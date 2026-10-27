Bakan Kurum, İzmir'de Körfez Eylem Planı ve kentsel dönüşümü hızlandıracak

Bakan Kurum, İzmir'de Körfez Eylem Planı ve kentsel dönüşümü hızlandıracakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede Körfez Eylem Planı ve kentsel dönüşüm ele alındı; Kurum, İzmir'in ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların hızlandırılacağını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Körfez Eylem Planı ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere şehrimiz için yapacaklarımızı ele aldık. İzmir'in ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları hızlandıracak, daha yaşanabilir bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz."
Kaynak: AA
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