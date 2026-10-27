Bakan Tekin: "Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkan bir muhalefetle karşı karşıyayız"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Tayyip Erdoğan'la sahtekara sahip çıkan muhalefet arasındaki fark; Tayyip Erdoğan dedi ki: 'Babamın oğlu bile olsa hırsızlığı yapan, yanlışı yapan kimse kapının önüne koyarım, gereğini yaparım' dedi. Öteki de diyor ki: 'Onlar çaldı da hele bir sor ki niye?' Gözümüzün içine bakarak Banker Bilo'daki gibi bizi kazıklamaya çalışıyorlar" dedi.

Bir takım ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önce esnaf ziyareti yaptı daha sonra AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Eğitim öğretim bütün bütçelerde 1. sırada yer aldı"

AK Parti iktidarları döneminde eğitim alanında önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Tekin, "2002'de iktidara geldiğimiz andan itibaren Türkiye'de eğitim öğretimle ilgili AK Parti iktidarları döneminde devrim niteliğinde işler yaptık. Sadece bir örnek vereyim; 2002 yılı bütçesinde bugünlerde bütçe gündemi olduğu için Türkiye'de eğitim harcamaları yükseköğretim dahil 4. sıradaydı bütçede. 2002'den sonraki bütün bütçelerimizde, 2003 ve takip eden bütün bütçelerde 2027 hazırlıkları yapıldı, 2027 dahil hepsinde eğitim öğretim 1. sırada yer aldı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toplam gelirlerinin bu 2027 bütçesi için yaklaşık yüzde 14'ü eğitime ayrılıyor. Bu gerçekten çok önemli bir gösterge" diye konuştu.

Türkiye'nin eğitim alanındaki fiziki ve teknik kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, "2002'den itibaren dünyadaki bütün ülkelerin fiziki kapasitesi, teknik kapasitesini ölçen uluslararası örgütler var. Bu örgütlerin raporuna bakıyoruz; diyorlar ki Türkiye için, '20 yılda bir eğitim devrimi gerçekleştirdi' diyorlar Türkiye için. Bunlar açısından, yani bu yapılan derslik ve benzeri binalar açısından bunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

"PİSA'da 81 ülke içinde 15. sıradayız"

PISA sonuçlarına değinen Tekin, "En son 8 Eylül günü, yani bu sene 8 Eylül günü Bratislava'da bir toplantı yapıldı ve dünyadan 81 ülkenin katıldığı PISA'nın (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sonuçları açıklandı. Orada beni kürsüye davet eden PISA Yönetim Kurulu Başkanı ne diye davet etti biliyor musunuz? Dedi ki: 'Bu son sınavda olağanüstü bir başarı yakalayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Eğitim Bakanı'nı, bu başarıyı nasıl sağladıklarını diğer ülkelere anlatmak üzere kürsüye davet ediyoruz' diye beni çağırdı" dedi.

Türkiye'nin PISA'da ilk 15 ülke arasında yer aldığını belirten Tekin, "81 ülke içerisinde ilk 15'teyiz. Şimdi muhalefet ne derse desin, ben ne yaptığımdan eminim. Ben diyorum ki: Çocuklarımızın hem ders gördükleri binaları müreffeh ortamlar haline getireceğim, hem çocuklarımızın teknolojiyi dünyadaki muadilleriyle eşit biçimde kullanacakları teknolojiyi oluşturacağım UNDP'nin (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ) raporunda diyor ki: Dünyada bütün sınıflarında internet erişimli akıllı tahta olan neredeyse tek ülke Türkiye diyor. Hem bunu yapacağız, hem akademik başarıyı yükselteceğiz örneklerimiz var, biraz önce söylediğim son PISA sınavı bunun bir örneğidir, ondan önce de Aralık ayında TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) açıklandı, orada da Avrupa ülkeleri arasında ilk 5'teyiz. Hem bunu yapacağız diyorum, bir de diyorum ki başka bir şey daha yapacağız: Çocuklarımız milli ve manevi değerlerine bağlı olsun" diye konuştu.

"Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkar bir muhalefetle karşı karşıyayız"

Muhalefeti eleştiren Tekin, "Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkar bir muhalefetle karşı karşıyayız. Tayyip Erdoğan'la sahtekara sahip çıkan muhalefet arasındaki fark; Tayyip Erdoğan dedi ki: 'Babamın oğlu bile olsa hırsızlığı yapan, yanlışı yapan kimse kapının önüne koyarım, gereğini yaparım' dedi. Öteki de diyor ki: 'Onlar çaldı da hele bir sor ki niye?' Gözümüzün içine bakarak Banker Bilo'daki gibi bizi kazıklamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 1989 yılından bu yana tanıdığını belirten Tekin, "Biz Tayyip Erdoğan'la beraber siyaset yapan insanlarız. Biz şuna inanıyoruz: Biz Tayyip Erdoğan'ı bugün tanımadık. Ben 1989'dan beri tanıyorum. Tayyip Erdoğan'ın yanında hırsızlık yapanın, arsızlık yapanın, yolsuzluk yapanın yeri yoktur" dedi.

"Suçlu kimse gereğini yapacağız"

Cumhurbaşkanının konunun ayrıntılı şekilde araştırılması yönünde talimat verdiğini ifade eden Tekin, "Ve şu konuda sizi temin edeyim; dün Bakanlar Kurulu vardı. Yine gündem konularımızdan bir tanesi buydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı şu: Bu konuyu en ince ayrıntısına kadar ortaya koyacağız, suçlu kimse gereğini yapacağız. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Benim hiç endişem yok, çünkü ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda hem kamuya açık toplantılarda söylediklerini dinliyorum, hem de kamuya kapalı bize yaptığı toplantılarda söylediklerini biliyorum" diye konuştu.

İlgili bakanlıkların ve kurumların kapsamlı çalışma yürüttüğünü kaydeden Tekin, "Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızın çok kapsamlı, Devlet Denetleme Kurulumuzun çok kapsamlı bir çalışma içerisinde olduğu ve bu konuda bu işi sadece ekranların önünde yapan kişiler değil, yani sadece bize sunulan kişiler değil; asıl bu işi organize eden kişiler, bu tezgahı kuran kişiler ortaya çıkmadan, onlar cezalandırılmadan Tayyip Erdoğan sizin sürekli karşınıza çıkacak ve onları bulacağız, mutlaka cezalandıracağız diyecektir. Çünkü Tayyip Erdoğan bunu istiyor" ifadelerini kullandı.

"Diğerleri bizi kendileriyle karıştırıyorlar"

Hırsızlık yapan kişilere sahip çıkmayacaklarını belirten Tekin, "Şu anda yaptığımız şey budur. Diğerleri bizi kendileriyle karıştırıyorlar. Diğerleri bizi hırsızlık yapan insanlara kendileri sahip çıktıkları gibi bizim de sahip çıkacağımızı zannediyorlar. Ama ben dediğim gibi 1989'dan beri tanıdığım bir Tayyip Erdoğan var; bugüne kadar en küçük bir yanlışını gördüğü, hırsızlığını gördüğü hiç kimseye sahip çıkmadığı, herkesin cezasını verdiği gibi bunun da cezasını verecek" dedi.

İktidara geldikleri dönemde verdikleri sözün arkasında olduklarını ifade eden Tekin, "Çünkü biz 2002 yılında iktidara gelirken sizlere dedik ki: 'Milletin parasını çalan herkesten hesap soracağız.' Bu hesabı da bugüne kadar sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Bu yanlışı yapanlar kimse, bu yanlışa vesile olanlar kimse, bu tezgahı kuranlar kimse en kısa zamanda bulunup gerekli işlemler yapılacak. Bunun teminatı Recep Tayyip Erdoğan'dır diyorum" diye konuştu.