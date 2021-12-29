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Bakan Soylu bizzat paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına suç duyurusu - Son Dakika

Bakan Soylu bizzat paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına suç duyurusu

29.12.2021 23:48

İçişleri Bakanı Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eş başkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Her yıl aralık ayında aynı iftirayı değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sert sözlerle Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, suç duyurusunda da bulunacaklarını açıkladı.

"HEM SUYUNDA HEM HUYUNDAN KAPMIŞ"

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eş başkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu bizzat paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun 'Belediye başkanlarım dinleniyor' iddiasına suç duyurusu

Bakan Soylu'nun yaptığı yazılı açıklamanın tamamı şöyle;

"Kılıçdaroğlu, geçen yıl aralık ayında, "Ben ve ailem dinleniyor." diyerek aynı iftiraları, attı. Kendisini daha önce de yargıya davet ettik. Giden yok. Şimdi de "Belediye başkanları dinleniyor." şeklinde iftira atıyor. Kendisi, HDP ile kol kola girip, eş başkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Biz, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi kaçak güreş yapmıyoruz ve savcılığa, devletimize iftira atan, HDP/PKK ile yanındakilerinin oyuncağı olan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.

29 ARALIK 2021 TARİHLİ AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 28 Aralık Salı günü "CHP'li tüm belediye başkanlarının dinlendiği, onlar için özel masalar kurulduğu" gibi hayal ürünü iddialarda bulunulmuştur.

Bu tür gerçek dışı ve hayal ürünü iddialarla güvenlik birimlerimizin son derece büyük bir gayret, özveri ve başarıyla yürüttükleri mücadeleye sekte vurulmak ve sanki bir keyfiyet varmış algısı oluşturmak istenilse de güvenlik birimlerimizin suç ve suçluyla olan amansız mücadelesinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hukuksal çerçeve içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğinin herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir. Diğer görev ve yetkilerinde olduğu gibi güvenlik birimlerimizce yürütülen iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasına yetkisinin de dayanağı, kapsamı, usul ve esasları tüm detaylarıyla ilgili kanunlarında belirlenmiştir.

  • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun "Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi" başlıklı beşinci bölümünde (madde 135-138) yer alan hükümlere göre suç dolayısıyla yürütülen soruşturma ya da kovuşturma kapsamında iletişim dinlenmesi ve kayda alınması kararları hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı'nın kararıyla (24 saat içerisinde hakim onayı alınmak kaydıyla) yapılabileceği,
  • 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun ek 7. maddesinde yer alan hükümlerde ise ilgili kanunlarda belirtilen suçlarla sınırlı kalmak kaydıyla istihbari çalışmalar kapsamında hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü'nün, Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat Dairesi Başkanı'nın veya bilişim suçlarıyla sınırlı olmak üzere bilişim suçları ile ilgili daire başkanının yazılı emriyle (24 saat içerisinde hakim onayına sunulması, 48 saat içerisinde de hakim kararının verilmesi şartıyla), iletişimin dinlenebileceği ve kayda alınabileceği düzenlenmiştir.
Bakan Soylu bizzat paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun 'Belediye başkanlarım dinleniyor' iddiasına suç duyurusu

"TEDBİRE BAŞVURULMASINI GEREKTİREN NEDENLERİN BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR"

Her iki kanuna göre yapılacak iletişimin dinlenmesine ilişkin talep ve kararlarda; hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, kullandığı telefon numaraları, ilgili internet bağlantı adresi veya bağlantıyı tespite imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire başvurulmasını gerektiren nedenlerin belirtilmesi zorunludur.

10.11.2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle; telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına dair usul ve esaslara ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) genel yetki ve görevleri de detaylı şekilde belirlenmiştir. Buna göre iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin hakim kararlarının BTK'nın koordine ve nezaretinde yerine getirileceği düzenlenmiştir.

Yine 2559 sayılı kanunda istihbari amaçlarla hakim kararıyla yapılan iletişimin tespitine dair faaliyetlerin denetiminin; sıralı kurum amirleri, mülki idare amirleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlığın teftiş elemanları tarafından yılda en az bir defa yapılması, bu kapsamda yapılan denetimlerin sonuçlarının bir rapor halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'na sunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

"DOĞAL DENETİM YETKİSİ BULUNMAKTA"

Denetim konusunda yargı mercilerinin ve Devlet Denetleme Kurulu'nun da doğal denetim yetkisi bulunmaktadır.

Tüm bu bilgiler doğrultusunda; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 saat içerisinde hakim onayına sunulmak kaydıyla diğer hallerde ise doğrudan hakim kararıyla yapılabilen iletişimin tespitine dair sürece ilişkin koşullar, usul ve esaslar, yetki, süre, denetim gibi tüm ayrıntılar yukarıda belirtilen yasal çerçeve ile net bir şekilde belirlendiği açıkça ortada olup birilerinin iddia ettiği gibi sistemin içerisinde en ufak bir keyfiyete mahal bırakılmamıştır.

Sonuç olarak iletişimin tespitine dair her türlü faaliyet yetkili hakim kararları doğrultusunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanlığı'nın koordine ve nezaretinde gerçekleştirilmekte olup, bu konuyla ilgili görev yürüten güvenlik birimlerimize yönelik çok ciddi bir denetim mekanizması bulunmaktadır.

İlgili mevzuat hükümleri ve uygulamaya ilişkin süreçler bu kadar açık ve net şekilde bilinmekte iken kamuoyunu yanıltıcı şekilde hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan, tamamen siyasi algı oluşturmaya ve güvenlik birimlerini zan altında bırakmaya, moral ve motivasyonlarını düşürmeye yönelik bu tür açıklamaların en hafif tanımıyla devlet ve siyaset ciddiyeti ile bağdaşmadığı ortadadır.

Hal böyle iken iddiasıyla ilgili olarak varsa bilgi ve belgeleriyle savcılığa başvurmak yerine ısrarlı ve mütemadi bir şekilde; Milletimizin, devletine olan güvenini azaltmaya, devletin itibarını sarsmaya, güvenlik birimlerimizin mücadele azmini kırmaya yönelik bu tür iftiralara karşı Bakanlığımızca gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bakan Soylu bizzat paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun 'Belediye başkanlarım dinleniyor' iddiasına suç duyurusu

5 ARALIK 2020 TARİHLİ AÇIKLAMA

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı iftiraya, bühtana cevabımızdır... Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; "Kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri" yönünde bir açıklamada bulunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur. Sistemimizin önemli kurumlarından birisi olan Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanlığı sorumluluğu ile de asla bağdaşmamaktadır.

İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise, adresi basın yayın organları değil Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, devletin, güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamalarını kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz."

Bakan Soylu bizzat paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun 'Belediye başkanlarım dinleniyor' iddiasına suç duyurusu
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Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu bizzat paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun 'Belediye başkanlarım dinleniyor' iddiasına suç duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu bizzat paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına suç duyurusu - Son Dakika
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