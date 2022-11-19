Bakan Kirişci, söylediği türküyle kulakların pasını sildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kirişci, söylediği türküyle kulakların pasını sildi

19.11.2022 14:59

Bakan Kirişci, söylediği türküyle kulakların pasını sildi Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Elazığ'da, "İlk oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a" Gençlik Buluşmaları programına katıldı.

Bakan Kirişci, söylediği türküyle kulakların pasını sildi

ELAZIĞ - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Elazığ'da, "İlk oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a" Gençlik Buluşmaları programına katıldı. Bakan Kirişci, gençler için söylediği Elazığ türküsüyle kulakların pasını sildi.

Dün Elazığ'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Kapanış Programı ve Tarım sektör temsilcileri toplantısına katıldı. Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Ak Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, son olarak İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

Önce gençlerle sohbet eden Kirişci, daha sonra eline aldığı mikrofonla Elazığ yöresine ait "Kar mı Yağmış Şu Harput'un Başına" türküsünü seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan o anlar kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sulama Konusunda Yardım İsteyen Osmaniyeli Vatandaşa: 'Daha Adını Bile Söyleyemiyorsun' Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sulama Konusunda Yardım İsteyen Osmaniyeli Vatandaşa: 'Daha Adını Bile Söyleyemiyorsun' Bakan Kirişci: 'Türkiye'nin küresel düzeyde elde etmiş olduğu başarılara gölge düşürmek isteyen çevreler var' Bakan Kirişci: 'Türkiye'nin küresel düzeyde elde etmiş olduğu başarılara gölge düşürmek isteyen çevreler var'

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, AK Parti, Elazığ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kirişci, söylediği türküyle kulakların pasını sildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:03 Yeni baba olan Barış Arduç kızıyla fotoğrafını paylaştı
15:55 Süt verecek hayvan kalmadı! Peynirin kilosu kırmızı eti solladı
15:50 Erkeklerin elini sıkarken kadın görevliyi es geçen Mohamed Salah sosyal medyada çok konuşuldu
15:45 Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ifadesinin ardından serbest bırakıldı
15:28 Mehmet Yalçınkaya'nın lokantadan kovulduğu görüntülerin altındaki gerçek ortaya çıktı
15:19 Alevler arasında kalan bebeğe ne oldu? AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram mucizevi hayat hikayesini anlattı
14:59 Kendisini akıllı sanan sürücü drone kamerasına yakalandı
15:02 FIFA Başkanı Infantino'dan Katarlıları kızdıracak açıklama: Bugün eşcinselim
14:52 TÜRK-İŞ Genel Başkanı'ndan asgari ücret çıkışı! Ağır ifadeler kullandı
14:45 Eşini katlettikten sonra kendini yaktı! Korkunç vahşette sır perdesi aralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2022 16:46:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kirişci, söylediği türküyle kulakların pasını sildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement