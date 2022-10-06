Bakan Kasapoğlu serebral palsili öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu serebral palsili öğrencileri ziyaret etti

06.10.2022 16:56

Bakan Kasapoğlu serebral palsili öğrencileri ziyaret etti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde serebral palsili öğrencilere eğitim veren okulu ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu serebral palsili öğrencileri ziyaret etti

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde serebral palsili öğrencilere eğitim veren okulu ziyaret etti.

6 Ekim Serebral Pastili Farkındalık Günü'nde Yenimahalle ilçesindeki bir dernek okulu etkinlik düzenledi. Okulu ziyaret ederek etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerle buluşmanın kendisi için özel olduğunu belirterek, "Bu güzel gençlerle birlikte olmak, bu güzel okulda, bu çatı altında bu coşkuya tanıklık etmek benim için çok büyük bir gurur. Bu gururu, sevinci bana yaşattığınız için sizlere gönülden teşekkür ederim. 85 milyonun tamamını kucaklamak için ne gerekiyorsa, onlar için çalışmakla mükellefiz. Bu sorumluluğumuzu her alanda hissettiğimiz ve bu doğrultuda çalıştığımız gibi serebral palsili evlatlarımız, bireylerimiz için de devlet ve hükümet olarak ne gerekiyorsa bundan sonra da en mükemmelini ortaya koymaya da gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Her gencin ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, "Bizim için her bir gencimiz, evladımız eşsiz bir kıymete sahip. Tabii ki serebral palsi bireyler bu anlamda gerek erken tanı, gerek rehabilitasyon, bu çerçevede de spor. Spor her alanda olduğu gibi bu alanda da önemli bir argüman. Biz de bakanlık olarak hem şartları ortaya koyacağız hem de bundan sonraki süreçte de daha farklı neler ortaya koyabiliriz. Ne tür projelerle bu süreçleri güçlendiririz, serapral palsi farkındalığı noktasında nasıl daha ileri noktaya gideriz? Bunun da gayretini ortaya koyacağız" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Döşeme atölyesinde çıkan yangında 4 itfaiye eri ve 1 çalışan yaralandı Son dakika gündem: Döşeme atölyesinde çıkan yangında 4 itfaiye eri ve 1 çalışan yaralandı Ankara haberleri! Ankara'da döşeme atölyesinde çıkan yangında 4 itfaiye eri ve 1 işçi yaralandı Ankara haberleri! Ankara'da döşeme atölyesinde çıkan yangında 4 itfaiye eri ve 1 işçi yaralandı Son dakika haberi! Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkal hayatını kaybetti Son dakika haberi! Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkal hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, 6 Ekim, Ankara, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu serebral palsili öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
20:53 ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı
20:46 Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı canlı anlatım! Kadıköy'de ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 23:09:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu serebral palsili öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement