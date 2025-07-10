Bakan Kurum'dan Ukrayna'ya Destek Turu - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum'dan Ukrayna'ya Destek Turu

Bakan Kurum\'dan Ukrayna\'ya Destek Turu
10.07.2025 22:05
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'yi temsilen katıldığı "2025-Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'yi temsilen katıldığı "2025- Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklediğinin altını çizdi, Türkiye'nin deprem bölgesinde edindiği inşa tecrübesini Ukrayna'nın da yeniden ayağa kalması için kullanmaya hazır olduğunu söyledi. İtalya ve Ukrayna hükümetlerinin ortaklaşa düzenlediği "2025-Ukrayna İyileştirme Konferansı"na Türkiye'yi temsilen katılan Bakan Kurum, Roma'da ikili görüşmeler yaptı. Bakan Kurum ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. 2019'da Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından Türkiye'nin inşa desteğinin konuşulduğu görüşmede iki ülkenin dostluğunun önemine vurgu yapıldı.

Bakan Kurum ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü. Heyetler arası görüşmede Bakan Kurum, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını desteklediğinin altını çizdi. Türkiye'nin savaşın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ve 3. tur müzakerelerin önümüzdeki günlerde tertiplenmesini arzu ettiğini belirtti. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını ve bu yolda sarfedilen diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha teyit ettik. Asrın felaketi sonrası kısa sürede 450 bin konutun yapımını başlatmış bir ülke olarak birikim ve tecrübelerimizi, gerekli finansmanın sağlanması halinde Ukrayna'nın yeniden inşası sürecine katkı sunmaya hazır olduğumuzu paylaştık. Yeniden inşa çabalarını daha da güçlendirmek için ilgili tüm aktörlerle temaslarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum daha sonra İtalya Çevre ve Enerji Bakanı Fratin ile görüştü. Çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede iş birliklerinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalınan görüşmede Bakan Kurum, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) adaylığına ilişkin İtalya'nın desteğini talep etti. Bakan Kurum bu görüşmeyle ilgili de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bakanlık olarak iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında son yıllarda yürüttüğümüz çalışmaları anlattığımız görüşmede; 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz, Sıfır Atık Hareketimiz, Depozito Yönetim Sistemimiz başta olmak üzere yeşil altyapı ve iklim dostu şehircilik uygulamaları konusunda edindiğimiz tecrübelerimizi paylaştık. Türkiye ile İtalya arasındaki mevcut üst düzeyli diyaloğun ve ortak iş birliklerimizin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Dış Politika, Murat Kurum, Gilberto, Edi Rama, Politika, Türkiye, Ukrayna, Ekonomi, Enerji, İtalya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum'dan Ukrayna'ya Destek Turu - Son Dakika

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