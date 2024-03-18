Bakan Özhaseki'den Millet İttifakı eleştirisi: "Adeta yıkım ekibi gibilerdi Allah bunlardan ülkeyi korudu" - Son Dakika
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Politika

Bakan Özhaseki'den Millet İttifakı eleştirisi: "Adeta yıkım ekibi gibilerdi Allah bunlardan ülkeyi korudu"

Bakan Özhaseki'den Millet İttifakı eleştirisi: "Adeta yıkım ekibi gibilerdi Allah bunlardan ülkeyi korudu" "Kılıçdaroğlu herkesi keklemiş sonradan açığa çıktı" Sakarya'nın Hendek ilçesinde vatandaşlarla birlikte orucunu açan ve Millet İttifakı'na eleştiride bulunan Çevre, Şehircilik ve...

18.03.2024 22:45  Güncelleme: 22:55
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Bakan Özhaseki'den Millet İttifakı eleştirisi: "Adeta yıkım ekibi gibilerdi Allah bunlardan ülkeyi korudu"

"Kılıçdaroğlu herkesi keklemiş sonradan açığa çıktı"

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde vatandaşlarla birlikte orucunu açan ve Millet İttifakı'na eleştiride bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Görünüşte altı kişilerdi biz de bunlara diyorduk ki, "Bu altı değil milleti kandırmayın, yalan söylemeyin. Bak ikide bir PKK'nın adamları masanın altından kafasını uzatıyor. O görünenle siz yedisiniz" sonra dünyanın iki tane en başarısız belediye başkanı da Cumhurbaşkanı Yardımcısı diye ilan ettiler. İstanbul ve Ankara'da daha taş üstüne taş koymamış belediye başkanlarıyla dokuz oldu. Adeta yıkım ekibi gibilerdi Allah bunlardan ülkeyi korudu" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sakarya'da Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nin ardında Hendek ilçesinde vatandaşlarla birlikte orucun açtı. Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Özhaseki, "Geçtiğimiz seçimlerde hatırlayın iki tane ittifak vardı. Bizim ittifakımız net Cumhur ittifakı Cumhurbaşkanımızla Devlet Bey kol kola girdi ve önlerine hiçbir engel tanımadılar bu devletin birliği, bütünlüğü, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna ellerinden ne gelirse yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Bizim ittifakımızın özü, sözü bir. Biz yerliyiz, biz milliyiz, biz tarihe karşı sorumlu olduğuna inanan insanlarız, medeniyetimize karşı sorumluluğumuzun olduğuna inan insanlarız. Her şeyden önce bizim için bayrak geliyor, ezan geliyor. Biz bu niyetle devam ediyoruz fakat karşı tarafında bir ittifak vardı. Adına millet ittifakı diyorlar. Görünüşte altı kişilerdi biz de bunlardan diyorduk ki, "Bu altı değil milleti kandırmayın, yalan söylemeyin. Bak masanın altından ikide bir PKK'nın adamları masanın altından kafasını uzatıyor. O görünenle siz yedisiniz" sonra dünyanın iki tane en başarısız belediye başkanı da Cumhurbaşkanı Yardımcısı diye ilan ettiler. İstanbul ve Ankara'yı daha adamlar taş üstüne taş koymamış belediye başkanları dokuz oldu. Bu arada Kılıçdaroğlu herkesi keklemiş sonradan açığa çıktı bir adamcağız var ona İçişleri Bakanlığını da vermiş MİT'i de vermiş on oldu. Kaç olduğu belirsiz bir ittifak kuruldu" dedi.

"Adeta yıkım ekibi gibilerdi Allah bunlardan ülkeyi korudu"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bunlar birbirine benzemezler ne sosyal olaylara bakışları ne iktisadi meselelere getirmiş oldukları çözümler ne askeri olaylarda fikirleri hiçbirinin birine benzer bir tarafı yok. Benzemezler ordusu gibi bunlar. Aslında birbirlerini sevmezler de daha bir gün olsun birisi yanına eşini alıp öbürüne çay içmeye bile gitmemiştir. Peki bunları bir araya getirenler nedir? Bunları bir araya getiren Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bey'e olan düşmanlıklarıdır. Seçim bitti şimdi yeni yeni foyaları ortaya çıkmaya başladı. Partinin birindeki milletvekili diyor ki, "Ben Kılıçdaroğlu'na vallahi oy vermedim, Allah'tan iktidara gelmemişiz. Yoksa mahvolurdu bu Türkiye" bakın bunların hepsini ifade ediyorlar. Dün peki Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyenlerin bir arada tutan şey motivasyon sadece bu mu? Bunun için mi bir araya gelindi. Adeta yıkım ekibi gibilerdi Allah bunlardan ülkeyi korudu" diye konuştu.

"Projelerin peşinde koşuyoruz"

Vatandaşlara hitap eden Bakan Özhaseki, "Meseleye biraz daha yüksek perdeden bakın lütfen. Sadece basit bir belediye başkanlığı seçimi olarak bakmayın. Evet belediye başkanlığı seçimi olsa bile doğrusu biz çalışıyoruz, kol kola geliyoruz. Birlikte rahmet var ayrılıkta azap var diye hep birlikte projelerin peşinde koşuyoruz. Levent Bülbül kardeşim bana buradaki projeden bahsetti. Biraz önce de belediye başkanımız ve adayımız da sizlere bahsetti. Bu projenin altından kalkabilecek karşı tarafta bir Allah'ın kulu var mı? Yapabilecek bir ekip var mı? Onlardan bu akıllı duruş var mı? Hayır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Millet İttifakı, Sakarya, Hendek, Politika, Son Dakika

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