Çevre Bakanı Murat Kurum, 200 bin konut teslimi hedefine odaklandıklarını açıkladı

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şu ana kadar 76 bin konutumuzu 11 ilimizde vatandaşlarımıza teslim ettik. Yılsonuna kadar bu teslimi 200 bin konuta çıkarmak için azimle ve gayretle çalışıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentteki programları kapsamında Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştükten sonra ilgili kurum amirleriyle basına kapalı toplantı yaptı. Bakan Kurum, daha sonra burada gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce terör örgütünün yakıp yırtığı tarihi Sur içinin Cumhurbaşkanı liderliğinde, kararlılığında Diyarbakır'ın medeniyet birikimine, şanına yaraşır bir şekilde inşa ettiklerini söyledi.

Tahrip edilen Hazreti Süleyman Camii'nin çevre düzenlemesinden oradaki sahabe türbelerine, hanlara, hamamlara, kiliselere yine Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde yapmış oldukları 3 bin dükkanla birlikte bu alanın yenilenmesinden tarihi binaların restorasyonuna kadar onlarca alanda muhteşem eseri Diyarbakır'a kazandırdıklarını ifade etti.

"Bu çalışmaları yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu çalışmaları yapıp bitirip vatandaşımızın o gülen yüzünü görmenin huzurunu yaşıyoruz" diyen Bakan Kurum, "Şimdi, dönemde de aynı anlayışla burada kıymetli valimiz yine komisyon başkanımız, vatandaşlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte aynı anlayışla çalışacağız. ve yeni dönemde de gerek daha önce başlattığımız tarihi surlarımızın restorasyonu, gerekse vatandaşımızın bizden beklentilerini karşılayacak adımlar olmak üzere birçok projeyi gerçekleştireceğiz. Tarihi surlarımızda yıkılan surlarımızın inşası için valiliğimizle ortak bir çalışma başlatmıştık daha önce. Oraya hem teknik hem de maddi desteklerimiz oldu. Bu desteklerimize devam edip yıkılan tarihi surlarımızı yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

"Fiskaya diye vatandaşlarımızın bildiği, Dicle Nehri kenarında koruma altında olan fakat üstünde vatandaşımızın da huzur içerisinde yaşayamadığı alanda önemli bir dönüşüm, doğa koruma projesi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Buradaki vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde o vatandaşlarımızı uygun alanlara taşımak ve akabinde buraya Dicle kenarına Diyarbakır'ımıza yakışacak bir restorasyon projesi, bir çevre düzenleme projesi bir regresyon alanı kazandırmak üzere inşallah çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu kapsamda arkadaşlarımız vatandaşlarımızla görüşmek ve onların rızası almak suretiyle inşallah bu projeyi gerçekleştireceğiz. Biz, Diyarbakır'ın en güzel yerlerini Diyarbakırlı kardeşlerimize hizmetlerimizle sunduk."

16 aydır deprem bölgesinde seferberlik şuuruyla çalıştıklarını aktaran Kurum, "Tüm işlerimizin merkezinde insanlarımız ve vatandaşlarımız var. Bu kapsamda 11 ilimizde 283 bin konutumuzun ve işyerimizin yapımı başlamıştır. 4 bin 500 köyümüzde köy konutlarının yapımı ama betonarme ama çelik yapılar olmak suretiyle yapılmaktadır. Evlerimizi de yöresel mimariye uyacak şekilde inşa etmeye çalışıyoruz. Şuana kadar 76 bin konutumuzu 11 ilimizde vatandaşlarımıza teslim ettik. Yılsonuna kadar bu teslimi 200 bin konuta çıkarmak için azimle ve gayretle çalışıyoruz. İnşallah 10 gün sonra 15 bin konutumuz daha ve ağustos ayında 20 bin konutumuzu tamamlayıp bu sayıyı 100 binin üzerine ağustos ayı sonunda çıkarmış olacağız" diye konuştu.

Her ay 25-30 bin konutun teslimiyle birlikte yılsonu 200 bin konut hedefine kavuşmuş olacaklarını kaydeden Bakan Kurum, "2025 yılında depremde hasar görmüş 11 ildeki vatandaşlarımızı inşallah evlerini kavuşturup o sağlam huzurlu yuvalarda dualarını almak için ekibimizle birlikte gece gündüz çalışacağız. Bugün tam 4 bin 415 konut ve işyerimiz bitirildi ve burada hayatlar başladı. Burada depremde o acı günleri hep birlikte yaşadığımız vatandaşlarımızın mutluluğuna şahitlik ettik. Şimdi hızla 17 bin 590 yuva ve işyerimizi de hızlıca tamamlayıp bu projeleri yaparken de Diyarbakır merkezde Oğlaklı bölgesi dediğimiz bir alanda Diyarbakır'a yakışacak yeni modern bir uydu kent yapıyoruz. Yaklaşık 15 bin konutlu projemiz. Altyapısıyla, okullarıyla, camileriyle ve sosyal donatılarıyla tam bir örnek şehircilik modeli olacak. Burada kentsel mimariye uygun vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek tüm birimlerinde içinde yer aldığı alt yapısını yine Karayolları ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzle yukarda AFAD'la ve bakanlığımızın tüm birimleriyle birlikte bu anlayışla yaklaşıyor ve bu anlayışla inşa sürecini yürütüyoruz. Söz verdiğimiz gibi inşallah en kısa zamanda kardeşlerimizi sıcak yuvalarına kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinde asla siyasi polemikler olmadığının altını çizen Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deprem bölgesinde kardeşlik ve dayanışma ön plandadır. Altını çizerek ifade etmek istiyorum. Yarınlar için bir milli mutabakat vardır. Bu milli mutabakat 6 Şubat gününde kurulmuş ve depremzede kardeşlerimiz evlerini girene kadar da bu mutabakat çerçevesinde biz kararlı duruşumuzu son dakikaya kadar inşallah sürdürmeye devam edeceğiz. 11 ilimizi Anadolu'nun en güçlü şehirleri yapana kadar deprem hasarı tamamen bitene kadar bu anlayışla çalışmalarımızı yapacağız. Rabbim bugüne kadar milletimize bizi hiç mahcup etmedi. İnşallah bundan sonra da bizi annelerimize, yavrularımıza ve aziz milletimize mahcup etmesin diyorum." - DİYARBAKIR