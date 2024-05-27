Politika

Bakan Yardımcısı Uçarmak, Esendere Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu

HAKKARİ - Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, İran sınırındaki Esendere Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Öğle saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, havalimanından Esendere beldesine geçti. İlk olarak Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'yu makamında ziyaret eder Uçarmak, daha sonra Esendere Gümrük Kapısı'na geçti.

Gümrük yetkilileri tarafından karşılan Bakan Yardımcısı Uçarmak, gümrük sahasını gezerek incelemede bulundu. Daha sonra açıklamalarda bulunan Sezai Uçarmak, "Özellikle görmek istediğimiz bir yer vardı, tırların depolanması ve beklemesi için olacak yeri inceledik ve ona yakında baktık. Bir de gümrüğümüzde çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ettik ve burada bir problem varsa gelip görelim dedik. Buradan da Derecik ve Çukurca'ya geçeceğiz" dedi.

Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'a Hakkari Valisi Ali Çelik ve Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit de eşlik etti.