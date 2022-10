Bakan Kasapoğlu serebral palsili öğrencileri ziyaret etti

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde serebral palsili öğrencilere eğitim veren okulu ziyaret etti.

6 Ekim Serebral Pastili Farkındalık Günü'nde Yenimahalle ilçesindeki bir dernek okulu etkinlik düzenledi. Okulu ziyaret ederek etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerle buluşmanın kendisi için özel olduğunu belirterek, "Bu güzel gençlerle birlikte olmak, bu güzel okulda, bu çatı altında bu coşkuya tanıklık etmek benim için çok büyük bir gurur. Bu gururu, sevinci bana yaşattığınız için sizlere gönülden teşekkür ederim. 85 milyonun tamamını kucaklamak için ne gerekiyorsa, onlar için çalışmakla mükellefiz. Bu sorumluluğumuzu her alanda hissettiğimiz ve bu doğrultuda çalıştığımız gibi serebral palsili evlatlarımız, bireylerimiz için de devlet ve hükümet olarak ne gerekiyorsa bundan sonra da en mükemmelini ortaya koymaya da gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Her gencin ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, "Bizim için her bir gencimiz, evladımız eşsiz bir kıymete sahip. Tabii ki serebral palsi bireyler bu anlamda gerek erken tanı, gerek rehabilitasyon, bu çerçevede de spor. Spor her alanda olduğu gibi bu alanda da önemli bir argüman. Biz de bakanlık olarak hem şartları ortaya koyacağız hem de bundan sonraki süreçte de daha farklı neler ortaya koyabiliriz. Ne tür projelerle bu süreçleri güçlendiririz, serapral palsi farkındalığı noktasında nasıl daha ileri noktaya gideriz? Bunun da gayretini ortaya koyacağız" diye konuştu.