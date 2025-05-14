Bakan Tunç'tan 'umut hakkı' açıklaması; Böyle bir şey söz konusu değil - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç'tan 'umut hakkı' açıklaması; Böyle bir şey söz konusu değil

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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, bölücü terör örgütü elebaşına yönelik 'umut hakkı'nın dile getirilmesiyle ilgili, "Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok" dedi.

14.05.2025 13:59
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, bölücü terör örgütü elebaşına yönelik 'umut hakkı'nın dile getirilmesiyle ilgili, "Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin, "Terörsüz Türkiye süreci ülkemiz için çok önemli. Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakması kararı, ülkemizin kalkınmasının, gelişmesinin önünde 40 yıldan fazla engel olan terör belasından kurtulmamız bakımından önem arz ediyor. Bu sürece kolay gelinmedi, 40 yıldan fazla büyük bir mücadele gerçekleştirdik. Bu mücadelede binlerce şehit verildi ve trilyonlarca maddi kaybımız oldu. Bundan sonraki süreçte terörün olmaması, terörsüz bir Türkiye'ye adım atmamız, ülkemizin geleceği ve çocuklarımızın emniyeti açısından çok önemli, Türkiye dünyada güçlü bir ülke olacaksa ve bu yüzyıla Türkiye damgası vuracaksak, terörün olmadığı bir Türkiye ile vuracağız. Bu konuda da birlik beraberliğimizi daha da güçlendirerek, iç cephemizi daha da kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Sayın Bahçeli'nin ekim ayındaki grup konuşmasında sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın da koyduğu irade doğrultusunda çalışmalar yapıldı ve bu süreç terör örgütünün feshiyle sonuçlanmış oldu" dedi.

Tunç, yasal düzenlemelerle ilgili DEM Parti heyetinin ziyaretini hatırlatarak, "Birtakım görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bizim daha önceden de devam eden çalışmalarımız var. Yargı Reformu Stratejisi kapsamında geçmiş dönemlerde demokratikleşme adımları ve özellikle hukuk devleti ilkesini güçlendiren, temel hak ve özgürlükleri tahkim eden çok önemli ilerlemeler sağladı ülkemiz. Teröre zemin hazırlayan, istismar konusu olan bütün konuları 2002'de OHAL'in (Olağanüstü Hal) kaldırılmasından başlayarak, çok önemli aşamalar kaydetti ülkemiz. Terörün istismar ettiği bütün alanları birer birer kaldırdık. Özellikle güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde bu noktaya gelinmiş oldu" ifadelerini kullandı.

'5 AMAÇTAN BİRİSİ CEZA ADALETİ SİSTEMİNE YÖNELİK'

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, 5 amaçtan birisinin ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması olduğunu aktaran Tunç, "'Hem soruşturma aşamasında, hem dava aşaması, hem de infaz aşaması ile ilgili yapılabilecekler var' demiştik ve bu konuda yapılabilecekleri de bir genel çerçeve içerisinde kamuoyuyla Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşmıştı. O doğrultuda da yaptığımız bazı hazırlıklar oldu. Özellikle gündeme getirilen, hasta hükümlü ve tutukluların durumu, cezaevlerinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyecek şekilde hasta olan hükümlü ve tutuklular var. Alternatif İnfaz Usulleri Kanunumuzda var; hasta hükümlü ve tutukluların, özellikle rehabilitasyon tipi cezaevlerinde hem tedavileri yapılıyor hem infaz süreçleri var. Özellikle 5 yılın altında işlenen suçlar bakımından bu uygulanabiliyor. Bu konuda değerlendirme elbette Meclisimizde. Milletvekillerimiz bu süreyi artırabilir ve uygulanabilirliğini daha da genişletebilir. Yine doğum yapan kadınlar 3 yılın altında bir ceza almışsa konutta infaz imkanı var. Bu süre çocuk okula başlayıncaya kadar uzatılabilir. Yine belli yaşın üstünde, 70 yaşın üstündeki hükümlerle ilgili Ceza İnfaz Kanunu'nda konutta infaz imkanı var. Burada belli yaş aralıklarını, belli ceza miktarlarını dikkate alarak kadın hükümlüler, suça sürüklenen çocuk hükümlüler ve yaşlılar, 65 yaş 75 yaş, 80 yaş kategorilendirilerek, aldıkları cezaların miktarları şu anda İnfaz Kanunumuzda olan bir husus ama uygulanabilirliğini daha da genişletebiliriz. Yaptığımız çalışmayı Meclis grubumuzla paylaştık. Covid Yasası ile ilgili bir durum söz konusu. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçların da Covid Yasası kapsamında alınmasıyla ilgili bir talep var. 31 Temmuz 2023'ten önce cezaevinde bulunanlar yararlanmıştı. Daha önce suç işleyenler yararlanamadığı gerekçesi ile eşitlik ilkesi bakımında böyle bir ihtiyacın olduğunu kamuoyunda zaten sizler biliyorsunuz. Bunun düzenlenmesi ile ilgili bir önerimiz oldu Meclis'e" diye konuştu.

