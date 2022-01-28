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Bakan Soylu'nun "Dedikodunun değil iyiliğin zamanı" sözlerine İmamoğlu'ndan sert tepki: - Son Dakika

Bakan Soylu'nun "Dedikodunun değil iyiliğin zamanı" sözlerine İmamoğlu'ndan sert tepki:

28.01.2022 14:50

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un karla boğuştuğu dakikalarda İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile balık restoranında görüntülenmesine ilişkin tartışmalar sürüyor. İmamoğlu'nun, MOBESE görüntülerinin devlet eliyle sağlandığı iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Dedikodunun değil iyiliğin zamanı" yanıtını vermişti. Bugün katıldığı yayında Soylu'nun sözlerine tepki gösteren İmamoğlu, "Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Çok ciddi ve hayati bir meseledir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu. İstanbul'un karla mücadele ettiği dakikalarda İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile balık restoranında görüntülenen ve eleştirilerin odağına yerleşen İmamoğlu, mekana gelirken ve mekandan ayrılırken çekilen MOBESE görüntülerinin basına sızdırılmasına büyük tepki göstermişti.

BAKAN SOYLU "DEDİKODUNUN DEĞİL, İYİLİĞİN ZAMANI" DEMİŞTİ

Görüntülerin devlet eliyle sağlandığını öne süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddiası sorulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Dedikodunun değil iyiliğin zamanı" yanıtını vermişti.

"BİRİLERİ FOTOĞRAFIMIZI MASANIN ALTINDAN ÇEKMİŞ BUNLARIN ÖNEMİ YOK"

Bakan Soylu'nun verdiği yanıta katıldığı sabah programında değinen İmamoğlu, "Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Çok ciddi ve hayati bir meseledir. Birileri fotoğrafımızı masanın altından çekmiş falan bunların hiçbir önemi yok. Bu benim memleketimin, şahsımın, ailemin herkesin güvenliği meselesidir. İçişleri Bakanı 'İyiliğin zamanı...' diyor. Gırgır yapacak zamanı değil" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"55 gün önce 557 terörist dedin, 20 gün önce ben valiliğe dilekçe yazdım. Yollayın bana gereğini yapayım diyorum. Her dediği lafın altı boş çıkıyor. İşin gücün başka. Kabadayılık saygın bir kavramdır, o da sana yakışmıyor, devletin sana verdiği görevi yap.

"İSTANBUL BAŞSAVCILIĞINI DA GÖREVE DAVET EDİYORUM"

MOBESE görüntüleriyle ilgili kendi şahsi başvurumu yaptım, kurumsal başvurumu yaptım. İstanbul Başsavcılığı'nı da göreve davet ediyorum. Ben bu olayı yaşadığım akşam valimizi aradım. Kendisine mesaj attım bunu dilekçe kabul edebilirsiniz dedim. Valiye mesajımı attım. Söz uçar yazı kalır. Yetinmedim ertesi gün bir daha attım.

"SEN MOBESE KAMERASI İÇİN Mİ İSTANBUL'A GELDİN?"

Sayın Bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul'a geldin? İstanbul'a gelip MOBESE'de kestirilen kayıt ve bu süreci yönetmek için mi İstanbul'a geldin? Bu nasıl bir İmamoğlu korkusu, bu nasıl İstanbul sevdası? Vali Bey'le biz işbirliği yaptık. Şu andaki baskıcı akıl olmasa bu ülkenin bürokratında hiçbir sorun yok. Siyasi baskıyı yaparsan insanlar yığılıp kalıyor. Özgür bırakın şu milleti ya. Siyasetin kıskacına sokmayın."

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istanbul büyükşehir belediyesi, Süleyman Soylu, İstanbul, MOBESE, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu'nun 'Dedikodunun değil iyiliğin zamanı' sözlerine İmamoğlu'ndan sert tepki: - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu'nun "Dedikodunun değil iyiliğin zamanı" sözlerine İmamoğlu'ndan sert tepki: - Son Dakika
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