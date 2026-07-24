Bakan Kurum: Devlet milletin asırlık çınarıdır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Devlet, ekranlardan atılan boş bir slogan değildir. Devlet, sosyal medyada estirilen geçici bir rüzgar asla değildir. Devlet, zor gününde milletini sarıp sarmalayan asırlık çınardır. Devlet, yıkılanı yapan, şehri ayağa kaldıran, millete yuva olan çelikten iradedir. Bugün gerçek, tüm çıplaklığıyla ortadadır." dedi.

Bakan Kurum, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "500 Bin Sosyal Konut Belirleme Kura Töreni, Merkez Çarşı ve Arıtma Tesisi Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet ve milletin dayanışmasıyla kentin yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.

Malatya'da acının yerini umudun, enkazın yerini ise 80 bin konutun aldığını belirten Kurum, vatandaşların yeni yuvalarına kavuştuğunu ve esnafın iş yerlerini yeniden açtığını ifade etti.

Depremlerin ardından umutsuzluğa kapılmadan devlet ve milletin dayanışma içinde hareket ettiğini belirten Kurum, Malatyalıların gösterdikleri duruşla yeniden toparlanma sürecine önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaların konut teslimleriyle sınırlı kalmayacağını, afetin izlerini silmenin yanı sıra şehirlerin geleceğini inşa etmeyi hedeflediklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattıkları 500 bin sosyal konut hamlesinin de bu anlayışın bir parçası olduğunu vurguladı.

8 bin 448 hak sahibi belirlendi

Hak sahipleri için kuraların çekileceğini aktaran Kurum, "Bugün de 8 bin 448 hak sahibi kardeşimiz için konutlarımızın yer belirleme kuralarını çekiyor, yaklaşık 35 bin hemşerimizi daha güvenli, sağlam ve huzurlu yuvalarına kavuşturuyoruz. Kurada evi çıkan vatandaşlarımıza da evlerini ağustos itibarıyla teslim ediyoruz. Böylece Malatya'da konut arzını artırıyor, vatandaşımızı zora sokan kira fiyatlarını da düşürüyoruz. Ana muhalefet partisine de buradan çağrımız öyle boş laflarla gündem peşinde koşmasınlar, gelsinler, görsünler bu işler nasıl yapılırmış. Malatya'da dar gelirli vatandaşlarımıza konutların kuraları çekilip hemen akabinde nasıl teslim edilirmiş gelsinler görsünler. İş bilenin kılıç kuşananın diyoruz. Rabbim tüm hemşehrilerimize yeni yuvalarında sağlıkla, huzurla, bereketle oturmayı nasip etsin. Şimdiden tüm hak sahibi kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

"Afet günü, algı günü değildir"

Bakan Kurum, Malatya'da kentin geleceğine katkı sağlayacak iki önemli eseri hizmete aldıklarını, şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasında konutların yanı sıra altyapının güçlendirilmesi, çevrenin korunması, üretimin desteklenmesi ve ticaretin canlandırılmasının da büyük önem taşıdığını söyledi.

Hizmete alınan Duranlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin Malatya'da su kaynaklarının korunmasına ve çevrenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını aktaran Kurum, depremde ağır hasar gören tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın da yeniden inşa edildiğini belirtti.

Kurum, esnafı ayağa kalkan şehrin güçleneceğinin altını çizerek, "İşte biz de bu anlayışla Malatya'yı hem bugünün ihtiyaçlarına hem de geleceğin şehir vizyonuna göre yeniden inşa ediyoruz. Bugüne kadar Bakanlığımız eliyle Malatya'mıza 525 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Halihazırda 310 milyar lira tutarındaki yatırımımız da hız kesmeden devam ediyor. Millet bahçelerinden sosyal konutlara, altyapı yatırımlarından çevre projelerine kadar her alanda Malatya'mızı daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için durmadan çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Biz acıyı hiçbir zaman siyasete malzeme yapmadık"

