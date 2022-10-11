Bakan Soylu: "Polis intiharları meselesinde FETÖ tarafından başlayan ve hepimizi üzen bu olayı farklı bir tarafa çekmek için çabayı görüyorum. - Son Dakika
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Bakan Soylu: "Polis intiharları meselesinde FETÖ tarafından başlayan ve hepimizi üzen bu olayı farklı bir tarafa çekmek için çabayı görüyorum.

11.10.2022 10:49

Bakan Soylu: "Polis intiharları meselesinde FETÖ tarafından başlayan ve hepimizi üzen bu olayı farklı bir tarafa çekmek için çabayı görüyorum.

Bakan Soylu: "Polis intiharları meselesinde FETÖ tarafından başlayan ve hepimizi üzen bu olayı farklı bir tarafa çekmek için çabayı görüyorum. Bu meselede bunu gerek konvansiyonel medya üzerinden gerek sosyal medya üzerinden sürekli olarak gündemde tutmak ve polis teşkilatını bunun üzerinden baskılama yöntemini bir strateji, asimetrik bir hamle olarak gördüğümü ifade etmeliyim"

-"Bir tarafta polisin uygulamasından şikayet ettiler, bir taraftan da bir fitneyi gerçekleştirmek üzere bir anlayış gerçekleştirmiş oldular. FETÖ çıkartıyor çünkü yıllarca polis teşkilatına elini sokup oradan istediği sonuca ulaşmak için bir çabası oldu"

-"15 Temmuz'dan sonra bu tamamen elinden alınınca yapmak istediği bir takım olaylar üzerinden bunu sağlayabilir miyim? Bunun yandaşları kim; bazı sol müptezeller, FETÖ'cü müptezeller, terör örgütü mensupları"

-"Buradaki senaryo çok net ve açık. Son olarak da polis teşkilatıyla ilgili, intiharlarla ilgili FETÖ kanalları, yurtdışına kaçmış örgüt müptezelleri, kendisine sol diyen yine müptezeller, bunların tamamı bir süreci ortaya koyuyor. Oradan alıyor, TBMM altında bunlar dillendirilmeye çalışılıyor"

-"Burada hedef çok nettir. Türkiye'nin huzur ve güvenini temin etmeye çalışan polisin konsantrasyonunu bozmak, yıpratmak, onu kendi işinin odağından ayırmak"

-"2016 yılında da İçişleri Bakanlığı'na geldiğimizde bu olayla karşı karşıyayız. 2016 yılından itibaren bu olayı görünce normal vatandaşımızın intihar sayısından daha yüksek bir intihar sayısını görünce 3 ayrı çalışma hazırlattık"

-"1 polisimizin bile intihara teşebbüsü bizim için fazladır. Bu sorunların üzerine gitmek bizim temel görevimizdir"

-" Fransa'da özellikle polislerin yüz binde 34,92'dir. Yani Portekiz'de intihar yüz binde 19,54, Avustralya'da yüz binde 16,9, İngiltere'de yüz binde 16,44, ABD'de yüz binde 16, Türkiye'de ise yüz binde 15,17"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis intiharlarıyla ilgili açıklama yapıyor.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'Polis intiharları meselesinde FETÖ tarafından başlayan ve hepimizi üzen bu olayı farklı bir tarafa çekmek için çabayı görüyorum. - Son Dakika

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