Bakan Kurum, Edirne'de İftar Programında Konuştu

Bakan Kurum, Edirne\'de İftar Programında Konuştu
27.02.2026 23:21
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Edirne'de vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Edirne'de vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Bakan Kurum, "Türkiye zorluklar karşısında dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Milletimizin desteğiyle her imtihandan güçlenerek çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Edirne'de AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen "Vefa İftarı" programına katıldı.

"Türkiye kendi değerlerine sarılarak güçleniyor"

Bakan Kurum, Türkiye'nin köklü değerlerine bağlı bir ülke olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye kendi töresine, örfüne, kültürüne, inancına dört elle sarılan ve bu bereketle her imtihandan güçlenerek çıkan bir ülkedir" dedi.

"Yarım milyon yuvayı 2 yılda teslim ettik"

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem sürecine değinen Kurum, Türkiye'nin büyük bir dayanışma örneği sergilediğini ifade ederek, "Türkiye asrın felaketi ile sarsılsa da yıkılmayan, yarım milyon yuvayı hamdolsun 2 yılda afetzede kardeşlerimize teslim eden bir ülkedir" diye konuştu.

"Edirne, Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan gönül köprüsüdür"

Balkan coğrafyasına ve Edirne'nin tarihi kimliğine değinen Kurum, Selanik'ten Manastır'a, Üsküp'ten Bosna'ya uzanan göç hikayelerinin Anadolu'nun mayasında yer aldığını belirtti. Kurum, "İşte Edirne budur. İşte Trakya, Balkanlar, benim güzel Anadolu'm budur. İşte aslında Türkiye budur" ifadelerini kullandı.

"Milletimiz yıllarca alamadığı hizmetleri gördü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eser ve hizmet siyasetine vurgu yapan Kurum, 2001 yılından itibaren hayata geçirilen projelerle milletin uzun yıllar beklediği hizmetlere kavuştuğunu söyledi. Bakan Kurum, "Bu millet bağrından öyle bir yiğit çıkardı ki on yıllar boyunca alamadığı tüm hizmetleri, tüm eserleri gördü. En önemlisi de değer gördü, hürmet gördü" dedi.

"Tüm dünya Türkiye'nin duruşunu konuşuyor"

Ramazan ayının birlik ve beraberlik iklimini güçlendirdiğini ifade eden Kurum, Türkiye'nin savunma sanayiinden afet konutlarına kadar birçok alanda önemli mesafeler kat ettiğini belirterek, "Tüm dünya bunu takdirle izliyor. Türkiye'nin duruşunu, liderliğini konuşuyor" şeklinde konuştu. - EDİRNE

