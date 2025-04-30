Bakan Kurum: 44 Bin Konutun İnşası Devam Ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. İstanbul'da şu anda 44 bin konutun inşası devam ediyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gerçekleştirilen grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Muhalefetin gündeminin kendilerini ilgilendirmediğini söyleyen Kurum, millete verdikleri sözleri tutmaya devam edeceklerini belirtti. Kanal İstanbul üzerinden polemik oluşturmanın, konuyu başka yerlere çekme çabasının milletin nezdinde karşılıksız kalacağını kaydeden Bakan Kurum, bir basın mensubunun "İstanbul'da yapılan konutların Kanal İstanbul projesi ile ilgisi var mı?" sorusu üzerine şunlanı söyledi:

"Konutların Kanal İstanbul projesi ile bir alakası yok. O konutlar daha önce seçim meydanında söz verdiğimiz, milletimize sosyal konut yapılacağı ve ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yaptığımız bir çalışma. Kuralarımız çekildi. Konutları alan her bir vatandaşımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülkenin, devletin vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de bu çerçevede tutmaya devam edeceğiz. İstanbul'da şu anda 44 bin konutun inşası devam ediyor. Arnavutköy ilçesinde de 28 bin konutun inşası hızla devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu projenin Kanal İstanbul ile uzaktan yakından alakası yoktur."

"Biz milletimize verdiğimiz sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz"

Bir basın mensubunun "O ülkelerde reklam yapıldığı iddiası var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Kurum, "O ülkelerde ne reklamı yapılıyor bilmiyorum. Onlar daha çok İngiltere'deki, Almanya'daki, İtalya'daki reklamları takip ediyorlar. İşlerine gelince o tarafa, işlerine gelince Ortadoğu'daki reklamlara bakıyorlar. Daha önce de Ortadoğu'dan gelen turistlerin ülkemizde yerinin olmadığına dair çalışmalar yapıyorlardı. Muhalefetin gündemi bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimize verdiğimiz sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA