Bakan Tekin: Gözaltılar Hukuki Süreçte - Son Dakika
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Politika

Bakan Tekin: Gözaltılar Hukuki Süreçte

Bakan Tekin, gözaltına alınan öğrencilerin eylemleri terörize eden kişiler olduğunu belirtti.

09.04.2025 17:28
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Bakan Tekin: (Tutuklu öğrenciler) "Demokratik hakkını kullanırken başka birinin temel hak ve hürriyetini, yaşam hakkını elinden alacak şekilde davranan kişiler varsa da onlar hukuk devletinin sınırları içerisinde mutlaka hukuki müeyyidelerle karşı karşıya kalması gerekir"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Peki kim gözaltına alınıyor? Proteste hakkı açısından hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz şeylerle gösterilere katılan kişiler, yani bu gösterileri, bu protestoları terörize eden kişiler, protestolara katılan diğer kişilerin de bu anlamdaki demokratik haklarını terörize eden kişiler gözaltına alınıyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleşen grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP lideri Özel'in "cunta" eleştirilerine cevap veren Tekin, Özgür Özel'e ve CHP'li siyasetçilere bu tür söylemlerden uzak durmaları gerektiğini belirtti. İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protestolara katılan bazı öğrencilerin gözaltına alınması hakkında da konuşan Tekin, her eyleme katılan öğrencinin tutuklandığı gibi yansıtıldığını ancak bunun böyle olmadığını belirtti.

"Askeri darbeyle yıkılan bir ülkenin lideri için 'o bile kurtulamadı, onu bile kimse kurtaramadı' diyen bir genel başkanları var"

CHP lideri Özel'in yaptığı "cunta" eleştirilerine cevap veren Bakan Tekin, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişinde ve genel başkanları arasında Türkiye'de darbeyi meşru bir hak olarak gören bir genel başkanları var. Yani 'askeri darbe toplumlar için meşru bir haktır' diyen bir genel başkanları var. Askeri darbeyle yıkılan bir ülkenin lideri için 'o bile kurtulamadı, onu bile kimse kurtaramadı' diyen bir genel başkanları var. Böyle bir geçmişi olan bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bunları kullanırken daha özenli, daha dikkatli olması gerekir. Kendi geçmişi askeri darbelerle ve cuntalarla büyüyen, yetişen bir siyasi partinin, genel başkanının bu dili kullanmaması gerekir. İkincisi, siyasi partiler, hep söylüyorum, ülkelerde demokrasiyi konsolide eden, demokratik eğilimler konusunda vatandaşları eğiten, vatandaşlara örnek olan yapılardır. Böyle olması gerekir. Bir anlamda demokrasi okullarıdır. Siyasi partilerin, genel başkanlarının askeri cuntaları, askeri darbeleri övmesi, darbelerle ilgili bu tür pozitif cümleler kurması siyasi partinin mantığına da yakışmıyor, demokrasimiz açısında da ülkemizdeki siyasal yapı açısında da hiç bir faydası yok. Lütfen bu dili kullanmaktan çekinsinler" diye konuştu.

"Kim gözaltına alınıyor? proteste hakkı açısından hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz şeylerle gösterilere katılan kişiler"

Protestolara katılan öğrencilerden gözaltına alınanlar hakkında konuşan Bakan Tekin, "Protestolara Türkiye'de kaç öğrenci katıldı? Benim en son okuduğum 800 civarında bir öğrenci gözaltına alındı. Neden? CHP kendi açıklamalarında, verdiği rakamlarda protestolara katılan öğrenci sayısı ile gözaltına alınan öğrenci sayısı arasında bu dediklerinizin doğru olabilmesi için eyleme katılan, protestolara katılan herkesin gözaltına alınmış olması lazım. Öyle değil. Peki kim gözaltına alınıyor? Türkiye'de güvenlik güçlerimizi, yani toplumumuzu güvenli bir ortamda yaşatmak için çaba sarf eden güvenlik görevlilerimize karşı baltalarla ya da benzeri hukuki hiçbir şekilde, demokratik hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz, proteste hakkı açısından hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz şeylerle gösterilere katılan kişiler, yani bu gösterileri, bu protestoları terörize eden kişiler, protestolara katılan diğer kişilerin de bu anlamdaki demokratik haklarını terörize eden kişiler gözaltına alınıyor. Dolayısıyla böyle bakmak lazım. Ben böyle bakıyorum mevzuya. Şu şekilde sunmak çok yanlıştır; 'Protestoya katılan, protesto eden herkesin gözaltına alındı.' Böyle bir şey yok. Protestolara katılıp demokratik hakkını kullanırken, anti demokratik, gayri hukuki şekilde davranan kişiler, hukuk devletinin normal olağan işleyişi içerisinde gözaltına alınacaklar. ve hukuk sistemi de bunlarla ilgili eğer bir suçları yoksa herhangi bir ceza vermeyecektir. Ama demokratik bir hakkını kullanırken başka birisinin temel hak ve hürriyetini, yaşam hakkını elinden alacak şekilde davranan kişiler varsa da, onlar hukuk devletinin sınırları içerisinde mutlaka hukuki müeyyidelerle karşı karşıya kalması gerekir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin: Gözaltılar Hukuki Süreçte - Son Dakika

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