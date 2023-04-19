Bakan Varank'tan Kerem Kınık açıklaması: Kızılay Başkanı'nın görevde olması beni rahatsız ediyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Kızılay'ın deposundaki çadırları Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı. Çadırların satıldığını kabul eden Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise tepkilerinde odağına oturmuştu.

BAKAN VARANK'TAN KEREM KINIK AÇIKLAMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tv100 yayınında katılarak Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladığı programda Kerem Kınık hakkında da konuştu.

"GÖREVDE OLMASI BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Varank'ın açıklamaları şöyle: "Kızılay Başkanı'nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. Kızılay dernek statüsünde. Derneklerle ilgili nasıl hususlar uygulanacağı mevzuatta belli. Kızılay Başkanı'nın görevden ayrılması gerekiyorsa buna kendisinin karar vermesi lazım."