Bakan Tekin: Deprem bölgesinde derslik sayısı yüzde 10 arttı - Son Dakika
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Politika

Bakan Tekin: Deprem bölgesinde derslik sayısı yüzde 10 arttı

Bakan Tekin: Deprem bölgesinde derslik sayısı yüzde 10 arttı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Deprem bölgesindeki 11 ilde deprem öncesi derslik sayısının yüzde 10 fazlasını yaptık. Şu anda sadece Adıyaman için değil, 11 ilin tamamında derslik sayımızı yüzde 10 artırma hedefini tutturmuş durumdayız" dedi.

14.01.2025 16:07  Güncelleme: 16:10
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Deprem bölgesindeki 11 ilde deprem öncesi derslik sayısının yüzde 10 fazlasını yaptık. Şu anda sadece Adıyaman için değil, 11 ilin tamamında derslik sayımızı yüzde 10 artırma hedefini tutturmuş durumdayız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Adıyaman'a geldi. Havalimanında, Adıyaman Valisi Osman Varol, milletvekilleri Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Tekin, ilk olarak Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Osman Varol'dan kentteki eğitim durumuna ilişkin bilgi alan Bakan Tekin, daha sonra eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve arkadaşlarının desteğiyle Adıyaman'da yaptırılan Aslan Selim Anadolu Lisesi'nin açılışına katıldı.

'BU KONULARIN SİYASİ POLEMİK KONUSU EDİLMESİNDEN RAHATSIZIZ'

Açılış töreninde konuşan Bakan Tekin, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından bölgede birçok eğitim kurumunun hasar gördüğünü hatırlattı. Deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, bakanlık olarak çalışmalara başladıklarını dile getiren Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız bize '6 Şubat olduğu gün, felaketi yaşadığımız gün, sahip olduğumuz derslik sayısını 11 ilin tamamında, her bir ilde en az yüzde 10 üstüne çıkarın' talimatı verdi. O gün kaç dersliğimiz varsa, o dersliklerin yüzde 10 üstüne çıkma hedefi belirledik. Yıkılan, kullanılamaz hale gelen derslikleri saymıyoruz, onları zaten yapacağız ama onun üstüne ilave olarak yüzde 10 daha fazla derslik yapmak bizim üstümüze düşen ödevdi. Şu anda sadece Adıyaman için değil, 11 ilin tamamında derslik sayımızı yüzde 10 artırma hedefini tutturmuş durumdayız. Adıyaman'da şu an 6 Şubat öncesi sahip olduğumuz dersliklerin yüzde 20 üstüne çıkmış olacağız, bu gerçekten çok önemli bir oran. Bu tür konuların siyasi polemik konusu edilmesinden de gerçekten rahatsızız."

Bakan Tekin, konuşmasının ardından törene katılanlarla birlikte okulun açılış kurdelesini kesip, sınıfları dolaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Tekin: Deprem bölgesinde derslik sayısı yüzde 10 arttı - Son Dakika

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