Bakan Pakdemirli; "Tarımsal kuraklıkla alakalı paket hazırladık" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli; "Tarımsal kuraklıkla alakalı paket hazırladık"

DENİZLİ Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2021 yılında ciddi bir kuraklıkla mücadele edildiğini belirterek; "Tarımsal kuraklıkla alakalı paket hazırladık. 2,8 milyar TL'lik desteğimizi çiftçimizle buluşturduk" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 'Tarım ve Orman Sektörü Toplantısı'na katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Tarım ve orman sektörünün bir araya geldiği toplantıda konuşan Bakan Pakdemir, sektördeki son gelişmeler ve merkezi hükümet tarafından Denizli'ye yapılan yatırımlar hakkında detaylı bilgi verdi.

"En son birkaç hafta önce 200 milyon TL daha zarar gören illerimize bir yardım maksatlı para gönderildi"

Pandemi ve yangınlarda çiftçileri en iyi şekilde koruduklarını belirten Bakan Pakdemirli, "Petrolünden tutun doğalgazına, gıda fiyatlarından tutun hububatına, bakliyatından tutun diğer tüm ürünlerde ciddi bir artış yaşadık. Bu artışla aslında bir çok anlamda özellikle maliyetlerin düşük olduğu zamanda yakalandığı için üreticiye artı yansımakla beraber tüketicide enflasyona sebep verdi. Bundan sonra da bunların gelir normal olabileceğini düşünmemiz lazım. 2 yılda bir pandemiyi geride bırakırken inşallah önümüzde ki günlerde de maskelerden kurtuluruz. Yeni normallerle de hareket edebileceğimizi düşünmemiz lazım. Sadece pandemi ile değil 2021 yılında kuraklıkla mücadele etmek zorunda kaldık. Ana düşüncemiz çiftçimizi dünyadaki ve Türkiye'deki kuraklık ve de pandemi ekseninden mümkün mertebe en iyi şekilde korumak. Orman yangınlarında birçok ilimizde kayıplar yaşandı. Bunların üstesinden gelemeye çalıştık. En son birkaç hafta önce 200 milyon daha zarar gören illerimize bir yardım maksatlı para gönderildi" dedi.

"TARSİM'in önemi bir kez daha ön plana çıkıyor"

Çiftçilerin kalkınması için TARSİM ile birlikte çalışmalar yürüterek indirimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Tarımsal kuraklıkla alakalı paket hazırladık. 2,8 milyar TL'lik desteğimizi çiftçimizle buluşturduk. Tabi TARSİM'in önemi bir kez daha ön plana çıkıyor. TARSİM hakikaten tarım sigortaları çiftçimizin gece yatarken kafasını yastığa rahat koyabileceği bir mekanizma sunuyor. Bunun için bizde TARSİM'le ilgili şikayetleri de göz önüne alarak hem buradaki destek oranlarını yani devlet desteğini yüzde 10 arttırdık. Hasar oranlarını da yüzde 70 oranında hasar ödüyorduk bunu da yüzde 80 oranına çıkardık. Prim fiyatlarında indirimler yaptık, yani büyükbaş, küçükbaş hayvan sigorta primlerini yüzde 16 indirim yaptık. Sürü sigortalarında yüzde 12 indirim yaptık. Doğru riskli tarife fiyatlarında yine indirim yaparak, şeker pancarı, kabak, domates, biber, patlıcan bunlara da doğru risk altına aldık" diye konuştu.

"Fırınlara ucuz fiyatlı un temini projesi yürüyor"

Vatandaşları ve çiftçiyi mağdur etmemek için en iyi şekilde koruma maksatlı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Hububatın aynı zamanda yeni dönemde farklı farklı ürünlerin alıcısı ve satıcısı olarak, 2 eksenli bir regülasyon yapıyor. Birincisi besicimizin koruma maksatlı bir yem regülasyonu yapıyoruz. Diğeri de vatandaşımızı koruma maksatlı, ekmek fiyatlarının hızlı artışını önleme maksatlı un fabrikalarına ucuz fiyatlı buğday temini de fırınlara ucuz fiyatlı un temini projesi yürüyor" dedi.

"Kırsal kalkınma anlamında da Denizli'de bir ilki gerçekleştirdik"

Kırsal kalkınma alanında bir ilki gerçekleştirdiklerini ve 1000 kişinin istihdam sağlayacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Sözleşmeli üretimin yaygınlaşması için çalışıyoruz. Belli bazı değişikliklere ihtiyacımız var. Kırsal kalkınma anlamında da Denizli'de bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye'de jeotermal kaynaklar arasından yüksek teknoloji sera sahası ilk tarıma dayalı organize sanayi bölgesinde hayata geçiriyoruz. Sarayköy ilçesinde 720 bin metrekare alanında kurulan OSB alt yapım işini 45 milyon maliyetle tamamladık. 12 işletmede toplam 15 bin ton bölü yıl domates üretimi ve 1000 kişiye de istihdam sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.