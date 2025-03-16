Yerlikaya: Adana'nın Güvenliği İçin Çalışıyoruz - Son Dakika
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Politika

Yerlikaya: Adana'nın Güvenliği İçin Çalışıyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kanunu ve bizim 675 bin kahraman İçişleri ailemiz var. 14- 15 yaşındaki çocukları kandırıp 3- 5 liraya motosikletin üstüne bindirerek benim milletime racon kestiremezsiniz.

16.03.2025 08:17
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, " Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kanunu ve bizim 675 bin kahraman İçişleri ailemiz var. 14- 15 yaşındaki çocukları kandırıp 3- 5 liraya motosikletin üstüne bindirerek benim milletime racon kestiremezsiniz. Eğer yaparlarsa biz onların alnını karışlarız. İki, üç gün TikTok'ta hava atabilirsin ama bil ki doğru olanlar ayakta kalır, eğri olanlar bastığı tahta çürük, yürüdüğü yol doğru olmadığı için benim arkadaşlarım onları alır adalete teslim eder" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın vefat eden babası adına Yüreğir ilçesindeki Kiremithane Mahallesi'ndeki iftar yemeğine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Kent protokolünün de yer aldığı iftar programı sonrası konuşan Ali Yerlikaya, "Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin, inşallah. Bu bahçede daha önce de bir araya geldik. Kıymetli aile büyüklerimizden, mekanı cennet olsun, İsmail ağabeyimizi rahmetle anıyoruz. Evlatlarının da onun hayır mirasını devam ettirmesini diliyoruz" diye konuştu.

'ADANA'NIN DAHA GÜVENLİ VE HUZURLU OLMASI İÇİN GAYRET SARF EDİYORUZ'

Adana'yı çok sevdiğini aktaran ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapmak istediklerini aktaran Yerlikaya, "Biz Adana'yı, Yüreğir'i ve siz kıymetli hemşehrilerimizi çok seviyoruz. Türkiye'nin birçok şehri ve mahallesi var ama burası bizim için çok özel. Çünkü buranın insanları, yürekleriyle, kalpleriyle bir arada, samimi ve içten insanlar. İşte bu yüzden sizleri Allah için çok seviyoruz. Burada başta sayın valimiz olmak üzere, şehrimizin huzuru ve güvenliği için gece- gündüz demeden çalışan kahraman polisimiz, jandarmamız ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz var. Hep birlikte, Adana'nın daha güvenli ve huzurlu bir şehir olması için büyük gayret sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği görev de tam olarak budur: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapmak. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, bu yüzyıl huzurun yüzyılı olacak" dedi.

'HER TÜRLÜ SUÇLA MÜCADELEDE DURMAKSIZIN ÇALIŞIYORUZ'

Yerlikaya, milletin huzurunu bozmak isteyenlerle mücadele edeceklerini vurgulayarak, "İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin çalışma arkadaşımızla milletimizin huzuru için cansiperane çalışıyoruz. Başta terör örgütleri, organize suç örgütleri, şehit ailelerini mağdur edenler, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve her türlü suçla mücadelede durmaksızın çalışıyoruz. Elhamdülillah, mücadelemizin neticelerini de alıyoruz. Biz devlet ve millet olarak, Allah'ın ipine sımsıkı sarıldıkça güçleniriz. Milletimizin iradesinden daha büyük bir güç tanımıyoruz. Suç örgütlerine, çetelere, halkımızın huzurunu bozanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Adana'da da güvenliği sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kanunu ve bizim 675 bin kahraman İçişleri ailemiz var. 14- 15 yaşındaki çocukları kandırıp 3- 5 liraya motosikletin üstüne bindirerek benim milletime racon kestiremezsiniz. Eğer yaparlarsa biz onların alnını karışlarız. İki, üç gün TikTok'ta hava atabilirsin ama bil ki doğru olanlar ayakta kalır, eğri olanlar bastığı tahta çürük, yürüdüğü yol doğru olmadığı için benim arkadaşlarım onları alır adalete teslim eder" ifadelerini kullandı.

'940 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜ ÇÖKERTTİK'

4 Haziran 2023'ten bu yana yaptıkları çalışmalardan bahseden Yerlikaya şöyle konuştu:

"Uluslararası, bölgesel ve şehir bazında 940 organize suç örgütünü çökerttik. Adaletin gereğini yerine getirdik. Adana'da hala suç işleyenler var mı? Eminim ki var. Buradan Kiremithane'den söylüyorum: Gittiğiniz yol, yol değil. Milletin helal kazancına göz dikmeye kalkışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. İster yurt dışında ol ister nereye gidersen git, biz seni buluruz. Bu ülkenin dirayeti ve kararlılığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderliği sayesinde, saklandığın yerden çıkarılıp daha önceki Ramazan Bayramı'nda cezaevine gönderilen sözde arkadaşlarının yanına götürülmen bizim boynumuzun borcudur. Mücadelemizi sürdürmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Sizlerin desteği, duaları ve inancı sayesinde bizler mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Cesaretimiz her geçen gün daha da artıyor. Allah'ın izniyle, değerli kardeşlerim, sokaklarımızı beyin katillerinden temizlemeye kararlıyız. Size bir rakam vereceğim: 4 Haziran 2023'ten bu yana uyuşturucu imalatçıları ve satıcılarıyla mücadele ettik. Kaç kişi tutuklandı biliyor musunuz? Tam 61 bin 500 kişi. Bu mücadelede öyle teknikler, öyle yöntemler geliştirdik ki, kahraman ekiplerimiz onları tek tek yakalıyor. Şu ana kadar günlük ortalama 117 tutuklama gerçekleştiriyoruz. Uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz devam edecek."

Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyeti, İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerlikaya: Adana'nın Güvenliği İçin Çalışıyoruz - Son Dakika

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