'BEKLENENİ YAPMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ'

DEM Parti yetkililerinin, Adalet Bakanlığı'ndaki görüşme sonrası yaptıkları basın açıklamasına değinen Tunç, "Cezaevi şartları, Cezaevi Gözlem Kurullarının kararları ve iyi hal uygulamalarla ilgili verilen kararlarla ilgili bunlar özellikle uygulamayı gerektiren, bir kısmı yasal düzenleme gerektirmeyen hususlar. Bunlar idari uygulamalarla da çözülebilecek konular. Buna benzer, ceza adalet sistemi ile ilgili olarak denetimli serbestlik ve tutuklama ile ilgili hükümler var. Yine, terörü örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerin, örgüt üyesi gibi cezalandırılacağına yönelik hükmü, Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Buna yönelik bir düzenleme yapılmıştı Meclis'te. O düzenleme de aynı gerekçelerle Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. Şimdi o gerekçe doğrultusunda yeni bir düzenleme ihtiyacı var o maddeyle ilgili. O konudaki düzenlemenin nasıl olacağına yönelik Meclis grubunuzla paylaştık. Meclis grubumuz, diğer siyasi partilerle görüşmeler yapacaktır. Hukukçu milletvekilleriyle konuyu tartışacaktır. Bu tartışmalar neticesinde teklife dönüştükten sonra ilgili komisyonda bunlar yine görüşülüp tartışılacaktır. Meclis Genel Kurulu'nda da tüm partilerin katılımıyla bu paket şekillenecektir. Bu anlamda yapılması beklenen gereken neyse yapmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

'MECLİS TATİLE GİRMEDEN GÖRÜŞÜLÜR'

Tunç, söz konusu düzenlemenin bayramdan önce Meclis gündemine getirilmesi ihtimaline ilişkin, "Bu Meclisimizin takvimi ile alakalı bir husus. TBMM gündemine hakim. Onlar ne zaman takdir ederse, parti grupları ne zaman bu konuyu netleştirirse, teklif ne zaman Meclis gündemine getirilirse ona göre takvim belirlenir. Şu anda Meclis'in gündeminde, önümüzdeki hafta Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun üye seçimleri var, yine başka konular var. Bu süreç içerisinde Meclis tatile girmeden önce komisyonda görüşülür, Genel Kurul'a da Meclis'in yaz için ara vermesine epey bir zaman var. Bu süre yeterlidir" dedi.

Bakan Tunç, DEM Parti'li isimlerin bölücü terör örgütü elebaşı hakkında 'umut hakkı'nı dile getirmesi ile ilgili soruya, DEM Parti ile görüşmelerinde konunun gündeme getirilmediğini belirterek, "Cezaevi şartlarıyla ilgili olarak yasal çerçevede yapılması gerekenler, genel olarak söylüyoruz; bunlar İnfaz Kanunumuzda yapılabilecek hususlar var. Yine kanun gerektiren bir husus olursa yürütmenin yetkisinde olan hususlar değil. Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok" açıklamasında bulundu.

Bakan Tunç\'tan \'umut hakkı\' açıklaması; Böyle bir şey söz konusu değil
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Tunç'tan 'umut hakkı' açıklaması; Böyle bir şey söz konusu değil - Son Dakika

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