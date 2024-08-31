Bakan Kurum: Diyarbakır'da 10 bin konutun 6 binini tamamladık - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum: Diyarbakır'da 10 bin konutun 6 binini tamamladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da asrın felaketinin ardından 10 bin konutun yapımına başladıklarını ve 6 binini tamamladıklarını açıkladı. Vatandaşlar sağlam binalarda güven içinde oturmaya başladı. Konutlar çevre dostu tasarlanmış olup, güneş enerjisi sisteminden faydalanılmıştır. Ayrıca, yeşil alanlar, spor sahaları, çocuk oyun grupları gibi sosyal donatılar da bulunmaktadır.

31.08.2024 22:13
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Bakan Kurum: " Diyarbakır'da 10 bin konutun 6 binini tamamladık"

DİYARBAKIR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Diyarbakır'ımızda asrın felaketinin ardından 10 bin konutun yapımına başladık, 6 binini tamamladık. Vatandaşlarımız sağlam binalarda güven içinde oturmaya başladı" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan kalıcı konutları, hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Diyarbakır'da 14 etaptan oluşan 10 bin 286 konutluk projeyi hayata geçirdi. 6 bin 40 konutun yapımı ise tamamlandı. Hak sahiplerinden 3 bin 839'u yeni evlerine yerleşti.

"Diyarbakır'da 10 bin konutun 6 binini tamamladık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da inşa edilen konutların ve vatandaşların görüşlerinin yer aldığı videoyu paylaştı. Bakan Kurum, "Diyarbakır'ımızda asrın felaketinin ardından 10 bin konutun yapımına başladık, 6 binini tamamladık. Vatandaşlarımız sağlam binalarda güven içinde oturmaya başladı. Her bir depremzede kardeşimiz geceleri rahat uyuyana, hayal ettiklerinden daha iyisine ulaşana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Konutlar çok güvenli"

Bağlar ilçesinde yapımı tamamlanan konutlarına yerleşen hak sahibi vatandaşlardan Zinnet Çelikel Çıtak ise "Her şeyi düşünmüşler, her şey yapılmış. Hayal ettiğimden daha güzel, daha temiz olmuş. Konutlar çok güvenli ve içerisinde rahatlıkla oturabiliyoruz. Devletimize güveniyordum ama bu kadar erken yapılacağını inanmıyordum. Çok erken yapıldı" diye konuştu.

"Başımı yastığa rahatça koyabiliriyorum"

Bir başka hak sahibi Sibel Gören de TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkat çekip şunları kaydetti:

"TOKİ'nin evlerine, devletimizin işçilerine güveniyoruz. Sağlam olduğunu düşündüğümüz için rahatız. Şimdi başımı yastığa rahatça koyup yatabiliyorum. Devlet zaten hep arkamızdaydı. Bize destek çıktı. 'Kısa sürede evleri yapacağız, teslim edeceğiz' dediler. Ummadığımız kadar kısa bir sürede de yaptılar. Devletimiz sözünü tuttu."

Sosyal donatılı siteler, çevre dostu binalar

Bölgedeki projenin sorumlusu TOKİ İnşaat Uzmanı Kürşat Gedikoğlu ise konutların yatay mimariye uygun, radye temel üzeri tünel kalıp sistemiyle yapıldığını belirtti.

Çevre dostu tasarlanan binalarda güneş enerjisi sisteminden faydalandıklarını ve ısı yalıtımına özen gösterdiklerini anlatan Gedikoğlu, "Hak sahiplerimizin keyifle zaman geçirebilmeleri için konutlarımızın yanında yeşil alanlar, spor sahaları, çocuk oyun grupları, bisiklet ve yürüme yolları gibi çeşitli sosyal donatılarımız da bulunuyor. En kısa sürede tüm konutlarımızı hak sahiplerine teslim etmeyi amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Kurum: Diyarbakır'da 10 bin konutun 6 binini tamamladık - Son Dakika

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