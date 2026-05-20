Bakan Uraloğlu\'na KTÜ\'den fahri doktora

BAKAN URALOĞLU'NA MEZUN OLDUĞU KTÜ'DEN FAHRİ DOKTORA ÜNVANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Trabzon Üniversitesi Kuruluş Etkinlikleri Programı'nın ardından 'Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 71'inci Kuruluş Etkinlikleri ve Fahri Doktora Ünvanı Tevdi Töreni'ne katıldı. Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program öncesi Bakan Uraloğlu, mezun olduğu KTÜ'deki dönem arkadaşlarıyla bir araya gelip, anıları tazeledi. Bakan Uraloğlu, sohbet ettiği dönem arkadaşıyla birlikte anı fotoğrafı çektirdi. Konuşmasına başlamadan önce Bakan Uraloğlu'na mezunu olduğu KTÜ yönetimi tarafından fahri doktora ünvanı verildi. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, fahri doktora belgesini ve cüppesini Bakan Uraloğlu'na takdim etti. Cübbeyi giyerek 'Değerli hocam cübbe biraz ağır geldi; demek ki daha çok çalışacağız' ifadesinde bulunan Uraloğlu, KTÜ'ün güçlü akademik kadrosuna dikkat çekti.

'İSTANBUL VE ANKARA DIŞINDA KURULAN İLK ÜNİVERSİTE'

Duygulandığı belirten Bakan Uraloğlu, "Benim için bu buluşma, bir yuvaya dönüş, bir hasret gidermedir. 71 yıl; dile kolay. Tam 71 yıldır bu kadim üniversite, ilmin, bilginin, vatan sevgisinin ve Karadeniz'in dirençli ruhunun yeşerdiği bir ocak olarak nice nesillere ilham kaynağı olmuştur. İstanbul ve Ankara dışında kurulan ilk üniversite, Türkiye'nin ilk teknik üniversitelerinden biri olarak KTÜ sadece Trabzon'umuzun değil, ülkemizin marka değeri ve gurur abidesi haline gelmiştir. KTÜ, güçlü akademik kadrosu, 30 bin öğrencisi ve 258 bini aşkın mezunu ile ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biridir. Köklü geçmişi, oturmuş gelenekleri, eğitim-öğretim deneyimi, altyapısı, mükemmel kampüsü ve nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma kadrosu ile de bir ekoldür. Bu çatı altında yetişmiş bir KTÜ'lü olarak burada bulunmak benim için tarifsiz bir gurur ve şereftir. Ayrıca özellikle şahsıma tevdi edilen fahri doktora ünvanı nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu'na, huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Açıkçası bu değerli ünvana layık görülmek, beni çok gururlandırdı" dedi.

'İDEOLOJİ DEĞİL, HİZMET SİYASETİ YAPIYORUZ'

Fahri doktora ünvanıyla yükünün ağırlaştığını kaydeden Uraloğlu, "Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti çatısı altında ideoloji siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girerek 2002 yılından bu yana her girdiğimiz seçimden de birinci çıktığımızda da anladık ki asıl ödülü ve ünvanı halkımızın kalbindeki yerimizde almışız. Bundan sonra doktor ünvanı ile yükümüzü ağırlaştırdınız. Demek ki daha çok çalışacağız ve bu unvana layık olacağız. Değerli hocalarım, sevgili gençler, bugün buraya yalnızca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı sıfatıyla değil; sizlerle aynı sıraları paylaşmış, aynı kampüste hayaller kurmuş, aynı havayı solumuş eski bir öğrenci, bir kardeşiniz, bir abiniz olarak geldim. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuş bir inşaat mühendisi olarak gururla ifade etmek isterim ki, KTÜ gibi bir ilim yuvasında öğrenci olmak büyük bir ayrıcalıktır. KTÜ, bünyesinden nice devlet adamları, bilim insanları ve iş insanları çıkarmıştır. Ancak üniversitemizin asıl ayrıcalığı sadece bu isimlerde değildir. KTÜ'yü Türkiye'nin yollarında, köprülerinde, barajlarında, tünellerinde, fabrikalarında, binalarında, limanlarında, haberleşme ağlarında, köylerinde ve kentlerinde aramak gerekir. Çünkü KTÜ mezunları, ülkemizin dört bir köşesinde emeğin, alın terinin ve mühendislik aklının en somut izlerini bırakmıştı" diye konuştu.

'SİZLER BU ÜLKENİN YARININI ŞEKİLLENDİRECEK GENÇLERSİNİZ'

KTÜ'nün teoriyi pratiğe, bilgiyi hizmete dönüştüren bir ekol olduğunu ifade eden Uraloğlu, "71 yıllık bu köklü miras, bizlere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bizler, bu emaneti daha ileriye taşımakla mükellefiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; daha modern, daha güvenli, daha akıllı ulaşım ve altyapı sistemleri kurarken KTÜ mezunlarının, yetiştirdiği mühendislerin, bilim insanlarının vizyonu ve emeği yanımızda olmaya devam edecektir. Sevgili öğrenciler, sizler, bu ülkenin yarınını şekillendirecek gençlersiniz. KTÜ'nün size verdiği güçlü temel, sorgulayan akıl, üretken ruh ve vatan sevgisiyle çok daha büyük başarılara imza atacaksınız. Hayallerinizi büyük tutun, çalışkanlığınızdan ve azminizden asla taviz vermeyin. Sizlerin başarısı sadece KTÜ'nün değil, tüm Türkiye'nin başarısı olacaktır. Bu vesileyle; üniversitemizin 71'inci kuruluş yıl dönümünü canı gönülden tebrik ediyor, bu başarı öyküsünü yazan kurucu hocalarımıza, emek veren idari ve akademik personele, kıymetli mezunlarımıza ve bugün burada geleceğimizi temsil eden sevgili öğrencilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete irtihal eden tüm hocalarımıza ve KTÜ mensuplarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne nice 71 yıllar, nice başarılar diliyorum. Yolumuz açık, bahtımız aydınlık olsun" dedi.