Deprem sonrası ilk günlerde devletin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Kurum, bazı kesimlerin devlet ile millet arasındaki güven bağını zedelemeye yönelik söylemlerde bulunduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletin devlete olan güvenini sarsmak istediler. Kendi kampanyalarını devlete rakip kıldılar. Algıyla, yalanla devletimizi yıpratmaya çalıştılar. Devlet ile bu aziz milletin arasına girmek istediler. O gün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Afet günü, algı günü değildir. Afet günü, dayanışma günüdür. Biz acıyı hiçbir zaman siyasete malzeme yapmadık. Kara propagandaya asla boyun eğmedik. Polemik değil, hep eser ürettik. Tartışmadık, kimseyle gündeme gelmedik, hep hizmetin, eserin peşinden koştuk. Bir yandan sahada canla başla çalıştık diğer yandan milletimizin aklını çelenlerle savaştık. Sabrettik, sadece işimize odaklandık. Onlar ekranlardan hatırlayın 'devlet nerede' diye sordu. Biz ise onlara cevabımızı sahada milletimizle çalışarak verdik. Onlar 'bu enkazın altında kalacaklar' diye hevesle beklediler biz ise arama kurtarmadan yeni yuvalara durmadan koştuk."

"Geçici kampanyalar birer rüzgardır. Milletin asıl güvencesi, güçlü devlettir"

Bakan Kurum, millete verdikleri sözü tutmak için canla başla çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim için aslolan, verilen sözü tutmaktır. Vatandaşı o en dar gününde asla yalnız bırakmamaktır. İşte o zor günlerde, devlet nedir, ne değildir herkese gösterdik. Gördük ki, geçici kampanyalar birer rüzgardır. Milletin asıl güvencesi, güçlü devlettir. Devlet, ekranlardan atılan boş bir slogan değildir. Devlet, sosyal medyada estirilen geçici bir rüzgar asla değildir. Devlet, zor gününde milletini sarıp sarmalayan asırlık çınardır. Devlet, yıkılanı yapan, şehri ayağa kaldıran, millete yuva olan çelikten iradedir. Bugün gerçek, tüm çıplaklığıyla ortadadır. Kalıcı çözümü üreten devlettir. Şehirleri ayağa kaldıran devlettir. Yüz binlerce güvenli yuva inşa eden yine devlettir. İlk günün heyecanıyla atılan o sloganlar uçtu, gitti. Ama devletimizin inşa ettiği yuvalar, okullar, hastaneler dimdik ayakta. '20 yılda bitmez' dedikleri 500 bin yuvamız dimdik ayakta. 2 yılda bitirdik, teslim ettik. Onların yalanları boşa çıktı. Bizim sıcak yuvalarımız aziz milletimizi ağırlıyor. Bugün yükselen mahalleler şahidimizdir. Açılan iş yerleri, canlanan çarşılar şahidimizdir. Milletimiz Cumhurbaşkanımıza inandı, güvendi. Biz de bu güveni boşa çıkarmadık. Bu devlet yaptı. Bu millet başardı. Türkiye başardı. İnşallah aynı inançla Malatya'mız için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmayacağız."

Diğer konuşmalar

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve bakanların koordinasyonunda yürütülen 500 bin sosyal konut çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Öncelikle deprem bölgesinden başlayarak inşaatları tamamlanma aşamasına gelen projelerin kuralarını çekme ve teslimlerine başlamanın gururunu yaşadıklarını aktaran Sungur, Malatya'da bugün 8 bin 448 kişinin kurayla evlerinin belirleneceğini ifade etti.

Vali Seddar Yavuz da Malatya'nın deprem bölgesinde en fazla hasar alan şehirlerden biri olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde tarihin en büyük imar ve inşa faaliyetini gerçekleştirildiklerini söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de 6 Şubat'tan bu yana önemli mesafeler kat ettiklerini ve hükümetin hem depremzedelerin yanında olduğunu hem de sosyal konutlarla hemşehrilerini sevindirdiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Malatya'nın depremin ardından çok hızlı bir şekilde ayağa kalktığını söyledi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun yaptığı dua eşliğinde Merkez Çarşı Projesi'nin ve Duranlar Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi, sosyal konutların kuraları çekildi.

Etkinliğe, AK Parti Malatya Milletvekilleri İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İhsan Koca, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ile diğer ilgililer katıldı.