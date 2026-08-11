Bakan Tekin: Çerçeve yasa sürecine sadakatle sarılacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de kabul edilen 'çerçeve yasa'ya ilişkin, "Bize düşen şey bu sürece bundan sonra aynı niyetle, aynı samimiyetle sarılarak manipüle edilmesini, sabote edilmesini hep birlikte engelleyerek, süreci nihayetinde arzu edilen noktaya taşımak için hep birlikte çalışmak" dedi.

Şırnak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Tekin'e; ziyarette AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan eşlik etti. Vali Birol Ekici ile görüşen Bakan Tekin, daha sonra il değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

'SÜRECE KATKI VEREN HERKESE MÜTEŞEKKİRİM'

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, TBMM'de kabul edilen 'çerçeve yasa'ya değinerek, "Türkiye yaklaşık yarım asırlık önemli bir problemini çözdüğü bir günün hemen sonrasındayız. Önemli bir problem diyorum. Çünkü Türkiye'nin hem ekonomik kalkınması hem toplumsal refahı hem de toplumsal barışı açısından kangren haline gelmiş çok önemli bir problemi, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Devlet Bahçeli Bey'in aldığı inisiyatifle birlikte çok büyük bir çoğunlukla, bu sorunu çözecek yasal düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etti. Ben sürece katkı veren herkese müteşekkirim. Tabii bu sürece bizi getiren adımlara iyi bakmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız, 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarken 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' mottosuyla hareket etti ve özellikle etnik ve dini kimliği sebebiyle temel hak ve hürriyetleri elinden alınan herkese hakkını teslim edecek bir politika anlayışını Türkiye'de başlattı. 2002 yılında iktidara gelir gelmez OHAL uygulamasının kaldırılmasından, biraz önce söylediğim dili, dini, etnik kimliği sebebiyle ötekileştirilen, temel hak ve hürriyetlerini kullanması engellenen herkese bu anlamda sorun çözücü bir mantıkla yaklaştı. 2002 öncesinde Türkiye'de, bu bölgede, insanlar kendi dillerini konuşamıyorlardı. Kendi etnik kimliklerini ifade etmekte sıkıntı yaşıyorlardı. Atalarının, dedelerinin toprağı olan köylerde yaşama hakları ellerinden alınmıştı. 2002'den itibaren atılan demokratikleşme adımlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın 2005 Diyarbakır konuşmasındaki bir cümlesi çok önemliydi. 'Bu ülkede artık temel hak ve hürriyetlerin, insan haklarının misafir değil ev sahibi olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz' demişti" diye konuştu.

'SÜRECE SADAKATLE SARILACAĞIM'

Yasal düzenleme için toplumsal bir zemin oluştuğunu ifade eden Bakan Tekin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasal düzenleme için toplumsal bir zemin oluştu ve geçtiğimiz yıl Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin de girişimleriyle, onun başlattığı süreçle de bu yasal düzenleme hayata geçti. Bize düşen gerek kamu politikası uygulayıcılarına gerek vatandaş olarak bizlere düşen şey, bu sürece bundan sonra aynı niyetle, aynı samimiyetle sarılarak manipüle edilmesini, sabote edilmesini hep birlikte engelleyerek süreci nihayetinde arzu edilen noktaya taşımak için hep birlikte çalışmak. Ben de hem Milli Eğitim Bakanı olarak hem de bu ülkeyi seven, bu ülkenin, bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyan bir vatandaş olarak bu sürece sadakatle sarılacağımı, üstüme düşen her ödevi yerine getireceğimi de bu vesileyle ifade etmek isterim" dedi.

'ŞIRNAK'TA ÖĞRETMEN SAYIMIZI 5 KAT ARTIRMIŞ DURUMDAYIZ'

Şırnak'taki eğitim yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Bakan Tekin, "2002-2003 eğitim öğretim yılında Şırnak'ta bin 841 öğretmenimiz, çocuklarımıza eğitim öğretim süreçlerinde destek olmaktaydı. Bugün çok şükür öğretmen sayımız 9 bin 230; 5 kat artırmış durumdayız öğretmen sayısını. Bunun sayesinde de Şırnak'ta öğretmen başına düşen öğrenci sayımız ilkokullarda, o zamanki adıyla ilköğretim okullarında 44 iken şu anda ilkokullarda 21, ortaokullarda 14, ortaöğretim kurumlarımızda ise 16. Bu rakamsal veriler öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla Türkiye ortalamasının üzerinde. Evet, öğretmen ihtiyacı var mı? Doğru. Onları da biz değerlendirdik. O konuda da eksikleri gidereceğiz. 2002'de, Şırnak'ta bin 555 dersliğimiz varmış. Şu anda 2025-2026 eğitim öğretim yılını biz Şırnak'ta 6 bin 624 derslikte tamamladık. Bu da bizim açımızdan oldukça güzel bir gelişme. Bugünkü rakamlara vurulduğunda da yaklaşık 25 milyar TL civarında sırf derslik yapımı için ayırdığımız kaynak var" diye konuştu.

Bakan Tekin daha sonra Şırnak Öğretmenevi'nde Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Kütüphane projeleri protokol imza törenine katıldı. Protokol imzalanmasından sonra Bakan Tekin, bakan yardımcıları, ilgili birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürünün yer aldığı 'İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı'na katıldı.