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Bakan Tunç: "CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir" - Son Dakika
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Bakan Tunç: "CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de "Teröre Karşı Ortak Bildiri"ye imza atmayan CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir" dedi.

Bakan Tunç: "CHP ve DEM Parti\'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir"
24.12.2023 - 02:34,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de "Teröre Karşı Ortak Bildiri"ye imza atmayan CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir" dedi.

Bakan Tunç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "12 vatan evladımızın hain terör örgütünün saldırıları neticesinde şehit edildiği acılı ve bir o kadar da öfkeli günümüzde TBMM'de "Teröre Karşı Ortak Bildiri"ye imza atmayan CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir. Terörle mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz, milletimizin huzurunu bozmak isteyen şer şebekelerine, ülkemizin güvenliğine kasteden hainlere geçit vermeyeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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