenecek. Hem bölgemiz hem de Türkiye kazanacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise yaptığı açıklamada, Türkiye'nin spor ve gençlik alanında son yıllarda büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini vurguladı. Bakan Bak, Türkiye'nin dört bir yanında gençler için spor tesisleri, yurtlar ve gençlik merkezlerinin inşa edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelen bir lider olduğunu hatırlatan Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımızın spora ve gençlere olan ilgisi sayesinde ülkemiz stadyumlardan gençlik merkezlerine, kapalı spor salonlarından yüzme havuzlarına kadar birçok yatırımla adeta bir spor devrimi yaşamıştır" dedi.

Siirt'e yapılan yatırımlardan da söz eden Bakan Bak, kentte gençlik merkezleri, kapalı spor salonları ve yüzme havuzlarının inşa edildiğini, yeni yatırımlar için de belediye başkanlarıyla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. "Siirt'e 300 milyon liralık yeni bir yatırım daha gerçekleştireceğiz" diyen Bakan Bak, ayrıca 2 bin 190 yatak kapasiteli bir yurt inşa ettiklerini, bu yurdun maliyetinin 1 milyar 240 milyon lira olduğunu ifade etti.

Gençlerin barınma sorununu çözmek için kapsamlı bir altyapı oluşturduklarını belirten Bakan Bak, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde yurt kapasitemizi 1 milyon yatak seviyesine taşıdık. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 970 bin üniversite öğrencimizin barınmasına vesile olduk. Bu, dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıdır" dedi.

Genç istihdamına yönelik projelere de değinen Bakan Bak, önceki dönemde "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında 1.6 milyar lira destek sağlandığını, yeni dönemde ise bir buçuk milyar liralık yeni bir kaynak aktarılacağını söyledi. "100 yeni fabrika, 10 bin yeni istihdam hedefiyle yola çıkıyoruz" diyen Bakan Bak, gençlere seslenerek, "Gençlerimizin emrindeyiz, bu ülkenin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, "Siirt'in damadı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - SİİRT