Bakan Kurum'dan kira müjdesi: 2025 yılından itibaren geçerli olacak - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum'dan kira müjdesi: 2025 yılından itibaren geçerli olacak

Bakan Kurum'dan kira müjdesi: 2025 yılından itibaren geçerli olacak Murat Kurum: "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği miktarını 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüşüm-Kura...

21.12.2024 23:07
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Bakan Kurum'dan kira müjdesi: 2025 yılından itibaren geçerli olacak

Murat Kurum: "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği miktarını 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüşüm-Kura Çekimi, Yıkım ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, bir müjde de vererek, "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği miktarını 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde İstanbul'da Büyük Dönüşüm - Kura Çekimi, Yıkım ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Güngören Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Güngören'de 768 konut için kura çekimi, Üsküdar'da 456 konut yıkımı ve Bağcılar'da 365 konut temel atma törenine Bakan Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, protokol ve vatandaşlar katıldı.

"Bakanımız Murat Kurum burada 4 bin konut dönüştürüyorsa Büyükşehir Belediyesi de 8 bin konut dönüştürecek"

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir törende yaptığı konuşmada, "Bakanımız Murat Kurum burada 4 bin konut dönüştürüyorsa Büyükşehir Belediyesi de 8 bin konut dönüştürecek arkadaş. Bu milletin imkanını, kaynağını, vergisini hep beraber millete kullanmak, millete derman olmak ve depreme karşı milleti hazırlamak için gayret edeceğiz ve bunun takipçisi olacağız. Güngören'de, Tozkoparan mahallemizde yola çıkarken uzun süredir vatandaşlarımızın beklediği kentsel dönüşümü ve bunun zorluklarını biliyorum. Çok da kolay olmadı. Birçok zorluğa hep beraber göğüs gerdik ama sonuçta vatandaşlarımız makul koşullarda depreme dayanıklı zemin altı otoparkı olan konutlarına kavuştu ve kavuşmaya devam edecek. İnşallah hep beraber bu şehri kurtarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Her yer güvende değilse hiçbirimiz güvende değiliz"

İstanbul Valisi Davut Gül, bir deprem olmasa bile kentsel dönüşümün en önemli ihtiyaç olduğunu belirterek, "Her yer güvende değilse hiçbirimiz güvende değiliz. Hizmet aldığınız her yerin güvende olması gerekiyor. Bu açıdan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sayın Bakanımızın öncülüğünde, sizlerin desteğiyle ve duasıyla, Belediyelerimizin imkanlarıyla, milletvekillerimizin sağladığı fırsatlarla bu sorunu birlikte çözeceğiz. Ev sahibi olan herkese hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Tozkoparan projemizin 4.etabının temellerini Mart ayında atıyoruz"

Törende açıklama yapan Bakan Kurum Güngören'e, Üsküdar'a, Bağcılar'a ve İstanbul'a verdikleri sözleri tutmanın huzuruyla ve yeniden kucaklaşmanın mutluluğuyla vatandaşların karşılarında olduklarını belirterek, "İstanbul'u Kurtarma Seferberliği"mize dair 3 büyük adımı aynı anda atıyoruz. Her türlü engelleme girişimine rağmen projemizin 3. etabındaki 768 yuvamızın kura çekimlerini milletimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Tabi ben 4.etaba dair müjdemizin sabırsızlıkla beklendiğini biliyorum. Tozkoparan projemizin 4. etabının temellerini Mart ayında atıyoruz. Tüm projeler tamamlandığında Güngören'imize toplam 4 bin 171 güvenli konut yapmış olacağız. Bugün sadece Güngören'de değil, Üsküdar'da da heyecan var. Buradan hep birlikte Üsküdar'a uzanıyor, 368 konutumuzun yıkımı için düğmeye basıyor, yapılacak 468 yeni yuvamız için Bismillah diyoruz. Yine Bağcılar'a uzanıp 395 yeni konutumuzun temellerini atıyoruz. Böylece bir günde yeni, güvenli ve sağlam bin 589 konutumuzu ve 30 iş yerimizi İstanbul'umuza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"İstanbul'da konuşma zamanı çoktan geçmiştir, zaman artık İstanbul'u kurtarma zamanıdır"

Bu gayretin nedeninin beklenen İstanbul depremi olduğunu belirten Bakan Kurum, "Hayat yerin üstünde böyle olağan bir şekilde devam ederken, yerin altında başka bir gerçeklik var olmaya devam ediyor. O gerçeğin adı depremdir ve deprem durmuyor, sadece meydana geleceği günü bekliyor. Bugün deprem bölgesinde, yapmamız gereken 453 bin konutumuzun yüzde 93'ünün inşasını hamdolsun başlattık. Her gün ortalama 2 bin 500 konutu teslim ediyoruz. İnşallah 10 gün sonra konutlarımızın yüzde 45'ini yani 200 binini teslim etmiş olacağız. 2025 yılı sonu itibariyle de 11 ilimizde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Şu ana kadar, 907 bin ev ve iş yerimizin dönüşümünü hamdolsun başarıyla tamamladık. Üzülerek ifade ediyorum. 16 milyon nüfuslu İstanbul'umuzda, 600 bin evdeki 2.4 milyon insanımız, yani her 100 kişinin 15'inin hayatı adeta pamuk ipliğine bağlıdır. Bu yüzden diyoruz ki; İstanbul'da konuşma zamanı çoktan geçmiştir, zaman artık İstanbul'u kurtarma zamanıdır" şeklinde konuştu.

"Kira desteğini 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz"

Türkiye Yüzyılı'na yürürken İstanbul'un güvenli olmasının şart olduğunu da söyleyen Bakan Kurum, "Bizim beklentimiz, deprem meselesinde, dönüşüm meselesinde Belediyelerimizin artık elini taşın altına koymasıdır. Buradan dönüşüme giren vatandaşlarımıza yaptığımız kira destekleriyle ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz. Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul'umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Murat Kurum, İstanbul, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum'dan kira müjdesi: 2025 yılından itibaren geçerli olacak - Son Dakika

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