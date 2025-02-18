Bakan Kurum: İnşaat Sektöründe Güçlü Türkiye Vurgusu

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TÜSİAD'ın tarihini, daha önce yaptıklarını, alışkanlıklarını biliyoruz ama o dönem, çeyrek asır önce kapanmıştır. Bu nedenle de; herkes çeyrek asır öncesinin güçsüz Türkiye'sine değil, bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sine odaklanmalıdır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nca düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, babasının inşaat mühendisi olduğunu hatırlatarak, gençliğinde şantiyelerde çalıştığını söyledi. 17 Ağustos depreminde genç bir mühendis, 6 Şubat depremlerinde ise Bakan olarak görev aldığını dile getiren Kurum, yapı sektöründe ortaya çıkan tüm değişimleri yakından takip ettiğini anlattı.

"2024 yılında, yurt dışında 28,6 milyar dolar tutarında 316 projeyi üstlendik"

Türk müteahhitliğin Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığını belirten Bakan Kurum, "Bundan tam yarım asır önce, Libya'yla yurt dışı pazarına açıldık ve bugüne kadar tam 137 ülkede, toplam değeri 534 milyar doları aşan 12 bin 461 projeye imza attık. 2024 yılında, yurt dışında 28,6 milyar dolar tutarında 316 projeyi üstlendik ve yüzde 9,2 büyüme başarısı gerçekleştirdik. Ben şimdiden görüyorum ki; 2025 yılında da müteahhitlerimiz bu büyüme trendini sürdürecek ve yeni rekorlara imza atacaktır" ifadelerini kullandı.

"Müteahhitlerimizin mali yeterlilik kriterlerini yüzde 50 oranında artırdık"

Müteahhitlik sektörünün yetkin insanlardan oluşması gerektiğini vurgulayan Bakan Kurum, bu yönde birçok adım atıldığına dikkati çekerek, "Müteahhitlerimizin mali yeterlilik kriterlerini yüzde 50 oranında artırdık; ekonomik güçlerine uygun projeleri almalarına gayret gösterdik. Yeni müteahhitlerin üstlenebileceği iş büyüklüğünde yüzde 15'lik bir azaltmaya giderek, 'tecrübeye göre iş' anlayışını benimsedik" şeklinde konuştu.

"İnşaat malzemeleri üretiminde döngüsel ekonomiye geçiş sürecini hızlandırıyoruz"

Kurum, "2 bin metrekareden büyük binaların enerjisinin en az yüzde 10'unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanma şartını getirdik. Ulusal yeşil bina sertifikası alan projeleri yapan müteahhitlerimize yüzde 5 ek puan vermeye başladık. Yaptığımız tüm bu düzenlemelerle; inşaat malzemeleri üretiminde döngüsel ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Yapı sektörünün önünü açacak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

Türk inşaat malzemelerinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatını kolaylaştırmayı ve artırmayı hedeflediklerini aktaran Kurum, "Ben sıraladığım tüm bu adımların ışığında şunun teminatını da buradan veriyorum. Hep birlikte, istişareyle ve ortak akılla hareket etmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımızın sayısını arttıracağız ve yapı sektörünün önünü açacak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Nüfusumuzun yüzde 70'i deprem tehlikesi altındadır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ifadelere yer verdi:

"Cennet vatanımızın en acı gerçeği, hiç şüphesiz depremdir. Çünkü bugün Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 66'sı, nüfusumuzun yüzde 70'i deprem tehlikesi altındadır. En son 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadık. Bu felaket, 14 milyon vatandaşımızı etkiledi, bölgedeki yapı stokunun yaklaşık yüzde 40'ını yok etti. Bu büyük kaybın ülkemize maliyeti 104 milyar dolara; konut hasarının ekonomik maliyeti ise 57 milyar dolara ulaştı."

"Deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiye alanı haline getirdik"

Türkiye'nin tarihinin en ağır imtihanını yaşadığını söyleyen Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Depremin ilk haftalarıydı. İnşaat sektörümüzün tüm temsilcileri ile birlikte Gaziantep'te bir toplantı yaptık. Orada, gerek ihtiyaç duyduğumuz inşaat malzemeleri gerekse de yüklenicilerle alakalı olarak bir dizi toplantılar gerçekleştirdik. Bir masa etrafında toplandık ve hepimiz; şehirlerimizin bir an önce ayağa kalkması için çözüm aradık. Ben hemen her toplantıda sizlere sorular sormuştum. Cevaben hepiniz; 'inşaat malzemesi sorunumuz olmaz. Çimento da yeter, beton da yeter, demir de yeter. Biz Allah'ın izniyle bu işleri devletimizle, milletimizle ele ele vererek yaparız' demiştiniz. Hamdolsun bu işleri yaptık. Sizin bu özgüveniniz, bu gayretiniz bugün sahada kendini ispatladı. Deprem bölgesi dünyanın en büyük şantiye alanı haline geldi. Ben burada olan-olmayan tüm sektör temsilcilerimize, mimarlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize; depremzede kardeşlerimiz adına çok teşekkür ediyorum."

"Depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız"

11 il, 4 bin 333 köy, 174 ayrı alanda; 2 bin 481 şantiyede şehirleri yeniden inşa faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Bakan Kurum, "Toplamda 201 bin ev ve iş yerini afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah 2025 yılının sonuna kadar da söz verdiğimiz 453 bin konut ve iş yeri sayısına ulaşacak, tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız. İnanın, bu çalışmanın dünyada başka bir örneği daha yoktur" şeklinde konuştu.

"Siz bu eserlerin maketini bile yapamazsınız"

"Türkiye'den başka hiçbir devlet, bu süre içerisinde böylesi büyük bir organizasyonu gerçekleştiremez, bu afetin altından kalkamazdı" diyen Kurum, "Bu gerçek ortadayken; bazı kesimler hala deprem bölgesine dair çalışmaları eleştirmek, devlet-millet el ele verdiğimiz bu gayreti gölgelemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz onlara 'siz bu eserlerin maketini bile yapamazsınız' deyince de kızıyorlar. Gerçekten yapamazlar" ifadelerini kullandı.

"Deprem bölgesini asla siyasi malzeme yapmadık"

Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Samimi söylüyorum, deprem bölgesine ne tek bir çivi çaktılar, ne de tek bir kardeşimizin yarasını sardılar. Milletimizin acısı üzerinden propaganda yapmaktan ve istismar siyasetinden başka bir şey yapmadılar. Hep belirttim, yine söylüyorum. Biz bugüne kadar; milletimizin en hassas konusu olan asrın felaketini ve deprem bölgesini asla siyasi malzeme yapmadık, bundan sonra da deprem bölgesindeki çalışmalarımızı kimseye malzeme yaptırmayacağız."

"Tam 3,7 milyon ev ve iş yerimizi başarıyla dönüştürdük"

Bakan Kurum, "Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız 2012 yılında, 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' anlayışı ile bir seferberlik ilan etti. O günden sonra, tam 3,7 milyon ev ve iş yerimizi başarıyla dönüştürdük. Bir taraftan kentsel dönüşümle milyonlarca insanımızın can güvenliğini sağlarken, bir taraftan da vatandaşımıza uygun şartlarda ev sahibi olmasını sağladık. Gerek sosyal konut projelerimizle gerekse yeni konut kampanyalarıyla sektördeki büyümeyi ve istihdamı güçlendirdik. Bu noktada; 81 ilimizde, dile kolay, 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. Halen 312 bin sosyal konutun inşası hızla devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeni sosyal konut kampanyamızı 81 ilimiz için bu yıl sonunda başlatacağız"

Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi:

"Yeni sosyal konut kampanyamızı 81 ilimiz için bu yıl sonunda başlatacağız. İhtiyaç duyduğumuz arazilerimizi 81 ilimize valiliklerimize yazı gönderdik. Proje ile ilgili etüt çalışmaların yapılması için valiliklerimize gönderdik. Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak olan proje için adımımızı atmış olacağız. Bu kampanyamızla beraber; sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da, Emlak Konutumuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, kazançlı bir yatırım imkanı sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut Genel Müdürlüğü'müz duyuracak."

"TÜSİAD'ın daha önce yaptıklarını biliyoruz"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) işaret eden Bakan Kurum, "TÜSİAD'ın tarihini biliyoruz, daha önce yaptıklarını biliyoruz, alışkanlıklarını biliyoruz. Ama o dönem, çeyrek asır önce kapanmıştır. Bu nedenle herkes çeyrek asır öncesinin güçsüz Türkiye'sine değil, bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sine odaklanmalıdır. İşte biz bugün, büyük ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı yapı sektörümüzle birlikte gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA