Bakan Tekin'den İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Ellerindeki kanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatarak temizlemeye çalışan İsrail yönetiminin hezeyanları beyhudedir. Katillerin nefretini kazanmak, bizim için ancak iftihar vesilesidir"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ellerindeki kanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatarak temizlemeye çalışan İsrail yönetiminin hezeyanları beyhudedir. Katillerin nefretini kazanmak, bizim için ancak iftihar vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Ellerindeki kanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatarak temizlemeye çalışan İsrail yönetiminin hezeyanları beyhudedir. Katillerin nefretini kazanmak, bizim için ancak iftihar vesilesidir. Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu coğrafyanın evlatlarına şerefli bir tarih, onurlu bir duruş ve zulme boyun eğmeyen bir irade miras bırakacağız. Siz ise insanlık tarihinin kara sayfalarına sadece birer soykırımcı, birer çocuk katili olarak kazınacaksınız."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Medya, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 10:51:26. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.