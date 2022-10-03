BAKAN KASAPOĞLU YURTLARA YERLEŞTİRMEDE BİR REKORU GERÇEKLEŞTİRDİK

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlara yerleştirmede rekor kırdıklarını açıklayarak, "Hep birlikte bir rekoru gerçekleştirdik. İlk faz yerleştirmede yüzde 80. 2'nci faz yerleştirmede de yüzde 92 yurt yerleştirme oranına imza attık. Bu bir rekordur. Bu bir Türkiye rekoru değildir. 850 bin yurt kapasitesi, 800'den fazla yurt dünyada eşi benzeri olmayan bir alt yapıdır" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, '2023'e doğru şehir buluşmaları' programı kapsamında Bolu'ya geldi. Kasapoğlu'na ziyareti kapsamında 13 AK Parti Milletvekili de eşlik etti. Partililerle bir otelde bir araya gelen Kasapoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin devlet yurtlarına yerleşmesi konusunda dünya rekoru kırdıklarını anlatan Kasapoğlu, "Son süreçte yurtlar hepimizin malumu. Hep birlikte bir rekoru gerçekleştirdik. İlk faz yerleştirmede yüzde 80. 2'nci faz yerleştirmede de yüzde 92 yurt yerleştirme oranına imza attık. Bu bir rekordur. Bu bir Türkiye rekoru değildir. 850 bin yurt kapasitesi, 800'den fazla yurt dünyada eşi benzeri olmayan bir alt yapıdır. En yakın örneklerde bu rakam, en gelişmiş ülkelerde yüzde 10'larda, 15'lerdedir. Biz hamdolsun ülke olarak 21 yıllık atılımımızla bunu gerçekleştirdik. Bundan 21 yıl önce Türkiye'de yurt başvurusu yapan 100 kişiden ancak 10'u 15'i yurda yerleşiyordu. 10'lardan 15'lerden geldiğimiz nokta, yıl 2022 Ekim itibariyle yüzde 92 oldu." dedi.

Öğrencilerin KYK kredi cezaları ile ilgili de parlamentonun çalışma yaptığını aktaran Kasapoğlu, "Gerek burslarımız, gerek kredilerimiz öğrencilerimize sunduğumuz imkanlar en güçlü şekilde yoluna devam ediyor. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde burs ve kredi başvurularımız başlayacak. Kredilerdeki gecikme cezalarını da inşallah parlamentomuz da ilerleyen günlerde artık tarihleştirecek. Önümüzdeki süreçte yine kredi ve burs uygulamalarımızda genç odaklı siyasetimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Gençlerin Türkiye'nin en büyük umudu olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz bizim en büyük umudumuz. Onların umudunu büyütmek, önlerini açmak, onlarla birlikte bu yolu yürümek bizim siyaset tarzımız. O yüzden hiç kimse gençleri, gençliği istismar etmeye kalkmasın. Buna kalkışırlarsa her zaman bizi bulacaklardır. Gençlerle aramıza bugün giremedikleri gibi hiç bir zaman da giremeyecekler. Birileri gençleri harflerle kategorize etmeye çalışacaklar. Yalanlarla manipüle etmeye çalışacaklar. Ama biz her zaman gençlerimizin yanında onlarla birlikte onların umudunu büyütmeye, sevincini artırmaya çalışacağız."

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından partiye üye olan gençlere rozet taktı.

OLİMPİK YÜZME HAVUZUNUN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bolu'da olimpik yüzme havuzu açılışında katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin 21 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde eğitimden sağlığa, spordan ulaşıma pek çok alanda reform gerçekleştirdiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'yi daha da ileriye taşımak için heyecanla, gururla yürüdüklerini belirterek, "Kirli oyunları bozmuş, kendi göbeğini kendi kesen bir ülke olmanın gururuyla yürüyoruz. İnsanlığın umudu, mazlumların sığınağı bir ülke olma, tarihten gelen sorumluluğu daha da ötelere, yeni nesillere taşıma farkındalığıyla yürüyoruz." dedi.

Türkiye'nin her yerindeki spor tesisleri, yurtlar ve gençlik merkezlerinin vatandaşları karşılayacak nitelikte ve standartta olduğunu dile getiren Kasapoğlu, 20 yıl önce yarışacak sporcu dahi bulamadıkları branşlarda bugün rekor üzerine rekor, madalya üzerine madalya geldiğini anlattı. Bakan Kasapoğlu, Bolu'da 2002'de 16 olan gençlik ve spor tesisi envanterinin 50'yi geçtiğini, olimpik yüzme havuzunun envantere kazandırılıp halkın kullanımına sunulduğunu belirterek, "Spordaki imkanları birer birer güçlendirip spora erişimi kolaylaştırarak, yetenek taramasıyla yeteneklerin keşfini tesadüfe bırakmadan 10 bin potayla yeni yıldızlara erişimi sağlayarak, sporcu yetiştirerek, tesis yaparak, ilmek ilmek işleyerek Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirdik." diye konuştu. Salgın döneminde 5 milyon öğrenciye yüzme öğrettiklerini belirten Kasapoğlu, açılışı yapılan tesiste yeni yıldızların yetişeceğine inandığını söyleyerek, "Her çocuğumuzun ilkokuldan mezun olmadan önce bir spor branşını çok iyi derece bilerek mezun olması demek. Bu bir devrim. Bu, ülkemizin bugünleri yarınları adına etkisini başarısını daha güçlü hissedeceğimiz bir devrimin ilk etabı. Bizler bu çalışmaların meyvelerini çok kısa sürede bu yetenekli gençlerimizle birlikte toplayacağımıza yürekten inanıyorum." dedi. Olimpik havuzun açılışını gerçekleştiren Kasapoğlu, incelemelerde bulundu, yetkililerden havuz hakkında bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, sporculara katılımcı belgesi vererek, sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.