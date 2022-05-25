Bakan Soylu, Maldivlerli mevkidaşı Abdullah ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Soylu, Maldivlerli mevkidaşı Abdullah ile görüştü

25.05.2022 18:39
Bakan Soylu, Maldivlerli mevkidaşı Abdullah ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ile Bakanlıktaki makamında görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ile Bakanlıktaki makamında görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ile Bakanlıktaki makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada özellikle ülkelerin ikili ilişkilerinin çok daha önemli olduğunu ifade eden Bakan Soylu, Maldivler ile Türkiye'nin yürüttüğü iş birliklerini daha önemli bir noktaya taşımanın gerekliğini anlattı.

"BİRÇOK ALANDAKİ İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİREBİLECEĞİMİZ ADIMLARIMIZ VAR"

Bakan Soylu, şunları söyledi: "Ülkelerin kendi oluşturdukları veya kendi potansiyelinde bulundukları üstünlükleri birbirleriyle paylaşırlarsa zor dönemlerde bütün şartları daha rahat atlatabilme imkanına sahip olabilirler. Geçen burada bulunduğunuz dönem içerisinde de aynı değerlendirmeler ortaya koymuş ve özellikle güvenlik iş birliği anlaşmasının sağladığı ivmeyle de ilişkilerimizi çok önemli bir noktaya taşıma konusunda birbirimizle teyitleşmiş ve bu adımları atmıştık. Birçok alandaki iş birliğimizi geliştirebileceğimiz adımlarımız var ve bunları daha önemli bir noktaya taşımalıyız."

Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah ise Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek Bakan Soylu'ya nazik davetleri için teşekkür etti. Abdullah, Türkiye ve Maldivler arasındaki ilişkinin köklü bir tarihi olduğunu, iş birliği gerçekleştirmeleri gereken ilk alanın terörizmle mücadele olduğunu aktardı.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Mert Cerrahoğlu/İHA)

Bakan Soylu, Maldivlerli mevkidaşı Abdullah ile görüştü
Bakan Soylu, Maldivlerli mevkidaşı Abdullah ile görüştü
Bakan Soylu, Maldivlerli mevkidaşı Abdullah ile görüştü
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Kaynak: İHA

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