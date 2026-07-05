Bakan Yardımcısı Aydın: Türkiye NATO'da Stratejik Aktör - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Aydın: Türkiye NATO'da Stratejik Aktör

Bakan Yardımcısı Aydın: Türkiye NATO\'da Stratejik Aktör
05.07.2026 13:10
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin uluslararası sistemde etkinliğini artırdığını ve küresel ölçekte stratejik bir aktör haline geldiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin uluslararası sistemde etkinliğini artırdığını ve küresel ölçekte stratejik bir aktör haline geldiğini belirtti.

Aydın, yaptığı açıklamada, dünya siyasetinde önemli dönüşümlerin yaşandığını ifade ederek, NATO toplantısının Ankara'da düzenlenmesinin Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri, askeri kapasitesi ve dış politika adımlarıyla uluslararası alanda daha etkin bir rol üstlendiğini kaydeden Aydın, ülkenin kendi milli stratejileri doğrultusunda hareket ettiğini dile getirdi.

Terörle mücadelede kararlılığın sürdüğünü ifade eden Aydın, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda iç güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dış politikada bağımsız ve aktif bir çizgi izlediğini savunan Aydın, "Dünya beşten büyüktür" söyleminin uluslararası sistemde adalet arayışını yansıttığını ifade etti.

Ankara'da düzenlenecek olan NATO toplantısının, Türkiye'nin ittifak içerisindeki askeri ve stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Aydın, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkenin uluslararası alanda etkinliğini artırmayı sürdüreceğini kaydetti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Aydın: Türkiye NATO'da Stratejik Aktör - Son Dakika

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