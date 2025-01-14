Politika

Bakan Kurum: "Eser vermeden destek bekleme devri sona ermiştir"

"Avrupa Yeşil Mutabakatı devasa bir ekonomik dönüşüm sürecini de beraberinde getiriyor"

"Sanayide Yeşil Dönüşümde yeni bir sayfa açıyoruz"

"A sınıfı belge alan sanayicimizi uluslararası pazarda daha prestijli hale getireceğiz"

"Hala Marmara'yı kirlettiklerini üzülerek görüyoruz"

"Tüm belediyelerimizi Marmara'yı kurtarmaya davet ediyorum"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li belediyeleri işaret ederek, "Bugün bakanlığımızda bekleyen tek bir konuları bile kalmadı. Artık görev belediyelerde. Şunu asla ve asla unutmasınlar! Siyasette ve belediyecilikte millete hizmet etmeden teveccüh bekleme, eser vermeden destek bekleme devri artık sona ermiştir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sanayicilerin yeşil finansmana erişimini kolaylaştırmak için önemli bir protokolü hayata geçirdi. Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ile hazırlanan protokol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katıldığı törenle imzalandı.

"Avrupa Yeşil Mutabakatı devasa bir ekonomik dönüşüm sürecini de beraberinde getiriyor"

Bakan Kurum, yaptığı konuşmada, 2024 yılı emisyon miktarlarında emisyon oranının yüzde 72'sinin enerji sektöründen, yaklaşık yüzde 13'ünün endüstri sektöründen kaynaklandığını belirterek, "Birçok toplantıya katılıyoruz. Yabancı yerli bilim insanlarıyla ve sektörümüzle geleceği istişare ediyoruz. Gördüğümüz şudur: 'Avrupa Yeşil Mutabakatı, sadece bir iklim politikası olarak gelmiyor; devasa bir ekonomik dönüşüm sürecini de beraberinde getiriyor" ifadesini kullandı.

"Sanayide Yeşil Dönüşümde yeni bir sayfa açıyoruz"

Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 42'sini Avrupa Birliği ülkelerine yaptığını aktaran Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu noktada toplam ihracatımızda Avrupa ülkeleri ilk sırada yer alıyor. Bundan böyle Avrupa'ya ihraç ettiğimiz ürünlerin karbon ayak izi, çevreyle uyumluluk seviyesi çok daha önemli olacak. Attığımız her adım stratejiktir. Bu gerçeklikten hareketle; 2 yıl süren uzun soluklu bir çalışmayı tamamladık ve dün gece itibariyle 'Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği'ni yayımladı. Bu yönetmelikle beraber, 'Sanayide Yeşil Dönüşümde' yeni bir sayfa açıyoruz, yeni bir döneme giriyoruz."

"A sınıfı belge alan sanayicimizi uluslararası pazarda daha prestijli hale getireceğiz"

Bakan Kurum, enerji ve kaynak verimliliğini gözeten, sıfır kirlilik prensibiyle çalışan tesislere 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi' düzenlediklerini ve sanayide yeşil dönüşüm standardı getirdiklerine dikkati çekerek, "6 bin tesisi ilgilendirecek bu düzenlemeyle tesisleri sınıflandıracağız ve A sınıfı belge alan sanayicimizi uluslararası pazarda daha prestijli hale getireceğiz. İşte bugün de burada, Bakanlığımız ve Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. arasında 'Çevresel Performansa Esas Veri Paylaşımına İlişkin Protokolü' imzalıyoruz. Bu protokol bize sanayicimizin çevresel performansını gösterecek; yine HEY ve NEFES verilerinden gelen çevresel risk değerlendirmesini hesaplamamalara göre yapma imkanını bize verecek" ifadelerini kullandı.

"Hala Marmara'yı kirlettiklerini üzülerek görüyoruz"

Marmara Denizi'ndeki müsilaj problemini hatırlatan Bakan Kurum, "Bu süreçte; belediyelerimize özellikle de, denizi doğrudan kirleten atıksu arıtma tesislerine dair sorumluluklarını altını çizerek hatırlattık. Bunu protokole bağladık ve Marmara'ya kıyısı olan belediyeler bu protokole imza attı. Fakat belediyelerimizin çoğunun hala, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini yapmayı bir yana bırakın, mevcut tesisleri dahi yenilemediklerini, hala Marmara'yı kirlettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan belediyelerimize açık çağrımızdır! Lütfen artık, hep birlikte imzaladığımız Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı'na sadık olun, millete seçim meydanlarında verdiğiniz sözü tutun" şeklinde konuştu.

"Eser vermeden destek bekleme devri artık sona ermiştir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hiçbir ayrım yapmadan tüm belediyelere yardım ettiğini dile getiren Kurum, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bakanlığımızda bekleyen ister partimizin ister muhalefet partisinin bekleyen tek bir konuları bile kalmadı! Şunu asla ve asla unutmasınlar! Siyasette ve belediyecilikte millete hizmet etmeden teveccüh bekleme, eser vermeden destek bekleme devri artık sona ermiştir! Hiçbir iş yapmadan, doğamıza, çocuklarımızın yarınlarına olumlu katkı vermeden, insanımızdan destek bekleme dönemi artık tamamen kapanmıştır, herkes ne söz verdiyse bunu yerine getirmelidir."

"Tüm belediyelerimizi Marmara'yı kurtarmaya davet ediyorum"

Bakan Kurum, "Ben tekrar, Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizi kendi sorumluluklarını hatırlatıyor, yapması gereken işleri bir an önce yapmalarını hatırlatıyorum. Marmara'mızı kurtarmaya davet ediyorum. Lütfen çok geç olmadan milletimiz, doğamız adına verdiğimiz sözleri yerine getirelim" diye konuştu.