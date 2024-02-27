Bakan Özhaseki: Şantiyelerde 110 binden fazla insan hizmet ediyor

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şu anda 1000'den fazla şantiyede, 4 binden fazla köyde 110 binden fazla insan hizmet ediyor. Bu inşaatları bitirmeye, bir an önce hak sahiplerine bu konutlarını vermeye gayret ediyor." dedi.

Bakan Özhaseki, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'u ziyaret etti, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özhaseki daha sonra ilçeye bağlı Yolkoru Mahallesi'nde yapımı devam eden köy konutlarını inceledi.

Burada açıklama yapan Özhaseki, söz konusu mahallede yıkılan köy evlerinin yerine yenilerini yaptıklarını söyledi.

Yapılan evlerin brüt 130 metrekare, tek katlı ve bahçesinin olduğunu belirten Özhaseki, "Toplamda şu anda 4 bin 333 yerde bu tür konutlar devam ediyor, dile kolay. Şehir merkezlerinde tabii ki devam ediyoruz. Şehir merkezlerinde meydanlar yapıyoruz. Ona açılan ana caddelerdeki yıkılan binaları ihya etmeye çalışıyoruz. Bir başka taraftan TOKİ bulabildiği sert zeminlerde, sağlam zeminlerde toplu konutlar yapmaya devam ediyor. Bazı yerlerde TOKİ'nin yetişemediği yerlerde bizim Emlak Konutumuzu görevlendiriyoruz, onlar yapıyorlar." dedi.

Yerinde dönüşüm isteyenlere yönelik hibe ve kredi paketlerinin olduğunu hatırlatan Özhaseki, konutların yanında okul, yol, cami gibi sosyal donatı alanları da yaptıklarını ifade etti.

Depremin ardından 800 bin civarında yıkılan ev ve iş yerinin olduğunu anlatan Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bütün bunların altından kalkabilmek amacıyla çok değişik alternatifler sunarak vatandaşımıza hak sahiplerinin hakkını yerine getirmeye çalışıyoruz. Borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Müthiş bir çalışma içerisindeyiz. Depremden bu tarafa neredeyse bir sene geçti. Bu bir sene içerisinde Bakanlığımız gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden işe devam ediyor. Şu anda 1000'den fazla şantiyede, 4 binden fazla köyde 110 binden fazla insan hizmet ediyor. Bu inşaatları bitirmeye gayret ediyor. Bir an önce hak sahiplerine bu konutlarını vermeye gayret ediyor. Biz de yerinde inceliyoruz. Allah utandırmasın iyi de gidiyor işlerimiz. Sene sonuna kadar Allah nasip ederse Malatya'mızda birçok yeri de teslim etmiş oluruz diye düşünüyorum."

Bakan Özhaseki'ye, Vali Ersin Yazıcı ile AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er de eşlik etti.