Bakan Tekin: "Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkan bir muhalefetle karşı karşıyayız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Tekin: "Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkan bir muhalefetle karşı karşıyayız"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Tekin: "Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkan bir muhalefetle karşı karşıyayız"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Tekin: "Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkan bir muhalefetle karşı karşıyayız"
Haber Videosu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum AK Parti İl Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada, "Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkan bir muhalefetle karşı karşıyayız.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Tayyip Erdoğan'la sahtekara sahip çıkan muhalefet arasındaki fark; Tayyip Erdoğan dedi ki: 'Babamın oğlu bile olsa hırsızlığı yapan, yanlışı yapan kimse kapının önüne koyarım, gereğini yaparım' dedi. Öteki de diyor ki: 'Onlar çaldı da hele bir sor ki niye?' Gözümüzün içine bakarak Banker Bilo'daki gibi bizi kazıklamaya çalışıyorlar" dedi.

Bir takım ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önce esnaf ziyareti yaptı daha sonra AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Eğitim öğretim bütün bütçelerde 1. sırada yer aldı"

AK Parti iktidarları döneminde eğitim alanında önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Tekin, "2002'de iktidara geldiğimiz andan itibaren Türkiye'de eğitim öğretimle ilgili AK Parti iktidarları döneminde devrim niteliğinde işler yaptık. Sadece bir örnek vereyim; 2002 yılı bütçesinde bugünlerde bütçe gündemi olduğu için Türkiye'de eğitim harcamaları yükseköğretim dahil 4. sıradaydı bütçede. 2002'den sonraki bütün bütçelerimizde, 2003 ve takip eden bütün bütçelerde 2027 hazırlıkları yapıldı, 2027 dahil hepsinde eğitim öğretim 1. sırada yer aldı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toplam gelirlerinin bu 2027 bütçesi için yaklaşık yüzde 14'ü eğitime ayrılıyor. Bu gerçekten çok önemli bir gösterge" diye konuştu.

Türkiye'nin eğitim alanındaki fiziki ve teknik kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, "2002'den itibaren dünyadaki bütün ülkelerin fiziki kapasitesi, teknik kapasitesini ölçen uluslararası örgütler var. Bu örgütlerin raporuna bakıyoruz; diyorlar ki Türkiye için, '20 yılda bir eğitim devrimi gerçekleştirdi' diyorlar Türkiye için. Bunlar açısından, yani bu yapılan derslik ve benzeri binalar açısından bunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

"PİSA'da 81 ülke içinde 15. sıradayız"

PISA sonuçlarına değinen Tekin, "En son 8 Eylül günü, yani bu sene 8 Eylül günü Bratislava'da bir toplantı yapıldı ve dünyadan 81 ülkenin katıldığı PISA'nın (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sonuçları açıklandı. Orada beni kürsüye davet eden PISA Yönetim Kurulu Başkanı ne diye davet etti biliyor musunuz? Dedi ki: 'Bu son sınavda olağanüstü bir başarı yakalayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Eğitim Bakanı'nı, bu başarıyı nasıl sağladıklarını diğer ülkelere anlatmak üzere kürsüye davet ediyoruz' diye beni çağırdı" dedi.

Türkiye'nin PISA'da ilk 15 ülke arasında yer aldığını belirten Tekin, "81 ülke içerisinde ilk 15'teyiz. Şimdi muhalefet ne derse desin, ben ne yaptığımdan eminim. Ben diyorum ki: Çocuklarımızın hem ders gördükleri binaları müreffeh ortamlar haline getireceğim, hem çocuklarımızın teknolojiyi dünyadaki muadilleriyle eşit biçimde kullanacakları teknolojiyi oluşturacağım UNDP'nin (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ) raporunda diyor ki: Dünyada bütün sınıflarında internet erişimli akıllı tahta olan neredeyse tek ülke Türkiye diyor. Hem bunu yapacağız, hem akademik başarıyı yükselteceğiz örneklerimiz var, biraz önce söylediğim son PISA sınavı bunun bir örneğidir, ondan önce de Aralık ayında TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) açıklandı, orada da Avrupa ülkeleri arasında ilk 5'teyiz. Hem bunu yapacağız diyorum, bir de diyorum ki başka bir şey daha yapacağız: Çocuklarımız milli ve manevi değerlerine bağlı olsun" diye konuştu.

"Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkar bir muhalefetle karşı karşıyayız"

Muhalefeti eleştiren Tekin, "Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkar bir muhalefetle karşı karşıyayız. Tayyip Erdoğan'la sahtekara sahip çıkan muhalefet arasındaki fark; Tayyip Erdoğan dedi ki: 'Babamın oğlu bile olsa hırsızlığı yapan, yanlışı yapan kimse kapının önüne koyarım, gereğini yaparım' dedi. Öteki de diyor ki: 'Onlar çaldı da hele bir sor ki niye?' Gözümüzün içine bakarak Banker Bilo'daki gibi bizi kazıklamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 1989 yılından bu yana tanıdığını belirten Tekin, "Biz Tayyip Erdoğan'la beraber siyaset yapan insanlarız. Biz şuna inanıyoruz: Biz Tayyip Erdoğan'ı bugün tanımadık. Ben 1989'dan beri tanıyorum. Tayyip Erdoğan'ın yanında hırsızlık yapanın, arsızlık yapanın, yolsuzluk yapanın yeri yoktur" dedi.

"Suçlu kimse gereğini yapacağız"

Cumhurbaşkanının konunun ayrıntılı şekilde araştırılması yönünde talimat verdiğini ifade eden Tekin, "Ve şu konuda sizi temin edeyim; dün Bakanlar Kurulu vardı. Yine gündem konularımızdan bir tanesi buydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı şu: Bu konuyu en ince ayrıntısına kadar ortaya koyacağız, suçlu kimse gereğini yapacağız. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Benim hiç endişem yok, çünkü ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda hem kamuya açık toplantılarda söylediklerini dinliyorum, hem de kamuya kapalı bize yaptığı toplantılarda söylediklerini biliyorum" diye konuştu.

İlgili bakanlıkların ve kurumların kapsamlı çalışma yürüttüğünü kaydeden Tekin, "Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızın çok kapsamlı, Devlet Denetleme Kurulumuzun çok kapsamlı bir çalışma içerisinde olduğu ve bu konuda bu işi sadece ekranların önünde yapan kişiler değil, yani sadece bize sunulan kişiler değil; asıl bu işi organize eden kişiler, bu tezgahı kuran kişiler ortaya çıkmadan, onlar cezalandırılmadan Tayyip Erdoğan sizin sürekli karşınıza çıkacak ve onları bulacağız, mutlaka cezalandıracağız diyecektir. Çünkü Tayyip Erdoğan bunu istiyor" ifadelerini kullandı.

"Diğerleri bizi kendileriyle karıştırıyorlar"

Hırsızlık yapan kişilere sahip çıkmayacaklarını belirten Tekin, "Şu anda yaptığımız şey budur. Diğerleri bizi kendileriyle karıştırıyorlar. Diğerleri bizi hırsızlık yapan insanlara kendileri sahip çıktıkları gibi bizim de sahip çıkacağımızı zannediyorlar. Ama ben dediğim gibi 1989'dan beri tanıdığım bir Tayyip Erdoğan var; bugüne kadar en küçük bir yanlışını gördüğü, hırsızlığını gördüğü hiç kimseye sahip çıkmadığı, herkesin cezasını verdiği gibi bunun da cezasını verecek" dedi.

İktidara geldikleri dönemde verdikleri sözün arkasında olduklarını ifade eden Tekin, "Çünkü biz 2002 yılında iktidara gelirken sizlere dedik ki: 'Milletin parasını çalan herkesten hesap soracağız.' Bu hesabı da bugüne kadar sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Bu yanlışı yapanlar kimse, bu yanlışa vesile olanlar kimse, bu tezgahı kuranlar kimse en kısa zamanda bulunup gerekli işlemler yapılacak. Bunun teminatı Recep Tayyip Erdoğan'dır diyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim BakanıYusuf TekinAK PartiPolitikaErzurumSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Estetik sonrası paylaşım Survivor Nagihan Karadere’nin son hali Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali
38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı 38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı
Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı
Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş 2 genç evlerinde ölü bulundu Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş! 2 genç evlerinde ölü bulundu
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı İşte aylık geliri Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor
Tekkeköy’de kız çocuğu annesini polise şikayet etti: Gözaltına alınan anne serbest Tekkeköy'de kız çocuğu annesini polise şikayet etti: Gözaltına alınan anne serbest
Bir de kayda alıp paylaştılar Tartışma yaratan tedavi yöntemi Bir de kayda alıp paylaştılar! Tartışma yaratan tedavi yöntemi
16:50
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
16:38
Bomba iddia Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
16:23
Dehşete düşüren görüntü Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:51
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
15:33
Sadettin Saran kendini “Utanç duyuyorum“ diye savundu, davada ara karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
15:20
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı
İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
15:12
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı İşte aylık geliri
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
15:05
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
14:03
Sadettin Saran adliyeye geldi Yeni imajını görenler tanıyamadı
Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı
13:57
Şile’de yine aynı manzara Evler adeta artık gölün içinde
Şile'de yine aynı manzara! Evler adeta artık gölün içinde
13:22
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 17:16:03. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Tekin: "Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkan bir muhalefetle karşı karşıyayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei