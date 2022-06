Bakan Nebati: Olağanüstü fiyat artışlarının en az düzeyde yansıması için adımları atıyoruz (2)

'BU YIL Kİ ENERJİ FATURAMIZIN GETİRECEĞİ EK YÜK YAKLAŞIK 50 MİLYAR DOLAR'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin eleştirilerine cevap verdi. Nebati, büyüme olmadan vatandaşın gelirinin nasıl artırılacağını sorarak, "Bazı ekonomik çevreler büyüme, ihracat ve cari fazla verme hedefimizi haksız bir şekilde eleştiriyorlar. Diğer taraftan yoksul kesimin, dar gelirlinin olduğunu da dile getiriyorlar. Büyüme, ihracat ve istihdam artışı olmadan vatandaşlarımızın gelirlerini nasıl artıracağımızı bu çevreler bizimle paylaşırsa memnun oluruz. İstihdam artmadan iş bulunur mu, fabrikalar açılmadan iş bulunur mu? Bunlar olmadan hadi büyüyelim. Bugün objektif yorumcular dünyanın içinden geçtiği dönemi ikinci dünya savaşından beri en büyük kriz olduğunu söylüyorlar. Böyle bir dönemde ülkemizin elbette etkilenmemesi mümkün değil. Bu yıl ki enerji faturamızın getireceği ek yük yaklaşık 50 milyar dolar. İlk 5 ayda dış ticaret açığı ya da bugünkü 25 milyar dolar seviyesinde cari açığın en önemli sebeplerinden biri de petrol ve enerji fiyatlarındaki artıştır. Dünyanın içinden geçtiği bu dönemde büyümenin küçümsenmesinin vatandaşımızın nezdinde karşılığı yoktur. Büyüme iştir, aştır, adalettir. Dar gelirlilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Enflasyon dünyanın neresinde olursa olsun dar gelirlileri mutlaka etkiler. Şirket karlılıklarını değişik oranlarda etkiler" diye konuştu.

'TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ KENDİNE HASTIR'Bakan Nebati, 2002 yılından bu yana çalışanların, emeklilerin maaşlarının reel olarak artırıldığını kaydederek şöyle dedi: "Emeklilerimizin ücretlerini sürekli artırdık ve hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Yeni hikayemiz belli; Yatırım, üretim ve ihracata dayalı Türkiye ekonomi modelidir. Enflasyon ne zaman ortaya çıkarsa en fazla etkileyeceği grup dar gelirli gruptur. Bende bu durumu ifade ettim. Hükümetlerimiz her zaman dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmuş, onlar için her türlü fedakarlıkta bulunmuştur. Türkiye ekonomi modeli ne Güney Kore ne Çin modelidir. Türkiye'nin kendine has modelidir. Türkiye'nin güçlü iş dünyası var. Türkiye krizleri gerçekten fırsata çeviriyor. 2020 ve 2021 bir başarı hikayesidir. Kim bilebilirdi ki 24 Şubat'ta savaş başlasın. Bu savaş tüm dünyayı küresel derin bir krize dönüştürecek. Türkiye ekonomi modeli bu başarıyı yakalayacak. Bu başarıya ulaştıktan sonra ben şunu bekleyeceğim ve evet, Türkiye'ye özgü bir ekonomi bir modeli oluşturuldu ve bu model cari dengeyi sağlama ve sonrasında fazla vermeye dönük. Tabi ki cari açık veriyoruz, enerji fiyatları ortada. Petrolü ben üretmiyorum, bekleyeceğiz."'HER 100 LİRALIK VERGİNİN YALNIZCA 15,1 LİRASININ FAİZE ÖDENMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ'Bakan Nebati, bütçeden sosyal kesimlere yeterli kaynak ayrılmadığı yönündeki iddialara yönelik, "Öncelikle hatırlatmalıyım ki; bizden önceki dönemlerde bütçeden faize ayrılan kaynak bütçenin yüzde 43,2'sini oluşturuyordu. Yani bir başka deyişle toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faize gidiyordu. Şu anda üzerinde müzakere ettiğimiz ek bütçe kanun teklifindeki tutarlarla birlikte 2022 yılında faize ayrılan kaynak bütçenin 11,6'sına denk gelmektedir. Bu oran bütçe başlangıcında öngördüğümüz 13,7'lik orandan da daha düşük bir seviyededir. Ayrıca, bu yıl topladığımız her 100 liralık verginin yalnızca 15,1 lirasının faize ödenmesini öngörüyoruz. Söz konusu tutarı, ek bütçe ile verdiğimiz ilave ödeneğe rağmen sene başında öngördüğünüz 19,1 liralık seviyeden daha aşağı bir seviyeye indiriyoruz" dedi.'ÇALIŞANLARIMIZIN ÜCRETLERİNDE YÜZDE 40 ORANINDA ARTIŞ OLACAĞINI ÖNGÖRMEKTEYİZ'Bakan Nebati, ek bütçeden sosyal kesimlere sağlanan kaynaklara ilişkin şöyle konuştu: "20 yıldır yaptığımız gibi bu yıl da çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Her yıl çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde destek verdik, vermeye devam edeceğiz. Şimdi yaptığımız iyileştirmelerle çalışanlarımızın ücretlerini enflasyona karşı koruyoruz. 2022 yılı Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarında yüzde 30,95 oranında artış yapılmıştır. Temmuz ayında da yapılacak artış Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile kesinleşecek olup yaklaşık yüzde 40 oranında artış olacağını öngörmekteyiz. Bu kapsamda, 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında yapılacak kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır."'EMEKLİ AYLIKLARINDAKİ ARTIŞIN BÜTÇEYE İLAVE ETKİSİ YAKLAŞIK 180 MİLYAR TL CİVARINDA'Bakan Nebati, ek bütçe ile emekli aylıklarında yapılacak artışlara ilişkin şöyle konuştu:

"Emekli aylıklarında yapılan artışlar başta olmak üzere SGK'ya yapılacak transferlere 154 milyar TL kaynak ayırıyoruz. 2022 yılı Ocak ayında memur emeklilerimizin aylıklarında yüzde 30,95 oranında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarında ise yüzde 25,47 oranında artış yapılmıştır. Ayrıca, en düşük emekli aylığı 2 bin 500 TL'ye yükseltilmiştir. Temmuz ayında emeklilerimizin aylıklarında yapılacak artışın yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. Bu kapsamda, 2022 yılında memur emeklilerimizin aylıklarında yapılacak kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarında yapılacak kümülatif artış ise yaklaşık yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarındaki artışın bütçeye ilave etkisi yaklaşık 180 milyar TL civarındadır. Prim gelirlerindeki artış da dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif edilmiştir."